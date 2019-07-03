رياضة

إحالة دعوى الأهلي ضد اتحاد الكرة للشق الموضوعي

تحرير:أحمد محمد ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م
مجلس الأهلي
مجلس الأهلي
رفضت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأوليمبية مناقشة الدعوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة الخاصة برفض النادي تأجيل إنهاء مسابقة الدوري الممتاز بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر انتهاؤها يوم 19 يوليو المقبل. وعلمت التحرير أن اللجنة الاستشارية أحالت الدعوى إلى الشق الموضوعي حيث تنظر دائرة الموضوع في الدعوى، وسيتم تحديد الجلسة الموضوعية خلال أسبوع بمعرفة الأمانة العامة للمركز. وتقدم الأهلي بدعوى في مركز التسوية ضد اتحاد الكرة بعد رفض الأخير طلب النادي إنهاء الدوري قبل بدء بطولة كأس الأمم الإفريقية.
من جانبه كشف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي أن اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأوليمبية أحالت الدعوى إلى دائرة الموضوع للنظر فى الشق الموضوعي من الدعوى، موضحًا أن الجلسة الموضوعية سيتم تحديدها بمعرفة الامانة العامة لمركز التسوية بعد أسبوع. ونفى المستشار محمد عثمان
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الكاف: الشناوى أحسن حارس مرمى فى دور المجموعات

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" عن أفضل حارس مرمى فى دور الـ32 من بطولة كأس امم إفريقيا، التى تستضيفها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو، حيث اختار الكاف محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب الوطنى كأفضل حارس مرمى لدور المجموعات . وقدم الشناوى مستوى رائع فى حراسة مرمى المنتخب الوطنى، حيث خاض المنتخب الوطنى ثلاث مباريات فى دور المجموعات حافظ فيها الشناوى على نظافة مرماه بدون أى هدف، وتأهل المنتخب المصرى لدور الـ16 بالعلامة الكاملة .
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الكاف: جمال بلماضي أفضل مدرب فى دور المجموعات

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن أفضل مدرب فى دور الـ32 من بطولة كأس أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو، حيث اختار الكاف جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر كأفضل مدرب لدور المجموعات. وقدم منتخب الجزائر عرضا رائعًا على مدار دور المجموعات، بعدما فاز فى مبارياته الثلاث أمام السنغال وكينيا وتنزانيا التى خاضها دون أن تدخل شباكه أي أهداف ليتأهل بالعلامة الكاملة مع الوضع في الاعتبار أنه قام باستبعاد 9 لاعبين دفعة واحدة في مباراة الجولة الثالثة.
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ودية الأهلي والمتحدة 4 أشواط والنتيجة مفاجأة

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق المتحدة بدون أهداف في المباراة الودية جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة في إطار استعدادات الأهلي لاستكمال مسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. بدأ الأهلي الشوط الأول بالتشكيل التالي.. علي لطفي في حراسة المرمي أمامه باسم علي ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول، وفي خط الوسط، هشام محمد وعربي بدر، وفي الأمام، جونيور أجايي وحسين الشحات ومحمد شريف وعمرو جمال.
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الجبلاية ترشح الأهلي والزمالك للمشاركة بدوري الأبطال

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، ترشيح الزمالك والأهلي للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وبيراميدز والمصري بالكونفيدرالية، وقال مصدر داخل الجبلاية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الاتحاد سيرسل خلال ساعات خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بهذا المعنى، ليسدل الستار على أزمة الفرق التي ستشارك في بطولات إفريقيا، ومن المنتظر أن تنتهي مسابقة الدوري العام يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلي والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.
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اتجاه بالجبلاية لمنع إشراك الأندية في أكثر من بطولة

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس اللجنة المشكلة من الجبلاية لإعداد لائحة المسابقات خلال الموسم الجديد بالدوري (2019- 2020)، أن هناك اتجاها قويا لوضع بند في اللائحة يمنع اشتراك أي نادٍ في أكثر من بطولتين بالموسم الواحد، كما حدث في الموسم المنقضي، وترتب عليه الكثير من المشكلات، وقال شوبير في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «يجب الحرص على انتظام مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، ففكرة مشاركة أي ناد في كل البطولات أمر مرفوض شكلا وموضوعًا».
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عبد الحفيظ: هذا الموسم هو الأصعب في تاريخي مع الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر تعرض لضغط مباريات غير مسبوق هذا الموسم، في الوقت الذي لم يتعرض غريمه التقليدي الزمالك لمثل هذه الضغوط، وهو ما يعد ظلما تعرض له الفريق معلقًا: «أتحدى أن يكون المنافس تعرض لنفس ضغط المباريات، مثلما حدث مع الأهلي في نفس الموسم». وأضاف عبد الحفيظ، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، عبر قناة الأهلي، أن ناديه مُصر على التنافس في منظومة تساعد جميع الأندية، ويتحقق بها مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
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عبد الحفيظ: بيان اتحاد الكرة يؤكد أحقية الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن تأجيل مباراتي الزمالك أمام بيراميدز والمصري، في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز، تسبب في عدم انتهاء المسابقة حتى الآن، واستئنافها بعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية. وأوضح عبد الحفيظ، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، عبر قناة الأهلي، أن اتحاد الكرة كان يقوم بتأجيل مباريات للفريق الأبيض دون مبرر منطقي، ووصل عدد هذه المباريات إلى 4 أو 5، رغم عدم تعارض مواعيدها مع مباريات الزمالك في بطولة الكونفدرالية.
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