رياضة

إحالة دعوي الأهلي ضد اتحاد الكرة للشق الموضوعي

تحرير:أحمد محمد ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م
مجلس الأهلي
مجلس الأهلي
رفضت اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأوليمبية مناقشة الدعوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة الخاصة برفض النادي تأجيل انهاء مسابقة الدوري الممتاز بعد بطولة كاس الأمم الإفريقية المقرر انتهائها يوم 19 يوليو المقبل. وعلمت التحرير أن اللجنة الإستشارية أحالت الدعوى إلى الشق الموضوعي حيث تنظر دائرة الموضوع في الدعوى حيث سيتم تحديد الجلسة الموضوعية خلال إسبوع بمعرفة الأمانة العامة للمركز. وتقدم الأهلي بدعوى في مركز التسوية ضد اتحاد الكرة بعد رفض الأخير طلب النادي انهاء الدوري قبل بدء بطولة كاس الأمم الإفريقية.
من جانبه كشف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي أن اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأوليمبية أحالت الدعوى إلى دائرة الموضوع للنظر فى الشق الموضوعي من الدعوى، موضحًا أن الجلسة الموضوعية سيتم تحديدها بمعرفة الامانة العامة لمركز التسوية بعد إسبوع .ونفي المستشار محمد عثمان
اقرأ المزيد
احمد-صلاح-حسنى

أحمد صلاح حسني يدعم المنتخب قبل مواجهة جنوب إفريقيا

دعم الفنان أحمد صلاح حسني ونجم الأهلي والمنتخب السابق منتخب الفراعنة قبل مواجهة منتخب جنوب إفريقيا السبت المقبل في لقاء دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 شهر يونيو الماضي حتى 19 من شهر يوليو الجاري، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الجماهير المصرية مثل جماهير البرازيل بتوع كرة مش بتوع 3 نقاط وخلاص مفيش شك الصعود بدون استقبال هدف وبـ9 نقاط حاجة حلوة، لكن لأن الكرة لم تكن على المستوى المطلوب الجماهير خائفة، لكن ده لا يمنع أن لدينا إيجابيات، إنك تحرز بعدد فرص قليلة أمر جيد لو تحسنت الأمور فنيا هنبقى أقوى".
ستيفاني كايو (1)

قبلة من حسناء بيرو في انتظار بطل الفوز على تشيلي

قبل ساعات قليلة من المواجهة المنتظرة بين منتخب بيرو ضد تشيلي، في نصف النهائي الثاني ببطولة كوبا أمريكا، والمقرر لها في تمام الساعة 2:30 فجر اليوم الخميس، على ملعب أرينا دي جريميو في مدينة بورتو أليجري البرازيلية، وعدت المغنية والممثلة وعارضة الأزياء البيروفية ستيفاني كايو، بمنح قبلة للاعب الذي يسجل هدف الفوز لبلادها في مرمى تشيلي، بعد استئذانه، وكتبت «كايو» في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أفكر جديا بمنح قبلة (مع أخذ الإذن طبعا) للمسؤول عن الفوز على تشيلي».
منتخب-جنوب-افريقيا‎ (3)

مدرب جنوب إفريقيا: اللعب ضد الفراعنة تحد كبير ومثير

أكد ستيوارت باكستر، مدرب منتخب جنوب إفريقيا، أن لاعبيه لا يحتاجون إلى أى حافز إضافى عندما يواجهون مصر فى استاد القاهرة، مساء السبت فى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم 2019، وأضاف أن التأهل فى حد ذاته كاف لتحفيز أى لاعب، واللعب ضد الفراعنة تحد كبير ومثير، قائلا: "إنه تحد كبير، أعتقد أن دور المجموعات كان صعبا للغاية، وكانت مجموعتنا صعبة جدا. لقد كانت ثواني من كل لعبة تقريبًا كأنها لعبة مختلفة، وهي نتيجة مختلفة حتى يعتقد الناس أننا مررنا بالباب الخلفى أو أيا كان، لكننا كنا على بعد ثوانٍ فى عدة ألعاب من المرور بقوتنا ولاعبينا".
اقرأ المزيد من الأخبار
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

الجبلاية ترشح الأهلي والزمالك للمشاركة بدوري الأبطال

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، ترشيح الزمالك والأهلي للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وبيراميدز والمصري بالكونفيدرالية، وقال مصدر داخل الجبلاية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الاتحاد سيرسل خلال ساعات خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بهذا المعنى، ليسدل الستار على أزمة الفرق التي ستشارك في بطولات إفريقيا، ومن المنتظر أن تنتهي مسابقة الدوري العام يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلي والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.
اتحاد-الكرة

اتجاه بالجبلاية لمنع إشراك الأندية في أكثر من بطولة

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس اللجنة المشكلة من الجبلاية لإعداد لائحة المسابقات خلال الموسم الجديد بالدوري (2019- 2020)، أن هناك اتجاها قويا لوضع بند في اللائحة يمنع اشتراك أي نادٍ في أكثر من بطولتين بالموسم الواحد، كما حدث في الموسم المنقضي، وترتب عليه الكثير من المشكلات، وقال شوبير في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «يجب الحرص على انتظام مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، ففكرة مشاركة أي ناد في كل البطولات أمر مرفوض شكلا وموضوعًا».
سيد عبد الحفيظ (3)

عبد الحفيظ: هذا الموسم هو الأصعب في تاريخي مع الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر تعرض لضغط مباريات غير مسبوق هذا الموسم، في الوقت الذي لم يتعرض غريمه التقليدي الزمالك لمثل هذه الضغوط، وهو ما يعد ظلما تعرض له الفريق معلقًا: «أتحدى أن يكون المنافس تعرض لنفس ضغط المباريات، مثلما حدث مع الأهلي في نفس الموسم». وأضاف عبد الحفيظ، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، عبر قناة الأهلي، أن ناديه مُصر على التنافس في منظومة تساعد جميع الأندية، ويتحقق بها مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
سيد-عبد-الحفيظ

عبد الحفيظ: بيان اتحاد الكرة يؤكد أحقية الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن تأجيل مباراتي الزمالك أمام بيراميدز والمصري، في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز، تسبب في عدم انتهاء المسابقة حتى الآن، واستئنافها بعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية. وأوضح عبد الحفيظ، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، عبر قناة الأهلي، أن اتحاد الكرة كان يقوم بتأجيل مباريات للفريق الأبيض دون مبرر منطقي، ووصل عدد هذه المباريات إلى 4 أو 5، رغم عدم تعارض مواعيدها مع مباريات الزمالك في بطولة الكونفدرالية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org