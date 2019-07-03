قبلة من حسناء بيرو في انتظار بطل الفوز على تشيلي

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٧ م

ستيفاني كايو

قبل ساعات قليلة من المواجهة المنتظرة بين منتخب بيرو ضد تشيلي، في نصف النهائي الثاني ببطولة كوبا أمريكا، والمقرر لها في تمام الساعة 2:30 فجر اليوم الخميس، على ملعب أرينا دي جريميو في مدينة بورتو أليجري البرازيلية، وعدت المغنية والممثلة وعارضة الأزياء البيروفية ستيفاني كايو، بمنح قبلة للاعب الذي يسجل هدف الفوز لبلادها في مرمى تشيلي، بعد استئذانه، وكتبت «كايو» في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أفكر جديا بمنح قبلة (مع أخذ الإذن طبعا) للمسؤول عن الفوز على تشيلي».

وتعرف كايو (31 عامًا) بدورها في سلسلة «كلوب دي كويرفوس» المعروضة على نيتفليكس، وأكدت على حسابها بـ«إنستجرام» أنها كانت تنوي تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية التي تأهلت لها البرازيل بفوزها على الأرجنتين (2- صفر). وتأهلت بيرو لنصف النهائي بعد احتلال المركز الثالث

وتعرف كايو (31 عامًا) بدورها في سلسلة «كلوب دي كويرفوس» المعروضة على نيتفليكس، وأكدت على حسابها بـ«إنستجرام» أنها كانت تنوي تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية التي تأهلت لها البرازيل بفوزها على الأرجنتين (2- صفر).



وتأهلت بيرو لنصف النهائي بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى، بالتعادل سلبيا مع فنزويلا والفوز على بوليفيا (3- 1) قبل الخسارة أمام البرازيل بخماسية نظيفة.



وتمكنت بيرو من تخطي أوروجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، أما تشيلي فوصلت إلى نصف النهائي باحتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة بعد الفوز على اليابان 4- 0 وعلى الإكوادور 2- 1، قبل الخسارة أمام أوروجواي بهدف نظيف، وتغلبت على كولومبيا بركلات الترجيح في ربع النهائي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.