طبيب المنتخب يزف بشرى سارة للجماهير حول إصابة جنش

تحرير:كريم أحمد ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ م

جنش

كشف الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني لكرة القدم أن محمود عبدالرحيم "جنش" غادر غرفة العمليات بعد أن خضع لإجراء عملية جراحية صباح اليوم في أحد المستشفيات الكبرى بميونيخ وأضاف أبو العلا أنه اطمأن على إجراء العملية من بروفيسور ماركوس فولتر الذي أجراها وطمأن طبيب المنتخب على نجاح العملية. وكان جنش قد وصل إلى ألمانيا أمس فور حصوله على تأشيرة الدخول التي تقدمت إدارة المنتخب بالحصول عليها من السفارة الألمانية بالقاهرة بشكل عاجل بعد صدور التقرير الطبي بضرورة إجراء جراحة عاجلة للاعب.

ورافق حارس الزمالك في رحلته العلاجية وكيل أعماله، حيث تعذر سفر طبيب المنتخب معه إلى ألمانيا بسبب ارتباطه مع الفريق الذي يخوض حاليا منافسات بطولة الأمم الإفريقية. وكان جنش قد أصيب بقطع في وتر أكيليس خلال التدريبات السابقة على مباراة أوغندا في ختام مباريات الدور الأول ببطولة كأس الامم الإفريقية 2019 التي