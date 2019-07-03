«التعليم»: فتح باب التقديم للمدرسة النووية في الضبعة

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م

د. طارق شوقي وزير التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية "بمدينة الضبعة – محافظة مطروح" للعام الدراسى 2019/2020 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية، في الفترة من 1 إلى 15 يوليو 2019. يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة حول تنمية مجال الطاقة النووية بمصر، وسعي وزارة التربية والتعليم نحو إعداد فنيين متخصصين ومؤهلين للعمل بمجال الطاقة النووية عن طريق إطلاق أول مدرسة فنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بمصر فى مدينة الضبعة بمطروح.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، إن المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، تُعد طفرة بالتعليم الفني بمصر، وإطلاقها هذا العام الدراسي يؤكد على خطى الوزارة نحو إعداد فنين مؤهلين للعمل في جميع مجالات الصناعة. للتقديم في المدرسة الفنية بالضبعة يمكن