رياضة

أحمد صلاح حسني يدعم المنتخب قبل مواجهة جنوب إفريقيا

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م
أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
دعم الفنان أحمد صلاح حسني ونجم الأهلي والمنتخب السابق منتخب الفراعنة قبل مواجهة منتخب جنوب إفريقيا السبت المقبل في لقاء دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 شهر يونيو الماضي حتى 19 من شهر يوليو الجاري، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الجماهير المصرية مثل جماهير البرازيل بتوع كرة مش بتوع 3 نقاط وخلاص مفيش شك الصعود بدون استقبال هدف وبـ9 نقاط حاجة حلوة، لكن لأن الكرة لم تكن على المستوى المطلوب الجماهير خائفة، لكن ده لا يمنع أن لدينا إيجابيات، إنك تحرز بعدد فرص قليلة أمر جيد لو تحسنت الأمور فنيا هنبقى أقوى".
ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الجنوب إفريقي، في المباراة المقرر لها تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة، وذلك في دور الـ16 بمسابقة كأس الأمم الإفريقية، وتأهل الفراعنة إلى ثمن النهائي بعدما تصدروا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بالفوز خلال المواجهات الثلاث الماضية، إذ كانت الأولى
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إحالة دعوى الأهلي ضد اتحاد الكرة للشق الموضوعي

رفضت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأوليمبية مناقشة الدعوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة الخاصة برفض النادي تأجيل إنهاء مسابقة الدوري الممتاز بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر انتهاؤها يوم 19 يوليو المقبل. وعلمت التحرير أن اللجنة الاستشارية أحالت الدعوى إلى الشق الموضوعي حيث تنظر دائرة الموضوع في الدعوى، وسيتم تحديد الجلسة الموضوعية خلال أسبوع بمعرفة الأمانة العامة للمركز. وتقدم الأهلي بدعوى في مركز التسوية ضد اتحاد الكرة بعد رفض الأخير طلب النادي إنهاء الدوري قبل بدء بطولة كأس الأمم الإفريقية.
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قبلة من حسناء بيرو في انتظار بطل الفوز على تشيلي

قبل ساعات قليلة من المواجهة المنتظرة بين منتخب بيرو ضد تشيلي، في نصف النهائي الثاني ببطولة كوبا أمريكا، والمقرر لها في تمام الساعة 2:30 فجر اليوم الخميس، على ملعب أرينا دي جريميو في مدينة بورتو أليجري البرازيلية، وعدت المغنية والممثلة وعارضة الأزياء البيروفية ستيفاني كايو، بمنح قبلة للاعب الذي يسجل هدف الفوز لبلادها في مرمى تشيلي، بعد استئذانه، وكتبت «كايو» في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أفكر جديا بمنح قبلة (مع أخذ الإذن طبعا) للمسؤول عن الفوز على تشيلي».
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مدرب جنوب إفريقيا: اللعب ضد الفراعنة تحد كبير ومثير

أكد ستيوارت باكستر، مدرب منتخب جنوب إفريقيا، أن لاعبيه لا يحتاجون إلى أى حافز إضافى عندما يواجهون مصر فى استاد القاهرة، مساء السبت فى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم 2019، وأضاف أن التأهل فى حد ذاته كاف لتحفيز أى لاعب، واللعب ضد الفراعنة تحد كبير ومثير، قائلا: "إنه تحد كبير، أعتقد أن دور المجموعات كان صعبا للغاية، وكانت مجموعتنا صعبة جدا. لقد كانت ثواني من كل لعبة تقريبًا كأنها لعبة مختلفة، وهي نتيجة مختلفة حتى يعتقد الناس أننا مررنا بالباب الخلفى أو أيا كان، لكننا كنا على بعد ثوانٍ فى عدة ألعاب من المرور بقوتنا ولاعبينا".
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مصر-والكونغو (2)

تذكرتي تطرح تذاكر دور الـ16 والأدوار النهائية للكان

أعلنت شركة «تذكرتي» المتخصصة في طرح تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، اليوم الأربعاء عن طرح تذاكر مباريات دور الـ 16 ودور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية في الفترة من 21 من شهر يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري، بالإضافة إلى تذاكر الأدوار النهائية، نصف النهائي والنهائي، حيث شهدت التذاكر استجابة وإقبالا كبيرا من الجماهير المصرية على حجز تذاكر المباريات، علمًا بأن مباريات دور المجموعات قد شهدت امتلاء مدرجات استاد القاهرة لمباريات المنتخب الوطني.
مصر-والكونغو (6)

وعد جديد من مدرب مصر للجماهير قبل موقعة جنوب إفريقيا

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري يسعى لتحسين أداء اللاعبين في المباريات المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، حيث قال مدرب المنتخب في تصريحات تليفزيونية، إن خافيير أجيري المدير الفني غير راضٍ عن أداء اللاعبين في الثلاث مباريات الماضية بدور المجموعات من البطولة الإفريقية، لكن الأهم أننا نجحنا في التأهل إلى دور الـ16 بعد تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، وأحرزنا 5 أهداف، ولم يدخل مرمانا أي هدف".
مصر-والكونغو (3)

قبل موقعة دور الـ16| تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا

يضرب المنتخب الوطني موعدًا مع نظيره الجنوب إفريقي، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وتأهل الفراعنة إلى ثمن النهائي بعدما تصدروا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بالفوز خلال الثلاث مواجهات الماضية، إذ كانت الأولى أمام زيمبابوي وانتهت بفوز مصر بهدف دون رد، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية بثنائية، وختامًا بنفس النتيجة على أوغندا.
احمد-صلاح-حسني

أحمد صلاح حسني يوجه رسالة للجماهير قبل كأس الأمم

قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر غدًا حتى 19 يوليو المقبل، طالب الفنان أحمد صلاح حسني نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق جماهير الكرة المصرية بقراءة الفاتحة للثنائي محمود الجوهري المدير الفني السابق للفراعنة ومحمد عبدالوهاب لاعب الأهلي السابق، حيث كتب أحمد صلاح حسني، عبر صفحته على «تويتر»: «بمناسبة اقتراب افتتاح بطوله أمم إفريقيا أتمنى من الجميع قراءة الفاتحة على روح كل من الكابتن الأسطوري وأبويا الروحي محمود الجوهري، واللاعب المحترم والخلوق محمد عبد الوهاب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر».
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