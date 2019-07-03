أقل مستوى في 45 يوما| أسباب تراجع العائد على السندات

واصلت معدلات الفائدة على سندات الحكومة بالعملة المحلية تراجعها للأسبوع السادس على التوالي، مع إقبال البنوك على الاستثمار فى سندات الخزانة أجل 3 و7 أعوام
سجلت عوائد سندات الخزانة المصرية أقل مستوى لها منذ مايو 2018 في العطاء الذي أصدره البنك المركزي الأسبوع الماضي، والذي شهد إقبالا كبيرا من البنوك على السندات المحلية المطروحة لأجل 3 و7 سنوات.
وأظهرت بيانات البنك المركزي تراجع العائد على السندات لأجل 3 سنوات من 16.022% إلى 15.987%، في حين تراجعت العائدات على السندات لأجل 7 سنوات من 16.016% إلى 15.943%.
وشهد عطاء لاحق تراجع العائد على السندات لأجل 5 سنوات من 16.005% إلى 15.97%، وتراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات من 15.988% إلى 15.969%.
ورفعت وزارة المالية استدانتها عبر الطرحين 71.8 % تقريبًا، لتحصل على 3 مليارات جنيه، بدلا من 1.75 مليار كانت مستهدفة، وزادت حصة السندات فى الديون المحلية لمصر إلى 30 % فى السنة المالية الحالية من 5 % فى العام الماضي.
وسجل معدل تغطية البنوك والمؤسسات المالية المختلفة 2.9 مرة في المتوسط لطرحى سندات 3 و7
ورفعت وزارة المالية استدانتها عبر الطرحين 71.8 % تقريبًا، لتحصل على 3 مليارات جنيه، بدلا من 1.75 مليار كانت مستهدفة، وزادت حصة السندات فى الديون المحلية لمصر إلى 30 % فى السنة المالية الحالية من 5 % فى العام الماضي.
وسجل معدل تغطية البنوك والمؤسسات المالية المختلفة 2.9 مرة في المتوسط لطرحى سندات 3 و7 أعوام الأسبوع الماضي.
فى المقابل تباينت معدلات الفائدة على ديون الحكومة في الأجل القصير (أذون الخزانة) لترتفع على عطاءات 91، و182، و273 يوما، وتنخفض على الطرح لأجل عام.
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ما الفرق بين أذون الخزانة والسندات؟
تعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهرا، وتعتبر أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولآجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعا وشراء.
وتتميز "أذون الخزانة" بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثيقة "أذون الخزانة".
أما السندات، فهي إحدى أدوات الحكومة للاقتراض، وتصدر لحاملها لآجال تتراوح بين عامين إلى 20 عاما.
الاستثمار في السندات يحقق عائدا أفضل
وأرجع محسن خضير الخبير المصرفي، الإقبال على السندات الحكومية إلى وجود توقعات قوية لدى المتعاملين بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير أو خفضها بنسبة 100 نقطة خلال النصف الثاني من العام الحالي، وبالتالي يكون الاستثمار بالعائد الحالي أفضل".
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والمسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة الرئيسية في مصر، اجتماعها القادم في 11 يوليو الجاري.
وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بشهر عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض.
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أسباب الإقبال على السندات
وقال محمود نجله الخبير المالي، إن التراجع فى أسعار السندات جاء نتيجة وجود إقبال كبير لدى المستثمرين المحليين عليها فى ظل إصداراتها الصغيرة بالمقارنة بالأحجام الكبرى للأذون.
وأضاف أن البنوك المحلية تقبل على السندات بسبب معدلات الفائدة والتي تصل إلى 16 % فى ظل توقعات بلجوء البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وهبطت الفائدة على السندات بأكثر من 200 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل 1%) منذ مطلع العام، حسب بيانات البنك المركزي.
مصر تخترق سوق السندات الأسيوية
تبدء الحكومة مباحثاتها مع البنوك المركزية الآسيوية للحصول على موافقتها على طرح سندات الباندا والساموراي بحلول شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.
ومن المتوقع أن يشهد الربع الأول من عام 2020 طرح أحد المنتجات الجديدة والمفاضلة بين السندات الخضراء أو السندات الآسيوية في بداية البرنامج.