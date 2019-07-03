بسبب أزمة مالية.. انتحار شاب تزوج مرتين بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤١ م

صورة أرشيفية

أقدم شاب من قرية منشأة البدوي التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، على التخلص من حياته والانتحار شنقًا في غرفة نومه، للهروب من أزماته المالية وتراكم الديون عليه، بعد أن تزوج للمرة الثانية ورفض والده مساعدته في الإنفاق على زوجتيه عقابًا له. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى ضباط قسم شرطة طلخا، عن العثور على "إبراهيم ا. م." 35 سنة، من قرية منشأة البدوي.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انتحار الشاب بشنق نفسه بحبل داخل غرفته في شقة بمنزل حماه بالقرية. وبإجراء التحريات اللازمة وسؤال شهود العيان، تبين أنه أقدم على التخلص من حياته لدخوله في أزمة نفسية سيئة، بعد مروره بخلافات أسرية عديدة، وتراكم الأزمات المالية والديون عليه،