أحمد صلاح حسني يدعم المنتخب قبل مواجهة جنوب إفريقيا

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م

أحمد صلاح حسني

دعم الفنان أحمد صلاح حسني ونجم الأهلي والمنتخب السابق منتخب الفراعنة قبل مواجهة منتخب جنوب إفريقيا السبت المقبل في لقاء دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 شهر يونيو الماضي حتى 19 من شهر يوليو الجاري، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الجماهير المصرية مثل جماهير البرازيل بتوع كرة مش بتوع 3 نقاط وخلاص مفيش شك الصعود بدون استقبال هدف وبـ9 نقاط حاجة حلوة، لكن لأن الكرة لم تكن على المستوى المطلوب الجماهير خائفة، لكن ده لا يمنع أن لدينا إيجابيات، إنك تحرز بعدد فرص قليلة أمر جيد لو تحسنت الأمور فنيا هنبقى أقوى".

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الجنوب إفريقي، في المباراة المقرر لها تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة، وذلك في دور الـ16 بمسابقة كأس الأمم الإفريقية، وتأهل الفراعنة إلى ثمن النهائي بعدما تصدروا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بالفوز خلال المواجهات الثلاث الماضية، إذ كانت الأولى