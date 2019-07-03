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تجديد الدماء.. الاتحاد الأوروبي يختار قادة مؤسساته

عين المجلس الأوروبي أورسولا فون دير لين رئيسة للمفوضية، وشارل ميشيل رئيسا للمجلس، وكريستين لاجارد رئيسة للبنك المركزي الأوروبي، وجوزيب بوريل ممثلا للشؤون الخارجية
تحرير:أحمد سليمان ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
مع تنامي أهمية الاتحاد الأوروبي على الساحة العالمية، فإن الساحة السياسية الأوروبية بدأت في التفتت، حيث حققت الأحزاب الأصغر ذات التوجهات المختلفة بما في ذلك الشعوبيون والقوميون، مكاسب في الانتخابات الأخيرة للبرلمان الأوروبي، وأضعفت الأحزاب التقليدية الأكثر مركزية. وردا على ذلك، دعا قادة الاتحاد الأوروبي، للإجماع على اختيار قادة أقوياء لرئاسة مؤسساتها الرئيسية، التي ستقود الكتلة الأوروبية خلال السنوات المقبلة. خيارات رئاسة المؤسسة الأوروبية، شهدت تنوعات عدة، حيث تضمنت امرأتين لرئاسة منصبين مهمين، بالإضافة إلى احتفاظ إيطاليا بمنصب كبير في الكتلة.
أول امرأة تقود المنظمة الأضخم في الاتحاد الأوروبي تقول صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن أورسولا فون دير لاين، أول وزيرة دفاع ألمانية، ستعود مرة أخرى إلى المدينة التي ولدت فيها، بروكسل، بمجرد الموافقة على توليها أهم مؤسسة في الاتحاد الأوروبي، وهي المفوضية الأوروبية. الطبيبة والخبيرة الاقتصادية، أحد
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الاتفاق-النووى

هل تنجح أوروبا في إعادة إيران إلى الاتفاق النووي؟

رغم تأكيد إيران اتجاهها لوقف تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي من خلال زيادة مخزون اليورانيوم المخصب في خرق صريح للاتفاق النووي، هناك مساعٍ ومحاولات أوروبية لإرجاع طهران عن تلك الخطوة، إذ سارعت الدول الأوروبية إلى احتواء الخرق الإيراني للاتفاق النووي، من خلال إصدار تحذيرات من قبَل شركائها في الاتفاق. الخطوة الإيرانية أثارت حالة من القلق الدولي، وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"اللعب بالنار"، بينما أكد الجانب الأوروبي أن التزامه بالاتفاق النووي يعتمد على التزام إيران به بشكل كامل.
حسن-روحانى

روحاني: رفع تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67%

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستتخذ بدءا من السابع من يوليو الجاري، إجراءات إضافية للتقليص من التزاماتها بالاتفاق النووي، متعهدا برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة تفوق 3.67%، إذ نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن روحاني، قوله: «لن تكون نسبة التخصيب 3.67%، وسنقوم بالتخصيب بأي نسبة نشاء»، وخاطب أوروبا بشأن مفاعل أراك، مؤكدا: «إن لم تنفذوا كل التزاماتكم، فإننا سنعيد المفاعل إلى الظروف السابقة»، معتبرا أن تقليص التزامات إيران في الاتفاق النووي هو إجراء متبادل ردا على عدم تنفيذ الطرف المقابل التزاماته.
دونالد ترامب

ترامب: إيران تجاوزت الحد المسموح به من اليورانيوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران كانت تنتهك الاتفاق النووي الذي سمح لها بالحصول على 150 مليار دولار، إذ نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، عن ترامب قوله في تغريدة على موقع تويتر: «إن إيران الآن تتجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب». وكان الرئيس الأمريكي، قد حذر طهران أمس من اللعب بالنار بعد إعلانها تجاوز الحد الذي يسمح به الاتفاق لإنتاج اليورانيوم المنخفض التخصيب. وتم الاتفاق على الخطة عام 2015 بين إيران والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلا أن واشنطن انسحبت فيما بعد من الاتفاقية.
فيضانات

