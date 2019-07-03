سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الإفتاء تعلن أول أيام شهر «ذو القعدة»

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م
رؤية هلال ذو القعدة - صورة أرشيفية
رؤية هلال ذو القعدة - صورة أرشيفية
أعلنت دار الإفتاء، أن غدًا الخميس، هو أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1440 هجرية. وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها استطلعت هلال شهرِ ذي القعدة بعد غروب شمس اليوم الأربعاء، 3 يوليو، وتأكد لديها أن غدا الخميس، هو أول أيام شهر ذي القعدة. وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية برعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، كشف عن أن هلال ذو القعدة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة والدقيقة 16 ليلا بتوقيت القاهرة المحلى يوم أمس الثلاثاء 2 يوليو وهو اليوم السابق ليوم الرؤية.
وفى يوم الرؤية اليوم الأربعاء 29 من شوال لعام 1440 هجريا الموافق 3 يوليو ، يبقى الهلال الجديد فى سماء كل من مكة المكرمة والقاهرة لمدة 46 دقيقة، أما فى باقى المحافظات فيبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 46 و47 دقيقة، ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس فى سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح
اقرأ المزيد
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم»: فتح باب التقديم للمدرسة النووية في الضبعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية "بمدينة الضبعة – محافظة مطروح" للعام الدراسى 2019/2020 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية، في الفترة من 1 إلى 15 يوليو 2019. يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة حول تنمية مجال الطاقة النووية بمصر، وسعي وزارة التربية والتعليم نحو إعداد فنيين متخصصين ومؤهلين للعمل بمجال الطاقة النووية عن طريق إطلاق أول مدرسة فنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بمصر فى مدينة الضبعة بمطروح.
مبانى-قديمة-قانون-الايجار-القديم

تعديلات «الإيجار القديم».. إنصاف للمالك أم ظلم للمستأجر؟ (ملف)

العلاقة بين الملاك والمستأجرين المتعاقدين بنظام قانون الإيجار القديم، عنوان عريض لصراع شديد قائم منذ عشرات السنين، لم يكتب له النهاية حتى الآن، رغم محاولات لم تتوقف من الإدارات السياسية المتتالية لإيجاد حلول له، لكن الخروج من الأزمة يقود إلى قرارات قد تشعل حربًا مجتمعية حامية، بين طرفي الصراع.. ومع ذلك حاول مجلس النواب حل الموضوع بشكل جزئي، وتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشروط فيما يخص الوحدات التجارية والإدارية، وتبقى الجزء الخاص بالوحدات السكنية.. وهو ما آثار طرفي الصراع.
قداسة-البابا-يستقبل-وفدًا-من -لأمم-المتحدة (3)

البابا يستقبل رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، ماريا فرناندا اسبينوزا، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ووفدا رفيع المستوى من الأمم المتحدة، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الأربعاء، التي قالت: «لقد كان شرفًا وامتيازا أن ألتقي بقداسة البابا تواضروس، أعلى ممثل للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، وكانت زيارتي لمناقشة الحاجة إلى إجراء محادثة جادة لتعزيز الجهود بين المجتمعات المسالمة وتبادل الحديث حول الاهتمام المشترك بشأن التزايد المؤسف للتطرف العنيف وعدم التسامح والعنف على أساس الدين والمعتقد».
توت-عنخ-امون (1)

بيان مصري جديد بشأن بيع آثار فرعونية في مزاد بلندن

في بيان جديد بشأن بيع آثار فرعونية في مزاد ببريطانيا، أعلنت وزارتا الخارجية والآثار أن المزاد الذى أقيم اليوم في لندن بصالة مزادات كريستيز، وشهد بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، دون الاستماع للمطالب المصرية على مدار الأسابيع الماضية والخطوات التي اتخذتها الوزارتان ومنظمة اليونسكو مع صالة كريستيز ووزارة الخارجية البريطانية، بالإضافة إلى المساعدة القضائية التي طلبتها السلطات المصرية من جهات الاختصاص البريطانية، أمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إذ إن صالة المزادات لم تقدم للجانب المصرى حتى تاريخه المستندات الخاصة بالقطع الأثرية.
اقرأ المزيد من الأخبار
دار-الافتاء-المصرية

كيف نجحت دار الإفتاء فى جذب 8 ملايين فيسبوكى؟

احتلت السوشيال ميديا مساحة كبيرة للغاية من حياة معظم الأشخاص وخاصة فئة الشباب، كما تحولت خلال السنوات الماضية إلى أداة قوية فى التأثير على عقولهم من جانب بعض الجماعات المتطرفة، وهو ما دفع دار الإفتاء إلى محاربة أفكار هذه الجماعات من خلال نفس الأداة ونجحت بالفعل فى جذب ملايين المتابعين لها، وأحدثت جدلا واسعا تمكنت من خلاله من تكوين رؤية واضحة عن الأفكار الخاطئة التى تسيطر على عقول الشباب وبدأت فى تصحيحها من خلال الرد على أسئلتهم اليومية، ونشر الفتاوى التى تخص حياتهم اليومية، ولم تقتصر على هذا بل تفاعلت مع أحداثهم اليومية مثل كأس الأمم الإفريقية.
امم-افريقيا‎

رسالة من «الإفتاء» للجماهير قبل بطولة أمم إفريقيا

طالبت دار الإفتاء، المصريين بضرورة الالتفاف حول أهداف الوطن العزيز وطموحاته، المتمثلة فى تحقيق الاستقرار والرفاهية والرقى لهذا الشعب العظيم، وأن يكون الجميع على مستوى المسئولية بتفويت الفرصة على المتربصين بمصر وأمنها وسلامتها، وأهابت بالمصريين أن يدركوا أن التاريخ شاهد بأن من أراد مصرنا بسوء فإن الله تعالى يرد كيده فى نحره، فمصر السلام لا تعتدى على أحد بل تمد يديها بالسلام والأمن والتعاون والخير إلى كل شعوب العالم. وينطلق الساعات المقبلة، ماراثون كأس الأمم الإفريقية على أرض مصر.
زواج 2

بـ80 جنيها.. «الإفتاء» تؤهل المقبلين على الزواج

أعلنت دار الإفتاء المصرية فتح باب الاشتراك في البرنامج التاسع لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج، الذي سيقام في المدة من 17 يونيو إلى 24 يوليو 2019، وذلك لتدعيم الشباب بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة. وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها اليوم الإثنين، أن الهدف من البرنامج، هو تدريب وتأهيل وإرشاد عدد من المقبلين على الزواج على مهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يواجهها الزوجان.
صلاة-العيد (1)

«الإفتاء» تكشف عن أفضل الأماكن لصلاة العيد

قالت دار الإفتاء المصرية، إن أفضل مكان لأداء صلاة العيد، هو المسجد الكبير الذى يجتمع فيه الناس. وأضافت الدار خلال صفحتها على "فيسبوك" مساء الثلاثاء: "المسجد إذا اتسع لأعداد المصلين واجتماع الناس فيه وهو من مقاصد صلاة العيد صار له الفضل على الصلاة خارجه، وإلا فالصلاة فى الخلاء أفضل لهذا المقصد وهو الاجتماع، وتبادل التهنئة، وإظهار الفرح والسرور على الكبير والصغير". وأعلنت دار الإفتاء المصرية، رسميا أن أمس الثلاثاء هو المتمم لشهر لعام 1440 هجريا، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org