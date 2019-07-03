جريمة

بمساعدة مواطنين.. «الرقابة الإدارية» تضبط موظفين مرتشين

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م
أموال - صورة أرشيفية
أموال - صورة أرشيفية
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، عن ضبط عدد من الموظفين الفاسدين على مستوى الجمهورية، وذلك بفضل المشاركة الإيجابية من جانب المواطنين، ومثمنة الموظفين الشرفاء الذين أبوا الحصول على منافع مادية من وظائفهم وشاركوا في ضبط عدد من القضايا.
وتمكنت الهيئة من ضبط مدير إدارة المشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة لقيامها بطلب وتقاضي مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة مهندسة تعمل بأحد المكاتب الاستشارية، وذلك مقابل قيام الأولى بإعداد دراسة تخص تقييم الأثر البيئي لأحد المصانع متضمنة استيفاء كافة الاشتراطات والإجراءات اللازمة قانونا للموافقة
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جثة

رفضت معاشرته فمزقها أمام رضيعها.. جريمة هزت البحيرة

هدوء يطبق على المكان، حركة المارة تكاد تكون منعدمة، صوت احتكاك عجلات السيارات بالأسفلت المتقطع يقطع حالة الصمت بالتزامن مع انتهاء المصلين من أداء صلاة الفجر في المسجد الجامع بالقرية البسيطة وخروج بعض عمال التراحيل واليومية إلى محال عملهم بحثا عن رزق مكتوب بفجر يوم جديد، لكن عاطلا كان ينتظر الفرصة التي سينقض فيها على فريسته المغلوبة على أمرها، تحول من شخص مُخير إلى آخر مُسير، يلهث وراء إشباع شهوته ونزواته الشيطانية إلا أن الأمر انتهى بسيناريو مغاير لما أعده سلفا.
شنق

بسبب أزمة مالية.. انتحار شاب تزوج مرتين بالدقهلية

أقدم شاب من قرية منشأة البدوي التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، على التخلص من حياته والانتحار شنقًا في غرفة نومه، للهروب من أزماته المالية وتراكم الديون عليه، بعد أن تزوج للمرة الثانية ورفض والده مساعدته في الإنفاق على زوجتيه عقابًا له. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى ضباط قسم شرطة طلخا، عن العثور على "إبراهيم ا. م." 35 سنة، من قرية منشأة البدوي.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

اشتباكات بين مرافقي مريض وأفراد أمن بمستشفى ميت غمر

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو، لمشاجرة داخل قسم الاستقبال في مستشفى ميت غمر العام، إذ نشبت مشادة بين 4 أشخاص وموظفي المستشفى، لإصراراهم على الدخول بحالة مرضية إلى غرفة العناية المركزة، ورفض الأطباء لعدم وجود سرير خال بالغرفة، ما تسبب في مشاجرة حادة وإصابة 3 أفراد من أمن المستشفى. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى قسم شرطة ميت غمر، من إدارة المستشفى عن تعدي مرافقين حالة مرضية على الأطباء ومشاجرة بينهم وبين أفراد الأمن.
سجن

غوايش وتوكتوك.. سائق يقتل عمته و«دبلة» تكشف الجريمة

شاب أهوج، بالكاد أتم ربيعه السادس بعد الثلاثين، صورَ له الشيطان أن خلاصه من تصرفاته الهوجاء وحاجته للمال يكمن في التخلص من عمته المرأة السبعينية، ولما لا وهي تمتلك حُلي ومصوغات ذهبية من شأنها أن تُنهي أزمته في طرفة عين، لكنه تناسى عن عمد صلة الرحم وأن الدماء التي تجري في عروقه هي ذاتها التي سيُقدم على إسالتها بحثًا عن المال لا غير، حيث قتلها بدماءٍ باردة وتخلص من جثتها في أحد مصارف المياه، قبل أن يعود إلى منزله وكأن شيئًا لم يكُن، لكن ما إن اكتشفت جريمته ووقع في ايدي رجال الأمن حتى هبطت دموعه بغزاره وكأنها ستار يود به الظهور في ثوب ضحية الطمع.
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مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

شهد طريق "إدفو- مرسى علم" شمال شرق محافظة أسوان، مساء اليوم الإثنين، حادثة تصادم بين سيارتين ملاكي، لأسباب تعود إلى السرعة الجنونية، وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثه أشخاص، فيما أصيب 3 أخرون، تم نقل المتوفين إلى مشرحة إدفو الرئيسية، والمصابين تم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم. وكان العميد محمد العناني مأمور مركز شرطة إدفو تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكى، وأن هناك عدد من الضحايا والمصابين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين.
رشوة

«أمن الدولة» تُحقق مع قاضي الجنح المتهم بالرشوة

تجري نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع قاض يشغل عضو اليسار بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر، تم ضبطه أمس الثلاثاء، في قضية رشوة، نظير أداء عمل من أعمال وظيفته القضائية، ومن المقرر أن تواجهه النيابة بتحريات رجال الرقابة الإدارية، وأجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، جاء قرار النيابة بإلقاء القبض على القاضي المتهم بناء على معلومات حققتها النيابة وتسجيلات قامت بها، وفقًا لاختصاصها القانوني الذي يوكل للنيابة العامة وحدها سلطة إلقاء القبض على أعضاء الهيئات القضائية دون غيرها من جهات الضبط والتحري.
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ضبط مدير جمعية زراعية برشوة 50 ألف جنيه في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط مدير جمعية زراعية وفني هندسي بقرية منشأة السلام التابعة لمحلة دمنة، بتهمة التربح السريع وغير المشروع من منصبيهما، إذ تقاضيا رشوة قدرها 50 ألف جنيه لتسهيل البناء على الأراضي الزراعية، دون تحرير محضر بالمخالفات ما يعد عملًا مخالفًا للقانون. تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من أحد الأشخاص ضد مدير جمعية زراعية وفني شئون هندسية، لتسهيل البناء على أرض زراعية مساحتها 250 م، مقابل رشوة مالية كبيرة.
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السجن 10 سنوات لمحافظ المنوفية السابق في «الكسب»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، بالسجن 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 58 مليون جنيه، وألزمته برد مبلغ مساو لمبلغ الغرامة، في القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المحافظ السابق من جهاز الكسب غير المشروع في أمر الإحالة الصادر ضده، وصدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
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