الأمطار تهدد أحفاد الساموراي.. تحذيرات وإجلاء 800 ألف ياباني

أصدرت السلطات اليابانية تعليمات بإجلاء نحو 800 ألف من سكان ثلاث مدن في منطقة كاجوشيما جنوب غرب اليابان، اليوم الأربعاء، إثر هطول أمطار غزيرة تسببت في زيادة مخاطر الفيضانات ووقوع انهيارات أرضية. وفي المقابل، حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية وفق ما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية، صباح اليوم، من هطول الأمطار في جنوب غرب وغرب اليابان حتى اليوم التالي، وأصدرت أوامر بإجلاء حوالي 310 آلاف شخص من ثماني بلديات أخرى في منطقتي كاجوشيما وميازاكي المجاورة.
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الاتفاق-النووى

هل تنجح أوروبا في إعادة إيران إلى الاتفاق النووي؟

رغم تأكيد إيران اتجاهها لوقف تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي من خلال زيادة مخزون اليورانيوم المخصب في خرق صريح للاتفاق النووي، هناك مساعٍ ومحاولات أوروبية لإرجاع طهران عن تلك الخطوة، إذ سارعت الدول الأوروبية إلى احتواء الخرق الإيراني للاتفاق النووي، من خلال إصدار تحذيرات من قبَل شركائها في الاتفاق. الخطوة الإيرانية أثارت حالة من القلق الدولي، وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"اللعب بالنار"، بينما أكد الجانب الأوروبي أن التزامه بالاتفاق النووي يعتمد على التزام إيران به بشكل كامل.
صحف-الإمارات

صحف إماراتية:أبوظبي تكشف حقيقة امتلاك أسلحة في ليبيا

تصدرت وفاة نجل حاكم الشارقة عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وتناولت أيضا تطورات الصراع في الشرق الأوسط، كما استعرضت نفي دولة الإمارات ملكية أسلحة في ليبيا بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الخليج" أن وزارة شؤون الرئاسة نعت ببالغ الحزن والأسى، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل حاكم الشارقة، الذي وافته المنية أمس الأول في المملكة المتحدة. وتناولت صحيفة "الاتحاد" نعي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ خالد.
كريستين-لاجارد (3)

لاجارد تتنحى عن منصب مدير صندوق النقد «مؤقتا»

تخلت كريستين لاجارد مؤقتا عن منصب مديرة لصندوق النقد الدولي، بعد أن تم ترشيحها لتتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي، بحسب "سي سي إن عربي". وقالت لاجارد عبر صفحتها على موقع تويتر: "تشرفت بترشيحي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، وعلى ضوء ذلك وبعد استشارة لجنة الأخلاق في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قررت أن أتخلى عن مسؤولياتي كمديرة لصندوق النقد الدولي خلال فترة ترشيحي". وكانت قد تولت لاجارد إدارة صندوق النقد الدولي عام 2011 خلفا لجون ليبسكاي، الذي كان مديرا بالإنابة للصندوق.
كريستين-لاجارد (1)

لاجارد تتنحى من منصبها مديرة لصندوق النقد «مؤقتا»

تخلت كريستين لاجارد مؤقتا عن منصب مديرة لصندوق النقد الدولي، بعد أن تم ترشيحها لتتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي، بحسب "سي سي إن عربي". وقالت لاجارد عبر صفحتها على موقع تويتر: "تشرفت بترشيحي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، وعلى ضوء ذلك وبعد استشارة لجنة الأخلاق في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قررت أن أتخلى عن مسؤولياتي كمديرة لصندوق النقد الدولي خلال فترة ترشيحي". وكانت قد تولت لاجارد إدارة صندوق النقد الدولي عام 2011 خلفا لجون ليبسكاي، الذي كان مديرا بالإنابة للصندوق.
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