جريمة

رفضت معاشرته فمزقها أمام رضيعها.. جريمة هزت البحيرة

شاب عشريني جل همه إرضاء نزاوته والبحث عن طريقة لإشباع نزواته الشيطانية بغض الطرف عن الأسلوب، ووقع اختياره على جارته مستغلا غياب زوجها لكن دفاعها عن شرفها اضطره لقتلها
تحرير:محمد الشاملي ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م
جثة
جثة
هدوء يطبق على المكان، حركة المارة تكاد تكون منعدمة، صوت احتكاك عجلات السيارات بالأسفلت المتقطع يقطع حالة الصمت بالتزامن مع انتهاء المصلين من أداء صلاة الفجر في المسجد الجامع بالقرية البسيطة وخروج بعض عمال التراحيل واليومية إلى محال عملهم بحثا عن رزق مكتوب بفجر يوم جديد، لكن عاطلا كان ينتظر الفرصة التي سينقض فيها على فريسته المغلوبة على أمرها، تحول من شخص مُخير إلى آخر مُسير، يلهث وراء إشباع شهوته ونزواته الشيطانية إلا أن الأمر انتهى بسيناريو مغاير لما أعده سلفا.
في حفل زفاف بسيط بحضور الأهل والأصدقاء، عقد قران الفتاة "م" من عامل بسيط باليومية، استقر بهما الحال في منزل ذي طابع قروي داخل إحدى قرى مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، اتفقا على العيش معا، تجاوز الصعاب والمطبات التي قد تُقذف في طريقهما الذي لن يكون ممهدا ومفروشا بالورود. رُزق الزوجان برضيع، بات
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الرقابة الإدارية (3)

بمساعدة مواطنين.. «الرقابة الإدارية» تضبط موظفين مرتشين

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، عن ضبط عدد من الموظفين الفاسدين على مستوى الجمهورية، وذلك بفضل المشاركة الإيجابية من جانب المواطنين، ومثمنة الموظفين الشرفاء الذين أبوا الحصول على منافع مادية من وظائفهم وشاركوا في ضبط عدد من القضايا.
شنق

بسبب أزمة مالية.. انتحار شاب تزوج مرتين بالدقهلية

أقدم شاب من قرية منشأة البدوي التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، على التخلص من حياته والانتحار شنقًا في غرفة نومه، للهروب من أزماته المالية وتراكم الديون عليه، بعد أن تزوج للمرة الثانية ورفض والده مساعدته في الإنفاق على زوجتيه عقابًا له. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى ضباط قسم شرطة طلخا، عن العثور على "إبراهيم ا. م." 35 سنة، من قرية منشأة البدوي.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

اشتباكات بين مرافقي مريض وأفراد أمن بمستشفى ميت غمر

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو، لمشاجرة داخل قسم الاستقبال في مستشفى ميت غمر العام، إذ نشبت مشادة بين 4 أشخاص وموظفي المستشفى، لإصراراهم على الدخول بحالة مرضية إلى غرفة العناية المركزة، ورفض الأطباء لعدم وجود سرير خال بالغرفة، ما تسبب في مشاجرة حادة وإصابة 3 أفراد من أمن المستشفى. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى قسم شرطة ميت غمر، من إدارة المستشفى عن تعدي مرافقين حالة مرضية على الأطباء ومشاجرة بينهم وبين أفراد الأمن.
سجن

غوايش وتوكتوك.. سائق يقتل عمته و«دبلة» تكشف الجريمة

شاب أهوج، بالكاد أتم ربيعه السادس بعد الثلاثين، صورَ له الشيطان أن خلاصه من تصرفاته الهوجاء وحاجته للمال يكمن في التخلص من عمته المرأة السبعينية، ولما لا وهي تمتلك حُلي ومصوغات ذهبية من شأنها أن تُنهي أزمته في طرفة عين، لكنه تناسى عن عمد صلة الرحم وأن الدماء التي تجري في عروقه هي ذاتها التي سيُقدم على إسالتها بحثًا عن المال لا غير، حيث قتلها بدماءٍ باردة وتخلص من جثتها في أحد مصارف المياه، قبل أن يعود إلى منزله وكأن شيئًا لم يكُن، لكن ما إن اكتشفت جريمته ووقع في ايدي رجال الأمن حتى هبطت دموعه بغزاره وكأنها ستار يود به الظهور في ثوب ضحية الطمع.
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القبض-على-متهم

كشف لغز «جثة سائق التوك توك» في كفر الدوار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الأحد، من كشف لغز العثور على جثة سائق "توك توك"، مقتولًا وملقى بجوار حديقة الطفل بمدينة كفر الدوار، وتبين أن وراء الحادث عاطلا ومسجل خطر وربة منزل، وذلك لخلافات مالية، حيث استعان العاطل بمسجل خطر وزوجته لقتل الضحية مقابل مبلغ من المال، وفى سبيل ذلك نجحت زوجة المسجل خطر في استدراج الضحية لمكان ناءٍ، حيث تخلص زوجها منه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة، وتم القبض على مرتكبي الحادث وهروب العاطل وجارٍ تحديد مكانه.
العثور علي جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (2)

العثور على جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (صور)

عثر أهالي قرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، منذ قليل، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل القرية المجاور لمنزل القتيل، وتم إبلاغ المباحث الجنائية بمركز كفر الدوار. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل قرية كوم الطرفاية التابعة للمركز.
جثة (1)

العثور على جثة شخص مجهول مذبوحًا في كفر الدوار

عثر أهالي بندر كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، على جثة شاب مجهول الهوية مذبوحا وملقى في الطريق بجوار مكتبة الطفل بدائرة القسم، ويكثف ضباط المباحث الجنائية في البحيرة، جهودهم لكشف غموض الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام. وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث والطب الشرعي لمعاينة الجثة، حيث تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث، يفيد بعثور أهالي منطقة الميزانة بكفر الدوار على جثة شخص مجهول الهوية.
اغتصاب (2)

الحقيقة الكاملة لجريمة «الذئب والقاصر » بالطالبية

يوم معتاد وسيناريو متكرر لرحلة فتاة قاصر من منزل جدها إلى أسرتها بمحافظة الجيزة، والتي عادة ما تبدأ باستقلال وسيلة مواصلات من ميدان الجيزة المكتظ بالسيارات وحركة المارة المرتفعة، إلا أن ثمة جديد طرأ على يد ذئب بشري فقد مشاعر الرحمة والإنسانية بل والرجولة، تربص بذات الـ17 ربيعا، يتتبع خطواتها، يراقب لغة الجسد لتلك المسكينة إذ بدت عليها معالم الحيرة بالإضافة إلى أن تصرفاتها تشير إلى كونها من متحدي الإعاقة، فأيقن أنه سيظفر بفريسة سهلة صبيحة ذلك اليوم.
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