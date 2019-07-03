رفضت معاشرته فمزقها أمام رضيعها.. جريمة هزت البحيرة

شاب عشريني جل همه إرضاء نزاوته والبحث عن طريقة لإشباع نزواته الشيطانية بغض الطرف عن الأسلوب، ووقع اختياره على جارته مستغلا غياب زوجها لكن دفاعها عن شرفها اضطره لقتلها

تحرير:محمد الشاملي ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م

جثة

هدوء يطبق على المكان، حركة المارة تكاد تكون منعدمة، صوت احتكاك عجلات السيارات بالأسفلت المتقطع يقطع حالة الصمت بالتزامن مع انتهاء المصلين من أداء صلاة الفجر في المسجد الجامع بالقرية البسيطة وخروج بعض عمال التراحيل واليومية إلى محال عملهم بحثا عن رزق مكتوب بفجر يوم جديد، لكن عاطلا كان ينتظر الفرصة التي سينقض فيها على فريسته المغلوبة على أمرها، تحول من شخص مُخير إلى آخر مُسير، يلهث وراء إشباع شهوته ونزواته الشيطانية إلا أن الأمر انتهى بسيناريو مغاير لما أعده سلفا.

في حفل زفاف بسيط بحضور الأهل والأصدقاء، عقد قران الفتاة "م" من عامل بسيط باليومية، استقر بهما الحال في منزل ذي طابع قروي داخل إحدى قرى مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، اتفقا على العيش معا، تجاوز الصعاب والمطبات التي قد تُقذف في طريقهما الذي لن يكون ممهدا ومفروشا بالورود. رُزق الزوجان برضيع، بات