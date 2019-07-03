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«التعليم»: فتح باب التقديم للمدرسة النووية في الضبعة

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م
د. طارق شوقي وزير التعليم
د. طارق شوقي وزير التعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية "بمدينة الضبعة – محافظة مطروح" للعام الدراسى 2019/2020 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية، في الفترة من 1 إلى 15 يوليو 2019. يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة حول تنمية مجال الطاقة النووية بمصر، وسعي وزارة التربية والتعليم نحو إعداد فنيين متخصصين ومؤهلين للعمل بمجال الطاقة النووية عن طريق إطلاق أول مدرسة فنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بمصر فى مدينة الضبعة بمطروح.
وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، إن المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، تُعد طفرة بالتعليم الفني بمصر، وإطلاقها هذا العام الدراسي يؤكد على خطى الوزارة نحو إعداد فنين مؤهلين للعمل في جميع مجالات الصناعة. للتقديم في المدرسة الفنية بالضبعة يمكن
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تعديلات «الإيجار القديم».. إنصاف للمالك أم ظلم للمستأجر؟ (ملف)

العلاقة بين الملاك والمستأجرين المتعاقدين بنظام قانون الإيجار القديم، عنوان عريض لصراع شديد قائم منذ عشرات السنين، لم يكتب له النهاية حتى الآن، رغم محاولات لم تتوقف من الإدارات السياسية المتتالية لإيجاد حلول له، لكن الخروج من الأزمة يقود إلى قرارات قد تشعل حربًا مجتمعية حامية، بين طرفي الصراع.. ومع ذلك حاول مجلس النواب حل الموضوع بشكل جزئي، وتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشروط فيما يخص الوحدات التجارية والإدارية، وتبقى الجزء الخاص بالوحدات السكنية.. وهو ما آثار طرفي الصراع.
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البابا يستقبل رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، ماريا فرناندا اسبينوزا، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ووفدا رفيع المستوى من الأمم المتحدة، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الأربعاء، التي قالت: «لقد كان شرفًا وامتيازا أن ألتقي بقداسة البابا تواضروس، أعلى ممثل للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، وكانت زيارتي لمناقشة الحاجة إلى إجراء محادثة جادة لتعزيز الجهود بين المجتمعات المسالمة وتبادل الحديث حول الاهتمام المشترك بشأن التزايد المؤسف للتطرف العنيف وعدم التسامح والعنف على أساس الدين والمعتقد».
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بيان مصري جديد بشأن بيع آثار فرعونية في مزاد بلندن

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الفقي من برلمان بريطانيا: دولتكم تسمح بالتحريض ضد مصر

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن بريطانيا لا تتفهم أحيانا حقيقة الأوضاع في مصر، وتسمح بقيام بعض عناصر جماعة الإخوان بالتحريض ضد الدولة المصرية، مبديًا دهشته من توقف الطيران البريطاني عن السفر إلى شرم الشيخ منذ ثلاث سنوات، رغم أن شركات الطيران الكبرى، شرقًا وغربًا، تطير إلى هذه المدينة بانتظام، جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها في قاعة ملحقة بالبهو الرئيسي للبرلمان البريطاني، بحضور لفيف من أعضاء مجلسي العموم واللوردات بدعوة من الجمعية البرلمانية البريطانية للشرق الأوسط.
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«التعليم» تعلن موعد نتائج الدبلومات الفنية بالمدارس

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتائج الدبلومات الفتية صباح غد الثلاثاء في المدارس. وأضاف مجاهد، في تصريح لـ"التحرير"، اليوم الإثنين، أنه سيتم فتح باب التظلمات من النتائج في اليوم التالي من إعلان النتيجة بالمدارس أي بعد غد الأربعاء، ليتظلم الطلاب من نتائج الدور الأول. ?وتابع مجاهد أنه سيتم إصدار جدول امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني خلال أيام، مؤكدا أن امتحانات الدور الثاني ستبدأ في 27 يوليو الجاري.
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«التعليم» تعلن موعد إصدار بطاقة «طلاب أولى ثانوي»

رغم تأكيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إصدار كارت الألوان أو ما يسمى ببطاقة الألوان بنتيجة طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الخميس، عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لاطلاع الطالب على مستواه في كل مادة امتحانية، فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تراجعت عن إعلان الرابط على موقعها الإفلكتروني بالبطاقة التعريفية للطلاب مساء اليوم، إذ أعلنت في بيان رسمي صادر عنها، أنه سيتم إصدار بطاقة الطالب الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي يوم السبت المقبل.
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حقيقة ترك طالبة ثانوي ورقتها بيضاء في امتحان العربي

كشفت مصادر في وزارة التعليم، عن استدعاء النيابة لملاحظين بالمنيا على خلفية المحضر الذي حررته طالبة أبو قرقاص في جنوب المحافظة، بعد إخطارها من الكنترول بأن ورقة إجابتها في امتحان مادة اللغة العربية الخاصة بها كانت بيضاء، وهذا ما نفته الطالبة في المحضر. وأوضحت المصادر تفاصيل الواقعة، إذ قالت إن كنترول أسيوط اكتشف في أثناء تصحيح كراسات الإجابات لامتحان اللغة العربية أن كراسة إجابة الطالبة بيضاء، وعلى الفور أرسل الكنترول إخطارًا لرئيس الكنترول فتم استدعاء الطالبة لتحرير محضر إثبات حالة بكراسة الطالبة "فارغة"، إلا أن الطالبة أنكرت وادعت أنها أجابت.
امتحانات الجامعات

8 توصيات لـ«جودة التعليم»: ملف إلكتروني وحرية عمل

أوصى المؤتمر الدولي السادس الذي عقدته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت عنوان "بين التخطيط الدولى.. والتنفيذ الإقليمي" بوضع معايير للاعتماد خاصة بالبرامج المتاحة بفروع الجامعات الأجنبية فى مصر، وحث تلك الفروع على التقدم للاعتماد للوقوف على مدى استيفائها للمعايير القياسية المطلوبة، والتأكد من فعالية وجودة البرامج المتاحة لتلك الفروع واتساقها مع البرامج المتاحة في الجامعات الأم. كما أوصى بوضع خطة بناءً على دراسة متأنية لسوق العمل للوقوف على مجالات التعليم الفني القابلة لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلاب.
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