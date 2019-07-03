بمساعدة مواطنين.. «الرقابة الإدارية» تضبط موظفين مرتشين

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م

أموال - صورة أرشيفية

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، عن ضبط عدد من الموظفين الفاسدين على مستوى الجمهورية، وذلك بفضل المشاركة الإيجابية من جانب المواطنين، ومثمنة الموظفين الشرفاء الذين أبوا الحصول على منافع مادية من وظائفهم وشاركوا في ضبط عدد من القضايا.

وتمكنت الهيئة من ضبط مدير إدارة المشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة لقيامها بطلب وتقاضي مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة مهندسة تعمل بأحد المكاتب الاستشارية، وذلك مقابل قيام الأولى بإعداد دراسة تخص تقييم الأثر البيئي لأحد المصانع متضمنة استيفاء كافة الاشتراطات والإجراءات اللازمة قانونا للموافقة