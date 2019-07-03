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أقل مستوى في 45 يوما| أسباب تراجع العائد على السندات

واصلت معدلات الفائدة على سندات الحكومة بالعملة المحلية تراجعها للأسبوع السادس على التوالي، مع إقبال البنوك على الاستثمار فى سندات الخزانة أجل 3 و7 أعوام
تحرير:أمل نبيل ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٨ م
أرشيفية
أرشيفية
سجلت عوائد سندات الخزانة المصرية أقل مستوى لها منذ مايو 2018 في العطاء الذي أصدره البنك المركزي الأسبوع الماضي، والذي شهد إقبالا كبيرا من البنوك على السندات المحلية المطروحة لأجل 3 و7 سنوات. وأظهرت بيانات البنك المركزي تراجع العائد على السندات لأجل 3 سنوات من 16.022% إلى 15.987%، في حين تراجعت العائدات على السندات لأجل 7 سنوات من 16.016% إلى 15.943%. وشهد عطاء لاحق تراجع العائد على السندات لأجل 5 سنوات من 16.005% إلى 15.97%، وتراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات من 15.988% إلى 15.969%.
ورفعت وزارة المالية استدانتها عبر الطرحين 71.8 % تقريبًا، لتحصل على 3 مليارات جنيه، بدلا من 1.75 مليار كانت مستهدفة، وزادت حصة السندات فى الديون المحلية لمصر إلى 30 % فى السنة المالية الحالية من 5 % فى العام الماضي. وسجل معدل تغطية البنوك والمؤسسات المالية المختلفة 2.9 مرة في المتوسط لطرحى سندات 3 و7
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تباين مؤشرات البورصة.. والرئيسي يتجاوز 14 ألف نقطة

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وزير الاتصالات: هذه القطاعات مسئولة عن التحول الرقمي

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي ليس مسئولية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحدها؛ ولكنه مسئولية تشاركية بين كل قطاعات الدولة المختلفة لإنجاح عمليات التحول إلى المجتمع الرقمي؛ موضحا أنه يتم العمل من أجل تحقيق التحول إلى حكومة رقمية، والتي بدأت بتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المصرية لتحقيق التكامل بين قواعد البيانات وهو الأمر الذي ساهم في تنقية قوائم دعم التموين وضمان وصوله لمستحقيه. جاء ذلك خلال كلمته في ندوة "الاقتصاد الرقمي.. الفرص والتحديات".
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بعد صعود التضخم.. اتجاه قوي لتثبيت سعر الفائدة

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ما توقعات اقتصاد مصر عقب انتهاء برنامج صندوق النقد؟

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بعد تراجع التضخم.. لماذا لم تنخفض أسعار الفائدة؟

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