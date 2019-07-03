بمساعدة مواطنين.. «الرقابة الإدارية» تضبط موظفين مرتشين
تحرير:أ.ش.أ
٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م
أموال - صورة أرشيفية
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، عن ضبط عدد من الموظفين الفاسدين على مستوى الجمهورية، وذلك بفضل المشاركة الإيجابية من جانب المواطنين، ومثمنة الموظفين الشرفاء الذين أبوا الحصول على منافع مادية من وظائفهم وشاركوا في ضبط عدد من القضايا.
وتمكنت الهيئة من ضبط مدير إدارة المشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة لقيامها بطلب وتقاضي مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة مهندسة تعمل بأحد المكاتب الاستشارية، وذلك مقابل قيام الأولى بإعداد دراسة تخص تقييم الأثر البيئي لأحد المصانع متضمنة استيفاء كافة الاشتراطات والإجراءات اللازمة قانونا للموافقة
وتمكنت الهيئة من ضبط مدير إدارة المشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة لقيامها بطلب وتقاضي مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة مهندسة تعمل بأحد المكاتب الاستشارية، وذلك مقابل قيام الأولى بإعداد دراسة تخص تقييم الأثر البيئي لأحد المصانع متضمنة استيفاء كافة الاشتراطات والإجراءات اللازمة قانونا للموافقة عليها، وبما يمكنها من تمرير تلك الدراسة على رؤسائها لاعتمادها بالمخالفة لحقيقة الحال، وهو ما يتعارض مع مهام وظيفتها المعنية بمراجعة تلك الاشتراطات والتأكد من توافرها، الأمر الذى يترتب عليه قيام صاحب المصنع بتشغيله رغم مخالفته للاشتراطات البيئية، وبعرض المتهمتين على النيابة العامة، باشرت تحقيقاتها وأمرت بحبسهن 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كما نجحت الهيئة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مدير عام مكتب "مشروعك" بديوان عام محافظة أسوان، مقابل تسهيل إجراءات حصوله على قطعة أرض بمدينة أسوان لإقامة أحد المشروعات عليها بالقرب من المناطق الحيوية ذات الرواج السياحي، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
في السياق ذاته، أسفرت جهود الهيئة عن ضبط مدير يعمل بإحدى شركات الاستثمار والتنمية السياحية بمدينة الغردقة، لانتحاله صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية وحصوله على مبالغ مالية مقابل تدخله المزعوم لدى المسئولين لإنهاء إجراءات وضع اليد على قطعة أرض مساحتها 48 فدانا بمدينة الغردقة، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما تم القبض على مدير الإدارة الهندسية ومهندس التنظيم بمجلس مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد المراكز الرياضية مقابل نهو إجراءات ترخيص قطعة أرض مملوكة له ولشقيقة بنطاق المدينة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبس جميع المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.