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أخطاء فنية بامتحان الجنسية تعصف بآمال طلاب حقوق الإسكندرية

حقوق الإسكندرية تعترف: أستاذ المادة وضع امتحان الجنسية فيه 4 أسئلة بها أخطاء فنية.. والعميد: يحيل الواقعة للتحقيق ويتعهد للطلاب بحل الأزمة وحصولهم على حقوقهم كاملة
تحرير:محمد مجلي ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م
المبنى الإداري لجامعة الإسكندرية
المبنى الإداري لجامعة الإسكندرية
"يوم الامتحان.. يُكرم المرء أو يهان" مثل شعبي مشهور فى الأوساط المصرية والمقصود به هنا أن من ذاكر والتزم خلال مدة الدراسة فلن يجد صعوبة فى أداء الامتحان دون خوف وتحقيق النجاح والتفوق، وعلى العكس سيجد من أهمل دروسه ولم يهتم بالمذاكرة صعوبة يوم الامتحان تصل إلى حد التشبيه بـ"الإهانة" لأنه من وضع نفسه في هذا الموقف السيء.. لكن ما حدث مع طلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عكس ذلك؛ حيث فوجئوا عقب دخولهم قاعات الامتحان بوجود أخطاء فى وضع الأسئلة تغير من معناها.
شكاوى طلابية فوجئ نحو 6 آلاف طالب وطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، ممن خاضوا امتحان مادة "الجنسية" بوجود أسئلة "تبدوا كما لو كانت خارج المنهج" –على حد تعبيرهم- الذي درسوه خلال عام دراسي طويل وشاق ومرهق، الأمر الذي تسبب في حدوث أزمة تعصف بأحلامهم وآمالهم فى النجاح والعبور
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم»: فتح باب التقديم للمدرسة النووية في الضبعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية "بمدينة الضبعة – محافظة مطروح" للعام الدراسى 2019/2020 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية، في الفترة من 1 إلى 15 يوليو 2019. يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة حول تنمية مجال الطاقة النووية بمصر، وسعي وزارة التربية والتعليم نحو إعداد فنيين متخصصين ومؤهلين للعمل بمجال الطاقة النووية عن طريق إطلاق أول مدرسة فنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بمصر فى مدينة الضبعة بمطروح.
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تعديلات «الإيجار القديم».. إنصاف للمالك أم ظلم للمستأجر؟ (ملف)

العلاقة بين الملاك والمستأجرين المتعاقدين بنظام قانون الإيجار القديم، عنوان عريض لصراع شديد قائم منذ عشرات السنين، لم يكتب له النهاية حتى الآن، رغم محاولات لم تتوقف من الإدارات السياسية المتتالية لإيجاد حلول له، لكن الخروج من الأزمة يقود إلى قرارات قد تشعل حربًا مجتمعية حامية، بين طرفي الصراع.. ومع ذلك حاول مجلس النواب حل الموضوع بشكل جزئي، وتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشروط فيما يخص الوحدات التجارية والإدارية، وتبقى الجزء الخاص بالوحدات السكنية.. وهو ما آثار طرفي الصراع.
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البابا يستقبل رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، ماريا فرناندا اسبينوزا، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ووفدا رفيع المستوى من الأمم المتحدة، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الأربعاء، التي قالت: «لقد كان شرفًا وامتيازا أن ألتقي بقداسة البابا تواضروس، أعلى ممثل للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، وكانت زيارتي لمناقشة الحاجة إلى إجراء محادثة جادة لتعزيز الجهود بين المجتمعات المسالمة وتبادل الحديث حول الاهتمام المشترك بشأن التزايد المؤسف للتطرف العنيف وعدم التسامح والعنف على أساس الدين والمعتقد».
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بيان مصري جديد بشأن بيع آثار فرعونية في مزاد بلندن

في بيان جديد بشأن بيع آثار فرعونية في مزاد ببريطانيا، أعلنت وزارتا الخارجية والآثار أن المزاد الذى أقيم اليوم في لندن بصالة مزادات كريستيز، وشهد بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، دون الاستماع للمطالب المصرية على مدار الأسابيع الماضية والخطوات التي اتخذتها الوزارتان ومنظمة اليونسكو مع صالة كريستيز ووزارة الخارجية البريطانية، بالإضافة إلى المساعدة القضائية التي طلبتها السلطات المصرية من جهات الاختصاص البريطانية، أمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إذ إن صالة المزادات لم تقدم للجانب المصرى حتى تاريخه المستندات الخاصة بالقطع الأثرية.
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تصوير امتحان وهروب.. حصيلة محاضر الثانوية بالدقهلية

أعلنت غرفة عمليات الثانوية العامة في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، ضبط طالب يدعى "أبانوب.ب"، فى لجنة مدرسة مجمع شها الابتدائية التابعة لإدارة المنصورة التعليمية، لقيامه بتصوير امتحان الجيولوجيا وإرساله على تطبيق "واتس آب"، وضبط الجهاز المستخدم، كما حاولت الطالبة "رنا.أ"، بمدرسة السنبلاوين الثانوية، القفز من فوق السور والهروب من الدور الأول العلوي، وتم إنقاذها، وتحررت المحاضر اللازمة. وشهدت اللجان 3 حالات إعياء، حيث نقلت الطالبة "نادية"، بمدرسة شجرة الدر الإعدادية، إلى المستشفى العام أثناء امتحان علم النفس، بعد دخولها في حالة إعياء شديدة.
الثانوية-العامة-امتحان-اللغة-الانجليزية-في-مطروح (3)

إصابة طالبة بتشنجات في الثانوية ببني سويف

تعرضت طالبة بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، لحالة تشنجات عصبية مفاجئة في أثناء أداء امتحان الصف الثالث الثانوي بمدينة بني سويف. على الفور، نقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، متمركزة أمام اللجان، الطالبة وتدعى "هبة. ر. م" 17 عامًا، من مقر لجنة مدرسة السيدة عائشة بمدينة بني سويف، إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام، لتلقي العلاج وإجراء كل الإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة. ويؤدي الطلاب اليوم امتحانات مواد "الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس".
الثانوية-العامة-فى-بنى-سويف (1)

إصابة طالبة بهبوط داخل لجنة الجيولوجيا في بني سويف

تعرضت طالبة بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، لهبوط حاد في الدورة الدموية في أثناء أداء امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية بالصف الثالث الثانوي بمدينة سمسطا جنوب غربى المحافظة. ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، متمركزة أمام اللجان، الطالبة وتدعى "همت. أ. م" 17 عاما من مقر لجنة مدرسة سمسطا الابتدائية بعد تعرضها لحالة هبوط حاد بالدورة الدموية خلال تأدية امتحان الجيولوجيا، إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزى لتلقي العلاج وإجراء كل الإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
امتحان-اللغة-الانجليزية-الثانوية-العامة-فى-القليوبية (1)

إغماء طالبة ثانوي داخل لجنة الجيولوجيا في بني سويف

تعرضت طالبة بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، لحالة إغماء في أثناء تأدية امتحان "الجيولوجيا والعلوم البيئية" للشعبة العلمية بالصف الثالث الثانوي بمدينة بني سويف. ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، متمركزة أمام اللجان، الطالبة وتدعى "تقوى. س. ص" 17 عاما، من مقر لجنة الثانوية بنات الجديدة إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام، لتلقي العلاج وإجراء كل الإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك بعد تعرضها لحالة إغماء.
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