أقل مستوى في 45 يوما| أسباب تراجع العائد على السندات

واصلت معدلات الفائدة على سندات الحكومة بالعملة المحلية تراجعها للأسبوع السادس على التوالي، مع إقبال البنوك على الاستثمار فى سندات الخزانة أجل 3 و7 أعوام

تحرير:أمل نبيل ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٨ م

أرشيفية

سجلت عوائد سندات الخزانة المصرية أقل مستوى لها منذ مايو 2018 في العطاء الذي أصدره البنك المركزي الأسبوع الماضي، والذي شهد إقبالا كبيرا من البنوك على السندات المحلية المطروحة لأجل 3 و7 سنوات. وأظهرت بيانات البنك المركزي تراجع العائد على السندات لأجل 3 سنوات من 16.022% إلى 15.987%، في حين تراجعت العائدات على السندات لأجل 7 سنوات من 16.016% إلى 15.943%. وشهد عطاء لاحق تراجع العائد على السندات لأجل 5 سنوات من 16.005% إلى 15.97%، وتراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات من 15.988% إلى 15.969%.

ورفعت وزارة المالية استدانتها عبر الطرحين 71.8 % تقريبًا، لتحصل على 3 مليارات جنيه، بدلا من 1.75 مليار كانت مستهدفة، وزادت حصة السندات فى الديون المحلية لمصر إلى 30 % فى السنة المالية الحالية من 5 % فى العام الماضي. وسجل معدل تغطية البنوك والمؤسسات المالية المختلفة 2.9 مرة في المتوسط لطرحى سندات 3 و7