الإفتاء تعلن أول أيام شهر «ذو القعدة»

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م

رؤية هلال ذو القعدة - صورة أرشيفية

أعلنت دار الإفتاء، أن غدًا الخميس، هو أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1440 هجرية. وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها استطلعت هلال شهرِ ذي القعدة بعد غروب شمس اليوم الأربعاء، 3 يوليو، وتأكد لديها أن غدا الخميس، هو أول أيام شهر ذي القعدة. وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية برعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، كشف عن أن هلال ذو القعدة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة والدقيقة 16 ليلا بتوقيت القاهرة المحلى يوم أمس الثلاثاء 2 يوليو وهو اليوم السابق ليوم الرؤية.

وفى يوم الرؤية اليوم الأربعاء 29 من شوال لعام 1440 هجريا الموافق 3 يوليو ، يبقى الهلال الجديد فى سماء كل من مكة المكرمة والقاهرة لمدة 46 دقيقة، أما فى باقى المحافظات فيبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 46 و47 دقيقة، ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس فى سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح