جثة ومصابون وخسائر فادحة| حريق الـ180 دقيقة بأكتوبر
ملحمة بطولية سطرها رجال الإطفاء في الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على ألسنة النيران في حريق هائل اندلع بمصنع مواد بلاستيكية بمدينة 6 أكتوبر
تحرير:محمد الشاملي
٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ م
حريق - أرشيفية
أدخنة تتصاعد، لهيب النيران يلوح في الأفق، حالة من الذعر انتابت العاملين في منشآت ومصانع المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، الأمر يُنذر بكارثة محققة، دقائق معدودة تحولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية ما بين رجال إطفاء بزيهم المعروف وقوات شرطة بالزي الميري يترأسهم مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر اللواء رمزي بسيوني الذي بدت عليه ملامح الصرامة والحزم الشديدين لاسيما تأزم الموقف وخطورة امتداد النيران إلى باقي المنشآت المجاورة لموقع الحريق.
7 سيارات إطفاء و3 خزانات مياه إستراتيجية دفع بها اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة على رأس قوة ضمت العقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء والعميد خالد المراكبي مدير قطاع إطفاء أكتوبر؛ للسيطرة على حريق هائل داخل مصنع بلاستيك.
فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط موقع الحريق حرصا
7 سيارات إطفاء و3 خزانات مياه إستراتيجية دفع بها اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة على رأس قوة ضمت العقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء والعميد خالد المراكبي مدير قطاع إطفاء أكتوبر؛ للسيطرة على حريق هائل داخل مصنع بلاستيك.
فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط موقع الحريق حرصا على حياة المارة والعاملين في المصانع والمنشآت المجاورة التي تكتظ بها المنطقة الصناعية الشهيرة وسط تشديدات على عدم السماح بمرور أحد دون رجال الحماية المدنية وفريق الإنقاذ البري المرافق لهم.
منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحريق حرص اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة على متابعة تطورات الموقف عبر جهاز اللاسلكي مع مساعده لقطاع الإطفاء موجها مدير قطاع أكتوبر -المسؤول عن النطاق الجغرافي لموقع الحريق- بتسهيل مهمة فريق الإطفاء الذي يضم نحو 60 شخصا.
على مدار أكثر من ساعتين ونصف الساعة واجه رجال الحماية المدنية ألسنة النيران الناتجة عن انفجار أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم، الهدف الأول والأخير هو محاصرة ألسنة النيران التي تعلو وكأنها تبحث عن معانقة السحاب من شدة الحريق ووجود مواد تساعد على الاشتعال، بالإضافة إلى محاولة تقليل حجم الخسائر لمالك المصنع الذي يقف على بعد أمتار من موقع الحريق يندب حظه العثر، وتكبده خسائر بملايين الجنيهات خاصة تفحم كمية كبيرة من المنتجات المُعدة للتوزيع.
بدأت الأمور تعود إلى طبيعتها، عاد الهدوء إلى المنطقة مع إخماد رجال الحماية المدنية الحريق الذي اندلع في مصنع على مساحة 2000 متر، لتبدأ الخطوة التالية بتنفيذ عملية التبريد لضمان عدم تجدد الحريق مرة أخرى بينما يفحص البعض ما خلفه الحريق الهائل.
المعاينة كشفت عن كارثة لدى العثور على جثة أحد العمال متفحمة بالكامل فضلا عن إصابة 9 آخرين ما بين رجال وسيدات، جرى نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم في الوقت الذي رفض مصدر أمني تقديم بيان تفصيلي عن الخسائر المبدئية "لسه لما المعمل الجنائي يخلص شغله".
الحريق أعاد للأذهان حريق سوق الخضار الذي وقع نهاية الشهر الماضي، ضباط الشرطة والحماية المدنية وحتى ضباط الأمن العام الحاضرون للتعامل مع حريق سوق الخضار وشارع العطار بالعتبة، لا يعرفون على وجه التحديد كم محلا تجاريا أكلته النيران وكل لسان حاله يجيب: «لأ كتير.. حصر إيه دلوقتي»، فيما يجمع التجار والمتضررون أن المحال المحترقة بالمئات، أحدهم قال: "ما يزيد على 500 محل بدءًا من شارع العطار المطل على شارع الأزهر وحتى نهايته فى الناحية الثانية من شارع محمد علي، وأكلت النيران فى طريقها المحال التجارية فى الممرات من قلب الحريق حتى ناصية الشارع الموازي.. آخر محل فى الممر على الشارع الثاني أكلته النيران إلا ما رحم ربي».
الخسائر أيضًا يعد حصرها فى الوقت الراهن ضربًا من العبث، فبينما يقدر باعة خسائرهم بآلاف الجنيهات، يؤكد بعضهم أن خسائره وحده ملايين، وقال صاحب أحد محال الإلكترونيات وهو منفعل: "كله فلس وبقى على الحديدة.. اللى معاه جنيه خسره واللى معاه مليون خسره.. يعني كل واحد خسر أقصى ما عنده.. كل متر ولا اتنين فى الشارع فيهم محل، ولو واحد خسارته مليون يبقى عشرات الملايين تقدير قليل على منطقة سوق الخضار كلها».