إحالة دعوى الأهلي ضد اتحاد الكرة للشق الموضوعي

تحرير:أحمد محمد ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م

مجلس الأهلي

رفضت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأوليمبية مناقشة الدعوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة الخاصة برفض النادي تأجيل إنهاء مسابقة الدوري الممتاز بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر انتهاؤها يوم 19 يوليو المقبل. وعلمت التحرير أن اللجنة الاستشارية أحالت الدعوى إلى الشق الموضوعي حيث تنظر دائرة الموضوع في الدعوى، وسيتم تحديد الجلسة الموضوعية خلال أسبوع بمعرفة الأمانة العامة للمركز. وتقدم الأهلي بدعوى في مركز التسوية ضد اتحاد الكرة بعد رفض الأخير طلب النادي إنهاء الدوري قبل بدء بطولة كأس الأمم الإفريقية.

من جانبه كشف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي أن اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأوليمبية أحالت الدعوى إلى دائرة الموضوع للنظر فى الشق الموضوعي من الدعوى، موضحًا أن الجلسة الموضوعية سيتم تحديدها بمعرفة الامانة العامة لمركز التسوية بعد أسبوع. ونفى المستشار محمد عثمان