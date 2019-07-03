جثة ومصابون وخسائر فادحة| حريق الـ180 دقيقة بأكتوبر

ملحمة بطولية سطرها رجال الإطفاء في الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على ألسنة النيران في حريق هائل اندلع بمصنع مواد بلاستيكية بمدينة 6 أكتوبر

تحرير:محمد الشاملي ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ م

حريق - أرشيفية

أدخنة تتصاعد، لهيب النيران يلوح في الأفق، حالة من الذعر انتابت العاملين في منشآت ومصانع المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، الأمر يُنذر بكارثة محققة، دقائق معدودة تحولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية ما بين رجال إطفاء بزيهم المعروف وقوات شرطة بالزي الميري يترأسهم مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر اللواء رمزي بسيوني الذي بدت عليه ملامح الصرامة والحزم الشديدين لاسيما تأزم الموقف وخطورة امتداد النيران إلى باقي المنشآت المجاورة لموقع الحريق.

7 سيارات إطفاء و3 خزانات مياه إستراتيجية دفع بها اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة على رأس قوة ضمت العقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء والعميد خالد المراكبي مدير قطاع إطفاء أكتوبر؛ للسيطرة على حريق هائل داخل مصنع بلاستيك. فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط موقع الحريق حرصا