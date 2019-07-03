الفقي من برلمان بريطانيا: دولتكم تسمح بالتحريض ضد مصر

تحرير:محمد مجلي ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م

الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن بريطانيا لا تتفهم أحيانا حقيقة الأوضاع في مصر، وتسمح بقيام بعض عناصر جماعة الإخوان بالتحريض ضد الدولة المصرية، مبديًا دهشته من توقف الطيران البريطاني عن السفر إلى شرم الشيخ منذ ثلاث سنوات، رغم أن شركات الطيران الكبرى، شرقًا وغربًا، تطير إلى هذه المدينة بانتظام، جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها في قاعة ملحقة بالبهو الرئيسي للبرلمان البريطاني، بحضور لفيف من أعضاء مجلسي العموم واللوردات بدعوة من الجمعية البرلمانية البريطانية للشرق الأوسط.

وتحدث الفقي، أن الأوضاع الداخلية في مصر منذ 25 يناير 2011، والمعنى الحقيقي للانتفاضة الشعبية في 30 يونيو 2013، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به مصر في مواجهة الإرهاب رغم الدعاية المسمومة التي يبثها الإرهاب. وأشار إلى الأوضاع الملتهبة التي تشهدها المنطقة، ولا سيمًا في السودان وليبيا، متابعًا أن سياسة مصر