أخطاء فنية بامتحان الجنسية تعصف بآمال طلاب حقوق الإسكندرية

حقوق الإسكندرية تعترف: أستاذ المادة وضع امتحان الجنسية فيه 4 أسئلة بها أخطاء فنية.. والعميد: يحيل الواقعة للتحقيق ويتعهد للطلاب بحل الأزمة وحصولهم على حقوقهم كاملة

تحرير:محمد مجلي ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م

"يوم الامتحان.. يُكرم المرء أو يهان" مثل شعبي مشهور فى الأوساط المصرية والمقصود به هنا أن من ذاكر والتزم خلال مدة الدراسة فلن يجد صعوبة فى أداء الامتحان دون خوف وتحقيق النجاح والتفوق، وعلى العكس سيجد من أهمل دروسه ولم يهتم بالمذاكرة صعوبة يوم الامتحان تصل إلى حد التشبيه بـ"الإهانة" لأنه من وضع نفسه في هذا الموقف السيء.. لكن ما حدث مع طلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عكس ذلك؛ حيث فوجئوا عقب دخولهم قاعات الامتحان بوجود أخطاء فى وضع الأسئلة تغير من معناها.

شكاوى طلابية فوجئ نحو 6 آلاف طالب وطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، ممن خاضوا امتحان مادة "الجنسية" بوجود أسئلة "تبدوا كما لو كانت خارج المنهج" –على حد تعبيرهم- الذي درسوه خلال عام دراسي طويل وشاق ومرهق، الأمر الذي تسبب في حدوث أزمة تعصف بأحلامهم وآمالهم فى النجاح والعبور

شكاوى طلابية

فوجئ نحو 6 آلاف طالب وطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، ممن خاضوا امتحان مادة "الجنسية" بوجود أسئلة "تبدوا كما لو كانت خارج المنهج" –على حد تعبيرهم- الذي درسوه خلال عام دراسي طويل وشاق ومرهق، الأمر الذي تسبب في حدوث أزمة تعصف بأحلامهم وآمالهم فى النجاح والعبور للفرقة لنهائية.

احتجاجات طلابية بقاعة الامتحان

شهدت قاعة امتحان المادة وجود حالة كبيرة من الاحتجاجات بين طلاب الفرقة الثالثة بعد أن شاهدوا أسئلة مادة "الجنسية" التي وضعها أستاذ المادة بها أخطاء جسيمة تخل بالمعنى المقصود من السؤال والإجابة المطلوبة وضعها فى كراسة الإجابة.

وسيطرت الفوضى والعشوائية على القاعة، وسط تأكيدات بضرورة الإجابة على كافة الأسئلة الموضوعة لضمان الحصول على درجة النجاح، فيما طالب طلاب خلال الامتحان بقرار يلغى الإجابة على أربعة أسئلة من أسئلة الامتحان، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض على اعتبار أنه حال نظر الأمر سيكون عقب انتهاء الامتحان ما تسبب فى حالة احتقان كبرى.

الطلاب يطالبون بتوزيع الدرجات

توجه مجموعة من الطلاب لمقابلة عميد الكلية وأعضاء مجلس إدارة الكلية لوضع حل لأزمتهم حتى لا يتسبب خطأ هما ليسوا مسؤولين عنه، في أن يعصف بهم ويهدد بضياع سنة كاملة من عمرهم حال اعتبارهم راسبين.

قال ماجد سمير، طالب بالفرقة الثالثة، إن دائما ما تأتي امتحانات كلية الحقوق طويلة وصعبة، لكن أن تضمن أخطاء تغير من معنى السؤال أو يتم ادراج أسئلة من سنوات أخرى فهو أمر غير مقبول، مضيفًا: "ما ذنب الطلاب فى أن يتم محاسبتهم على شيء لم يرتكبوه".

وطالب محمد أحمد، أحد الطلاب: "أنه حال محاسبة الطلاب الذين تمكنوا من الإجابة على باقي الأسئلة، فمن الممكن أن يؤثر على الدرجة الكلية للمادة".

اتحاد الطلاب يتواصل مع العميد

من جانبه تواصل عبدالله جابر، نائب رئيس اتحاد طلاب كلية الحقوق، مع جميع الطلاب لبحث سبل حل الأزمة لضمان حقوق الطلاب، حيث أشار إلى أنه تواصل مع أستاذ المادة والدكتور أمين مصطفى، عميد كلية الحقوق، لوضع حلول للأزمة وعدم تأثر الطلاب بها والحصول على حقوقهم كاملة.

عميد الكلية: هناك أخطاء

من جهته أكد الدكتور أمين مصطفى، عميد كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، على تلقيه شكوى من الطلاب تفيد بوجود أسئلة تحوي أخطاء فنية من واضع الامتحان، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لفحص الأمر وتبين صحة الواقعة ووجود أسئلة بها أخطاء فنية كبيرة.

وقال "عميد حقوق الإسكندرية" لـ"التحرير"، إنه فتح تحقيقا فى الواقعة مع وعد بحصول الطلاب على حقهم من خلال باقي الأسئلة التى وُضعت واحتساب الدرجة النهائية وفقًا لقدرة الطلاب على الإجابة على باقي الأسئلة.

وأضاف مصطفى، أنه تم التحقيق فى الواقعة مع أستاذ المادة الذي وضع الامتحان، حيث تم وضع 8 أسئلة بينها 4 أسئلة بها أخطاء، مشيرًا إلى أنه قام بطبع الامتحان بنفسه، وجارٍ فحص الأمر والتحقيق فى الواقعة والاستماع لأستاذ المادة.

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