رياضة

طبيب المنتخب يزف بشرى سارة للجماهير حول إصابة جنش

تحرير:كريم أحمد ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ م
جنش
جنش
كشف الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني لكرة القدم أن محمود عبدالرحيم "جنش" غادر غرفة العمليات بعد أن خضع لإجراء عملية جراحية صباح اليوم في أحد المستشفيات الكبرى بميونيخ وأضاف أبو العلا أنه اطمأن على إجراء العملية من بروفيسور ماركوس فولتر الذي أجراها وطمأن طبيب المنتخب على نجاح العملية. وكان جنش قد وصل إلى ألمانيا أمس فور حصوله على تأشيرة الدخول التي تقدمت إدارة المنتخب بالحصول عليها من السفارة الألمانية بالقاهرة بشكل عاجل بعد صدور التقرير الطبي بضرورة إجراء جراحة عاجلة للاعب.
ورافق حارس الزمالك في رحلته العلاجية وكيل أعماله، حيث تعذر سفر طبيب المنتخب معه إلى ألمانيا بسبب ارتباطه مع الفريق الذي يخوض حاليا منافسات بطولة الأمم الإفريقية. وكان جنش قد أصيب بقطع في وتر أكيليس خلال التدريبات السابقة على مباراة أوغندا في ختام مباريات الدور الأول ببطولة كأس الامم الإفريقية 2019 التي
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الكاف: جمال بلماضي أفضل مدرب فى دور المجموعات

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن أفضل مدرب فى دور الـ32 من بطولة كأس أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو، حيث اختار الكاف جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر كأفضل مدرب لدور المجموعات. وقدم منتخب الجزائر عرضا رائعًا على مدار دور المجموعات، بعدما فاز فى مبارياته الثلاث أمام السنغال وكينيا وتنزانيا التى خاضها دون أن تدخل شباكه أي أهداف ليتأهل بالعلامة الكاملة مع الوضع في الاعتبار أنه قام باستبعاد 9 لاعبين دفعة واحدة في مباراة الجولة الثالثة.
الاهلي-وسموحة (11)

ودية الأهلي والمتحدة 4 أشواط والنتيجة مفاجأة

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق المتحدة بدون أهداف في المباراة الودية جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة في إطار استعدادات الأهلي لاستكمال مسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. بدأ الأهلي الشوط الأول بالتشكيل التالي.. علي لطفي في حراسة المرمي أمامه باسم علي ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول، وفي خط الوسط، هشام محمد وعربي بدر، وفي الأمام، جونيور أجايي وحسين الشحات ومحمد شريف وعمرو جمال.
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كبار إنجلترا يتصارعون على ضم لاعب ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الساعات الأخيرة، شهدت صراعًا بين عمالقة البريميرليج، للفوز بخدمات النجم الإسباني الشاب داني سيبايوس لاعب فريق ريال مدريد ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من ريال مدريد، فإن أندية توتنهام وآرسنال وليفربول، مهتمون بالتعاقد مع لاعب الوسط الشاب خلال فترة الانتقالات الحالية. وأشارت الصحيفة إلى إن توتنهام هو الأقرب لضم اللاعب في ظل العلاقات الجيدة التي تربط بين الناديين، وقد يستغل ريال مدريد رغبة السبيرز في ضم سيبايوس، من أجل الحصول على خدمات الدنماركي كريستيان إريكسن.
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مران-المنتخب‎ (5)

المنتخب يستعين بمدرب أحمال ألماني بعد إصابة جنش

علمت "التحرير"، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، طلب انضمام مدرب أحمال إلى الجهاز الفني خلال أمم إفريقيا، وبالفعل استقر أجيري على هذا المدرب وهو ألماني الجنسية يدعى "كريس" وتم إخطار اتحاد الكرة بذلك وبحسب مصادر في جهاز المنتخب، فإن المدير الفني أبدى قلقه بشأن الحمل التدريبي على اللاعبين والخوف من تعرضهم للإصابات وكذلك انخفاض اللياقة البدنية في الشوط الثاني خلال البطولة وهو ما يتسبب في تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة من المباريات.
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رسالة مؤثرة من حازم إمام لجنش بعد الإصابة

حرص حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش بذلك من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
تدريب-المنتخب-بمشاركة-صلاح‎ (15)

الشناوي السبب في استدعاء أبو جبل لمعسكر الفراعنة

يرى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن أداء الفراعنة يتحسن من مباراة لأخرى، وأن الجولة الثالثة لدور المجموعات ستشهد تحسن أداء مصر بشكل أكثر من المباراتين الماضيتين، وذلك حسبما أفاد فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، قبل مواجهة أوغندا، والتي ستقام غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، علمًا بأن المنتخب الوطني ضمن تأهله لدور الستة عشر بعد تحقيقه انتصارين، على زيمبابوي (1/0) وأمام الكونغو الديموقراطية (2/0).
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الطيب متراجعًا: مفترٍ وظالم من يتهم ناجي بإصابة جنش

تراجع أحمد الطيب، المعلق الرياضي، عن هجومه العنيف الذي شنه على أحمد ناجي، مدرب حراس المنتخب الوطني. الطيب فتح النار مساء أمس الجمعة، على أحمد ناجي، بعد إصابة محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة. أحمد الطيب أبدى اندهاشه فى منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من التدريبات التي يؤديها حراس مرمى المنتخب تحت قيادة مدربهم أحمد ناجي، إذ كتب الطيب: «تكرار القفز فوق الحواجز لفترات طويلة في نهاية موسم طويل وشاق أمر يدعو للدهشة والاستغراب».
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