إحالة دعوي الأهلي ضد اتحاد الكرة للشق الموضوعي

تحرير:أحمد محمد ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م

مجلس الأهلي

رفضت اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأوليمبية مناقشة الدعوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة الخاصة برفض النادي تأجيل انهاء مسابقة الدوري الممتاز بعد بطولة كاس الأمم الإفريقية المقرر انتهائها يوم 19 يوليو المقبل. وعلمت التحرير أن اللجنة الإستشارية أحالت الدعوى إلى الشق الموضوعي حيث تنظر دائرة الموضوع في الدعوى حيث سيتم تحديد الجلسة الموضوعية خلال إسبوع بمعرفة الأمانة العامة للمركز. وتقدم الأهلي بدعوى في مركز التسوية ضد اتحاد الكرة بعد رفض الأخير طلب النادي انهاء الدوري قبل بدء بطولة كاس الأمم الإفريقية.

من جانبه كشف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي أن اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأوليمبية أحالت الدعوى إلى دائرة الموضوع للنظر فى الشق الموضوعي من الدعوى، موضحًا أن الجلسة الموضوعية سيتم تحديدها بمعرفة الامانة العامة لمركز التسوية بعد إسبوع .ونفي المستشار محمد عثمان