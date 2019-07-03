فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

رامي مالك يكشف طلبه للمشاركة في فيلم جيمس بوند

تحرير:التحرير ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
رامي مالك
رامي مالك
كشف الفنان الأمريكي صاحب الأصول المصرية، رامي مالك، أنه أصر على طلب واحد لقبول دوره في فيلم جيمس بوند الجديد، وهو ألا تكون شخصية الشرير التي يقدمها "ناطقة بالعربية"، أو تستخدم الدين كمبرر لجرائمها. وقال مالك، في تصريحات لموقع جريدة "The Mirror" البريطانية، إنه احتاج أن يفكر مرتين، قبل أن يوافق على المشاركة في هذا الفيلم، حيث إنه كان لديه بعض التخوفات. وأضاف: "تحمست للشخصية، لكن كان هناك أمر واحد ناقشته مع المخرج كاري فوكنجا، قبل أن أقبل بالعمل".
وأكمل حديثه إلى الجريدة البريطانية: "هذا الأمر هو أننا لا يمكننا جعل أفعال الشخصية الإرهابية عائدة إلى أيديولوجية أو دين"، معقبًا: "قلت للمخرج إذا كنت اخترتني لهذا الأمر (أي لكي يقدم الصورة التقليدية للإرهابي العربي) فيمكنك أن تعتبرني خارج الفيلم". واستطرد الحاصل على جائزة أوسكار أفضل ممثل: "لكن هذه
اقرأ المزيد
ظافر عابدين

ما سر اجتماع ظافر العابدين ودرة بأمير كرارة؟

يحل الفنان ظافر العابدين ضيفًا في الموسم الجديد من برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر فضائية "On e"، ويعرض قريبا، ونشر "ظافر" عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورة تجمعه بالنجم أمير كرارة من كواليس الحلقة، وعلق عليها قائلا: "مبسوط إني كنت معاك يا صديقي، قريبًا في الموسم الجديد من سهرانين". وأعلنت الفنانة درة استضافتها في الجزء الثاني من برنامج "سهرانين"، ونشرت صورا من كواليس تسجيل الحلقة تجمعها بالفنان ظافر العابدين والفنان أمير كرارة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، ترويجا للحلقة.
ا عمرو-سمير

عمرو سمير.. رحلة صعود فنية انتهت بصدمة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الممثل الراحل عمرو سمير (3 يوليو 1984) الذى رحل قبل عامين، وكان موته صدمة للجميع، خاصة أنه توفي في سن صغيرة (33 عاما)، على أثر أزمة صحية. هو نجل الإعلامية ماجدة عاصم، وبدأ التمثيل فى سن العاشرة، حين شارك فى فيلم «القتل اللذيذ» بطولة ميرفت أمين، عام 1998، ولعب دور (ابن ماجدة الخطيب)، واختفى بعد ذلك عن الساحة حتى ظهر في فيلم «عودة الندلة» مع الفنانة عبلة كامل والفنان عزت أبو عوف، ولعب دور ابنهما (أحمد)، ومن ثم توالت مشاركاته، وقدم دورا مميزا فى مسلسل «قضية رأي عام» بطولة يسرا، إذ كان أحد المغتصبين الذين تم إعدامهم.
وداد-حمدى

وداد حمدي.. خادمة السينما التي رحلت مقتولة بـ35 طعنة

وداد حمدي.. "خادمة" السينما المصرية، الوجه الضاحك المُضحك خفيف الظل ذو الصوت العالي المتميز الرنان، التي آمنت بأن الفن للفن، وليس لغير ذلك، فقدّمت ما يقرب من 600 عمل فني متنوع، ما بين سينما وتليفزيون ومسرح، وامتدت مسيرتها الفنية من الأربعينيات حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي، حصرها المخرجون في أدوار "الخدامة" و"ربة المنزل" و"مرسال العاشقين"، حتى رحلت في نهاية مأساوية أثارت جدلًا واسعًا بقتلها بعدة طعنات على يد الريجسير "متى باسليوس"، طمعًا في مالها، رغم استعطافها له.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org