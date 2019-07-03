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عطل فني بـ«فيسبوك وإنستجرام وواتس آب» حول العالم

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٤ م
التواصل الاجتماعي - صورة أرشيفية
التواصل الاجتماعي - صورة أرشيفية
يواجه مستخدمو موقع فيسبوك حول العالم، مشكلة تقنية في استخدام الموقع وكذلك الوصول إلى تطبيق إنستجرام، وواتس آب، ويُعد الأشخاص الأكثر تضررًا في قارة أوروبا، بالإضافة إلى عدد قليل في شرق الولايات المتحدة الأمريكية. وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم، بأنها تواصلت مع مسؤولي "فيسبوك"، للحصول على تعليق بشأن العطل لكنها لم تتلق ردًّا. واشتكا العديدد من مستخدمي "فيسبوك"، بسبب عدم قدرتهم على تصفح الموقع الشهير وقراءة المنشورات ومطالعة الصور أول بأول.
وفي 3 من يونيو الماضي، تعرضت مواقع ويب إلى انقطاع الخدمة، بسبب عطل في خدمات جوجل كلاود. وذكرت "بزنس إنسايدر" الصحيفة الرقمية التي تهتمّ بعالم المال والتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك انقطاعًا للتيار الكهربائي في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء من أوروبا، ما تسبب في تعطل مجموعة
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هواوي-تبيع 10 مليون هاتف P30‎

رقم قياسي.. هواوي تبيع 10 ملايين هاتف P30 في 85 يوما

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أن سلسلة هواتفها P30 حققت رقم مبيعات قياسيا جديدا، إذ باعت 10 ملايين وحدة من سلسلة هواتف P30 في وقت قصير جدا من إطلاقها في أواخر شهر مارس الماضي، وتضم السلسلة P30 ،P30 Pro، وقال "كيفين هو"، رئيس قطاع أعمال الأجهزة المحمولة بمجموعة هواوي لأعمال المستهلك: "لقد حققت هواوي إنجازا جديدا في أداء مبيعاتها، إذ وصل حجم مبيعات سلسلة هواتف P30 إلى 10 ملايين وحدة مبيعة في 85 يوما فقط، بينما وصل إجمالي عدد شحنات هواتف هواوي الذكية إلى 100 مليون وحدة، يوم 30 مايو من عام 2019".
واتساب

5 ميزات جديدة لواتساب ليكون تطبيقا لا غنى عنه

من الأشياء التي تميز تطبيق التراسل الفوري "واتساب" عن جميع تطبيقات الدردشة الأخرى، مستوى الاهتمام الذي توليه الشركة لأمان المستخدم، فيقول معظم مستخدمي "واتساب" إنه على الرغم من حقيقة أن تطبيق الدردشة يوفر مجموعة كبيرة من الميزات، فإن ما يعجبهم حقيقةً هو أنه يمكنهم الإحساس بالأمان في ما يتعلق بمحادثاتهم أو ملفات الوسائط التي يشاركونها مع أقرانهم. وتضيف النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق التراسل الفوري "واتساب" العديد من الميزات الجديدة، التي تضمن عدم الاستغناء عن ذلك التطبيق على هاتفك المحمول.
هاتف- هونر 20‎ (2)

هونر تطرح سلسلة Honor 20 مدعومة بأحدث إصدارات جوجل

أطلقت شركة HONOR المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية سلسلة هواتفها الجديدة HONOR 20 في منطقة الشرق الأوسط، وهي سلسلة الهواتف المدعومة بخدمات Google Play، ومن المقرر طرحها خلال الفتره القادمه في جميع متاجر التجزئة بمصر نهاية الشهر الجاري، وتطرح الشركة 3 هواتف من سلسلة هونر 20 تستهدف جميع الفئات، وأكدت هونر التزامها بتقديم أفضل التقنيات المتطورة وتجارب Android المحدّثة، حيث سيتم تزويد سلسلة هواتف 20 بنظام Android Q بما في ذلك هواتف HONOR 20 PRO و Honor 20 و Honor 20 lite.
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واتساب

دراسة: واتس آب يزيد من العلاقات الاجتماعية والأصدقاء

أشارت عدد من الدراسات السابقة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وتويتر، تسببت فى شعور المزيد من المستخدمين بالوحدة، وأفادت دراسة أجراها باحثون فى جامعة بيتسبرج الأمريكية بأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لأكثر من ساعتين خلال اليوم يضاعف فرص شعور المستخدمين بالعزلة الاجتماعية. كما أشارت الدراسة ذاتها إلى أن زيادة الوقت الذى يقضيه الأشخاص فى استخدام هذه المواقع على الإنترنت يقلل من فرص التواصل الاجتماعى الفعلى، كما يزيد من الشعور بالإقصاء مثلما يحدث فى حالة مشاهدة صور لأشخاص فى احتفال لم يُدع إليه المستخدم.
فيسبوك

تطبق في يوليو.. فيسبوك ينشر شروط الخدمة الجديدة

نشر فيسبوك شروط الخدمة الجديدة، مع تقديم المزيد من التفاصيل حول عمليات إزالة المحتوى، واستهداف الإعلانات، وحقوق الملكية الفكرية للمستخدمين. لا تمثل الشروط الجديدة تغييرًا في كيفية عمل المنصة فعليًا، ولكنها تهدف إلى إعطاء المستخدمين صورة أوضح في طريقة عرض المحتوى المنشور ووضع الخطوط العريضة لمعايير المحتوى، من المقرر أن تسري البنود الجديدة في 31 يوليو المقبل. كما تعاون فيسبوك مع شبكة التعاون الأوروبية لحماية المستهلك على مراجعة صياغة شروط الخدمة لتكون أوضح للمستخدم النهائي.
الفيسبوك والصحة العقلية

دراسة: فيسبوك لا يؤثر في الصحة العقلية للبالغين

دائما نسمع التحذيرات المتعلقة بشأن فيسبوك واستخدام منصات التواصل الاجتماعي، فدائمًا كانت تنادي الدراسات بضرورة الحد من استخدام فيسبوك لفترات طويلة، خاصة للأطفال، ومن ثم قامت العديد من الأسر بمتابعة أولادها خوفًا عليهم من الانخراط في مثل هذا العالم الافتراضي، ولكن يتغير العالم كل يوم وقد يختلف الباحثون على شيء، ثم يتفقون عليه في يوم آخر، إذ أوضحت دراسة أن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم ثلاثين عامًا ويستخدمون فيسبوك هم الأقل عرضة للمعاناة من المشكلات الصحية. وذلك نقلا عن "daily mail".
واتساب

«واتس آب» تقاضي كل من ينتهك شروط الاستخدام

يعد أحد الأشياء التي تميز تطبيق التراسل الفوري واتس آب عن جميع تطبيقات الدردشة الأخرى، هو مستوى الاهتمام الذي يوليه المطورون بأمان المستخدم، حيث قال معظم المستخدمين إنه على الرغم من حقيقة أن تطبيق الدردشة يوفر مجموعة كبيرة من المميزات، فإن ما يعجبهم هو حقيقة أنه يمكنهم الإحساس بالأمان فيما يتعلق بمحادثاتهم أو ملفات الوسائط التي يشاركونها مع أقرانهم. في خطوة غير متوقعة، وعد تطبيق واتس آب باتخاذ إجراءات صارمة ضد الرسائل المزعجة، غير المرغوب فيها بدءًا من 7 ديسمبر من العام الجاري.
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