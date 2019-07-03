رامي مالك يكشف طلبه للمشاركة في فيلم جيمس بوند

تحرير:التحرير ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

رامي مالك

كشف الفنان الأمريكي صاحب الأصول المصرية، رامي مالك، أنه أصر على طلب واحد لقبول دوره في فيلم جيمس بوند الجديد، وهو ألا تكون شخصية الشرير التي يقدمها "ناطقة بالعربية"، أو تستخدم الدين كمبرر لجرائمها. وقال مالك، في تصريحات لموقع جريدة "The Mirror" البريطانية، إنه احتاج أن يفكر مرتين، قبل أن يوافق على المشاركة في هذا الفيلم، حيث إنه كان لديه بعض التخوفات. وأضاف: "تحمست للشخصية، لكن كان هناك أمر واحد ناقشته مع المخرج كاري فوكنجا، قبل أن أقبل بالعمل".

وأكمل حديثه إلى الجريدة البريطانية: "هذا الأمر هو أننا لا يمكننا جعل أفعال الشخصية الإرهابية عائدة إلى أيديولوجية أو دين"، معقبًا: "قلت للمخرج إذا كنت اخترتني لهذا الأمر (أي لكي يقدم الصورة التقليدية للإرهابي العربي) فيمكنك أن تعتبرني خارج الفيلم". واستطرد الحاصل على جائزة أوسكار أفضل ممثل: "لكن هذه