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البابا يستقبل رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

تحرير:بيتر مجدي ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥١ م
البابا تاوضروس وماريا فرناندا سبينوزا
البابا تاوضروس وماريا فرناندا سبينوزا
استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، ماريا فرناندا اسبينوزا، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ووفدا رفيع المستوى من الأمم المتحدة، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الأربعاء، التي قالت: «لقد كان شرفًا وامتيازا أن ألتقي بقداسة البابا تواضروس، أعلى ممثل للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، وكانت زيارتي لمناقشة الحاجة إلى إجراء محادثة جادة لتعزيز الجهود بين المجتمعات المسالمة وتبادل الحديث حول الاهتمام المشترك بشأن التزايد المؤسف للتطرف العنيف وعدم التسامح والعنف على أساس الدين والمعتقد».
وأضافت فرناندا أنه «نحن نوافق على أن هناك جهودا يجب القيام بها لحماية أماكن العبادة ولزيادة وإطلاق استراتيجية ضد خطاب الكراهية، ونتفق أيضا على أن الزعماء الروحيين لديهم دور قوي للغاية في بناء السلام والتسامح والمحبة بين البشرية. وكتبت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة كلمة تذكارية في دفتر توقيع
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم»: فتح باب التقديم للمدرسة النووية في الضبعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية "بمدينة الضبعة – محافظة مطروح" للعام الدراسى 2019/2020 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية، في الفترة من 1 إلى 15 يوليو 2019. يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة حول تنمية مجال الطاقة النووية بمصر، وسعي وزارة التربية والتعليم نحو إعداد فنيين متخصصين ومؤهلين للعمل بمجال الطاقة النووية عن طريق إطلاق أول مدرسة فنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بمصر فى مدينة الضبعة بمطروح.
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تعديلات «الإيجار القديم».. إنصاف للمالك أم ظلم للمستأجر؟ (ملف)

العلاقة بين الملاك والمستأجرين المتعاقدين بنظام قانون الإيجار القديم، عنوان عريض لصراع شديد قائم منذ عشرات السنين، لم يكتب له النهاية حتى الآن، رغم محاولات لم تتوقف من الإدارات السياسية المتتالية لإيجاد حلول له، لكن الخروج من الأزمة يقود إلى قرارات قد تشعل حربًا مجتمعية حامية، بين طرفي الصراع.. ومع ذلك حاول مجلس النواب حل الموضوع بشكل جزئي، وتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشروط فيما يخص الوحدات التجارية والإدارية، وتبقى الجزء الخاص بالوحدات السكنية.. وهو ما آثار طرفي الصراع.
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بيان مصري جديد بشأن بيع آثار فرعونية في مزاد بلندن

في بيان جديد بشأن بيع آثار فرعونية في مزاد ببريطانيا، أعلنت وزارتا الخارجية والآثار أن المزاد الذى أقيم اليوم في لندن بصالة مزادات كريستيز، وشهد بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، دون الاستماع للمطالب المصرية على مدار الأسابيع الماضية والخطوات التي اتخذتها الوزارتان ومنظمة اليونسكو مع صالة كريستيز ووزارة الخارجية البريطانية، بالإضافة إلى المساعدة القضائية التي طلبتها السلطات المصرية من جهات الاختصاص البريطانية، أمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إذ إن صالة المزادات لم تقدم للجانب المصرى حتى تاريخه المستندات الخاصة بالقطع الأثرية.
مصطفى الفقي

الفقي من برلمان بريطانيا: دولتكم تسمح بالتحريض ضد مصر

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن بريطانيا لا تتفهم أحيانا حقيقة الأوضاع في مصر، وتسمح بقيام بعض عناصر جماعة الإخوان بالتحريض ضد الدولة المصرية، مبديًا دهشته من توقف الطيران البريطاني عن السفر إلى شرم الشيخ منذ ثلاث سنوات، رغم أن شركات الطيران الكبرى، شرقًا وغربًا، تطير إلى هذه المدينة بانتظام، جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها في قاعة ملحقة بالبهو الرئيسي للبرلمان البريطاني، بحضور لفيف من أعضاء مجلسي العموم واللوردات بدعوة من الجمعية البرلمانية البريطانية للشرق الأوسط.
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الصين توضح موقفها من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

دعا نائب المبعوث الصيني الدائم بالأمم المتحدة "وو هاي تاو" إلى الالتزام بحل الدولتين في التعامل مع قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال تاو في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة، إن "حل الدولتين هو الطريق الصحيح الوحيد لحل المسألة الفلسطينية الإسرائيلية، ويجب على المجتمع الدولي العمل على أساس مبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لتسهيل وجود حل شامل وعادل ودائم للمسألة الفلسطينية مع رؤية إقامة دولة فلسطينية بسيادة كاملة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
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طريق الاستنارة.. مقالة البابا تواضروس بمجلة الكرازة

صدر العدد الأخير من مجلة «الكرازة»، وهي بمثابة المجلة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تنشر أخبارها في مصر والمهجر، وكذلك القرارات البابوية وقرارات المجمع المقدس، وكان الموضوع الرئيسي للعدد الأخير هو الاجتماع السنوي للمجمع المقدس، ونشرت المجلة مقال البابا تواضروس الثاني لهذا العدد بعنوان «طريق الاستنارة»، وهو بمثابة الكلمة التي ألقاها في الجلية العامة للمجمع يوم الخميس الماضي، وأشار البابا لقصة «تلميذي عمواس»، الذين ظهر لهما السيد المسيح قبل الصعود، ولم يعرفا أنه هو إلا بعدما تركهم، وفقا لما جاء في الإنجيل.
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أول تعليق تركي على نتائج التحقيق الأممي في قتل خاشقجي

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، إنها تدعم تقرير المقررة الأممية المعنية بالتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في الثاني من أكتوبر الماضي، أثناء دخوله القنصلية في إسطنبول لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بزواجة من خطيبته، إذ كتب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «ندعم بقوة تقرير مقررة الأمم المتحدة أجنيس كالامارد لتسليط الضوء على جريمة قتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنها»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك الروسية.
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«كاهن نيوجيرسي».. شخصية حقيقية أم مجرد توقيع؟

انتشرت خلال السنوات الأخيرة مواقع مسيحية تهاجم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبالتزامن مع وجودها توجد صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا فيسبوك، تهاجم البابا أو أي أسقف محسوب على التيار المناصر لتجديد الكنيسة؛ مثل الراحل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، الذي تم اتهامه بتهم مثل «منحرف العقيدة»، قبل أن يلقى مصرعه قتلا، وحُكم على قاتليه، وهما راهبان بالدير، بالإعدام في أول درجة، ومن هذه المواقع، موقع «Copts of America»، ولعل أشهر ما يُكتب فيه مقالات موقعة باسم «كاهن نيوجيرسي».
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