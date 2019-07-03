رفضت معاشرته فمزقها أمام رضيعها.. جريمة هزت البحيرة
شاب عشريني جل همه إرضاء نزاوته والبحث عن طريقة لإشباع نزواته الشيطانية بغض الطرف عن الأسلوب، ووقع اختياره على جارته مستغلا غياب زوجها لكن دفاعها عن شرفها اضطره لقتلها
تحرير:محمد الشاملي
٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م
جثة
هدوء يطبق على المكان، حركة المارة تكاد تكون منعدمة، صوت احتكاك عجلات السيارات بالأسفلت المتقطع يقطع حالة الصمت بالتزامن مع انتهاء المصلين من أداء صلاة الفجر في المسجد الجامع بالقرية البسيطة وخروج بعض عمال التراحيل واليومية إلى محال عملهم بحثا عن رزق مكتوب بفجر يوم جديد، لكن عاطلا كان ينتظر الفرصة التي سينقض فيها على فريسته المغلوبة على أمرها، تحول من شخص مُخير إلى آخر مُسير، يلهث وراء إشباع شهوته ونزواته الشيطانية إلا أن الأمر انتهى بسيناريو مغاير لما أعده سلفا.
في حفل زفاف بسيط بحضور الأهل والأصدقاء، عقد قران الفتاة "م" من عامل بسيط باليومية، استقر بهما الحال في منزل ذي طابع قروي داخل إحدى قرى مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، اتفقا على العيش معا، تجاوز الصعاب والمطبات التي قد تُقذف في طريقهما الذي لن يكون ممهدا ومفروشا بالورود.
رُزق الزوجان برضيع، بات
في حفل زفاف بسيط بحضور الأهل والأصدقاء، عقد قران الفتاة "م" من عامل بسيط باليومية، استقر بهما الحال في منزل ذي طابع قروي داخل إحدى قرى مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، اتفقا على العيش معا، تجاوز الصعاب والمطبات التي قد تُقذف في طريقهما الذي لن يكون ممهدا ومفروشا بالورود.
رُزق الزوجان برضيع، بات هو محور الأسرة، يخرج الأب في الصباح مغادرا قريته قاصدا محل عمله في محافظة الإسماعيلية، يتلهف منتظرا مرور ساعات النهار للعودة إلى بيته مع غروب الشمس، يلقي نظرات على طفله يداعبه ويسعد بابتسامته وتجاوبه معه تحت أنظار الزوجة.
لم يعبأ الزوجان بحالتهما المادية التي تقترب من خط الفقر، أحب الاثنان الحياة بكل ما فيها وسط رغبة في المضي قدما لتربية ابنهما وضمان مستوى تعليمي جيد وحياة اجتماعية كريمة له، لكن كما هو موجود في الأثر ويحفظه كثيرون عن ظهر قلب "تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن".
"الصلاة خير من النوم.. الله أكبر الله أكبر" رفع المؤذن بالمسجد الجامع أذان صلاة الفجر مناديا في الأهالي لتلبية نداء الله عز وجل، لكن أحد الأشخاص كان يعد العدة لتلبية نداء الشيطان.
شاب عشريني بدأ عامه الثالث في عقده الثالث منذ أيام، جُل همه إرضاء نزواته الشيطانية، وسوس له "إبليس" بأن السبيل لإشباع رغبته جارته "م" مستغلا إقامتها بمفردها بسبب تواجد زوجها في عمله بمحافظة الإسماعيلية.
تسلل ابن الـ23 سنة إلى سطح منزل جارته مستغلا حالة الهدوء التي تسود القرية محل سكنه، وصولا إلى غرفة الجارة لينقض عليها في مشهد لا يحدث إلا في الغابة بين الحيوانات وبعضها محاولا معاشرتها بالقوة إلا أنها حاولت إطلاق صرخات استغاثة فقرر كتابة الفصل الأخير من حياتها على مرأى ومسمع من طفلها الرضيع.
في الساعات الأولى من الصباح تلقى مأمور قسم شرطة إيتاي البارود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بدائرة القسم أثر العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها.
استمع مأمور القسم إلى "ل. ح." الذي أفاد بالعثور على جثة ابنته "م"، 21 سنة، بها عدة طعنات بالصدر والبطن داخل منزل زوجها بنفس القرية، مكبلة اليدين والقدمين، كما تبين وجود طفلها الرضيع "عام ونصف"، بجوارها على قيد الحياة، الذي أرشد صراخه جيران الزوجة لاكتشاف مقتلها داخل حجرتها بمنزل الزوجية.
بسؤال جيران المجني عليها، تبين أنها تقيم مع طفلها الرضيع بمفردها بمنزل الزوجية، حيث يعمل زوجها باليومية في الإسماعيلية، وتنامى إليهم أصوات صراخ، وبتعقب الصوت تبين أنه صوت طفل المجني عليها، واستعان الجيران بأشقاء زوج المجني عليها، الذين كسروا باب المنزل وعثروا على جثتها غارقة في بركة من الدماء.
فور إخطاره شكل اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام فريق بحث بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا من جيران المجني عليها بالتسلل لمنزلها، مستغلا غياب الزوج في مقر عمله بمحافظة الإسماعيلية، بالقفز من أعلى السطح فجرا، وحاول التعدي عليها جنسيا بعد تقييدها بالحبال، إلا أنها قاومته واستغاثت بالجيران، وخشية افتضاح أمره، كتم أنفاسها وطعنها بسكين عدة طعنات بالصدر والبطن، وفر هاربا بعد أن لفظت أنفاسها.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكنت مأمورية من ضبط المتهم "ص. م." 23 سنة، عاطل، مقيم بنفس القرية، في أحد الأكمنة المعدة له، وأقر بجريمته وصحة التحريات.