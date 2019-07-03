جريمة

جثة ومصابون وخسائر فادحة| حريق الـ180 دقيقة بأكتوبر

ملحمة بطولية سطرها رجال الإطفاء في الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على ألسنة النيران في حريق هائل اندلع بمصنع مواد بلاستيكية بمدينة 6 أكتوبر
تحرير:محمد الشاملي ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
أدخنة تتصاعد، لهيب النيران يلوح في الأفق، حالة من الذعر انتابت العاملين في منشآت ومصانع المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، الأمر يُنذر بكارثة محققة، دقائق معدودة تحولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية ما بين رجال إطفاء بزيهم المعروف وقوات شرطة بالزي الميري يترأسهم مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر اللواء رمزي بسيوني الذي بدت عليه ملامح الصرامة والحزم الشديدين لاسيما تأزم الموقف وخطورة امتداد النيران إلى باقي المنشآت المجاورة لموقع الحريق.
7 سيارات إطفاء و3 خزانات مياه إستراتيجية دفع بها اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة على رأس قوة ضمت العقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء والعميد خالد المراكبي مدير قطاع إطفاء أكتوبر؛ للسيطرة على حريق هائل داخل مصنع بلاستيك. فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط موقع الحريق حرصا
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حريق-سيارات

مصرع 3 وإصابة 6 في حريق سيارة بـ«إسكندرية الصحراوي»

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرون أثر نشوب حريق بسيارة أجرة بالكيلو 62 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق الإسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى؛ ما أدى لتوقف حركة المرور بالطريق فى الاتجاه للإسكندرية، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين للمستشفى. وعلى الطريق الصحراوي بقنا بالقرب من كمين الكرنك، اليوم، لقي 7 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 4 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أمام مدخل قرية أبو شوشة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.
جثة-فتاة

سر «شبشب» كشف جريمة الانتقام والدم في البحيرة

"شبشب بمسرح الجريمة" قاد ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة إلى كشف لغز العثور على ربة منزل مقتولة غارقة في دمائها بمركز إيتاي البارود، بعد بلاغ تلقاه اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، بالعثور على "م. ل. ح" 21 سنة، بها طعنات بالصدر والبطن داخل منزل زوجها، وكشفت معاينة الرائد إسلام السعدني رئيس وحدة مباحث إيتاي البارود، عن وجود جثة المجني عليها داخل إحدى حجرات المنزل مُكبلة اليدين والقدمين وبها طعنات.
الرقابة الإدارية (3)

بمساعدة مواطنين.. «الرقابة الإدارية» تضبط موظفين مرتشين

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، عن ضبط عدد من الموظفين الفاسدين على مستوى الجمهورية، وذلك بفضل المشاركة الإيجابية من جانب المواطنين، ومثمنة الموظفين الشرفاء الذين أبوا الحصول على منافع مادية من وظائفهم وشاركوا في ضبط عدد من القضايا.
جثة

رفضت معاشرته فمزقها أمام رضيعها.. جريمة هزت البحيرة

هدوء يطبق على المكان، حركة المارة تكاد تكون منعدمة، صوت احتكاك عجلات السيارات بالأسفلت المتقطع يقطع حالة الصمت بالتزامن مع انتهاء المصلين من أداء صلاة الفجر في المسجد الجامع بالقرية البسيطة وخروج بعض عمال التراحيل واليومية إلى محال عملهم بحثا عن رزق مكتوب بفجر يوم جديد، لكن عاطلا كان ينتظر الفرصة التي سينقض فيها على فريسته المغلوبة على أمرها، تحول من شخص مُخير إلى آخر مُسير، يلهث وراء إشباع شهوته ونزواته الشيطانية إلا أن الأمر انتهى بسيناريو مغاير لما أعده سلفا.
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حريق-الهرم‎ (1)

محلات وسيارة متفحمة.. آخر ما تبقى من «حريق الهرم»

يسابق رجال الحماية المدنية الوقت للانتهاء من عملية التبريد بموقع حريق هائل اندلع صباح اليوم الجمعة بمعرض ملابس "سنتر" وملاهي لألعاب الأطفال بشارع العريش في منطقة الهرم الواقعة في قطاع الغرب؛ حرصا على عدم تجدد الحريق مرة أخرى، كما وجه مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بترك سيارة إطفاء بمكان الواقعة؛ لمراقبة الأوضاع والتدخل حال حدوث أي أمور طارئة، لا سيما مع طقس حار مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة وسط مخاوف من تجدد اشتعال النيران بسبب حالة الطقس.
حريق-العتبه (2)

خراب وحسرة.. اللقطات الأولى لحريق سوق الخضار بالعتبة

كعادته كل صباح، خرج "عم إبراهيم" من منزله بمنطقة الموسكي قاصدا محل عمله الذي يبعد بمسافة قصيرة عن محل إقامته، وتحديدا في سوق الخضار بمنطقة العتبة، إلا أن الأجواء جاءت مغايرة لما اعتاد عليه يوميا، فالمياه تغرق الشوارع المؤدية للسوق، وحركة المارة بدت غريبة مع ارتفاع ألسنة اللهب لأمتار، فهرول لاكتشاف الأمر بينما تزداد سرعة ضربات قلبه، حتى وقعت عيناه على كارثة التهمت "أكل عيشه" حيث نشب حريق هائل في عدد من باكيات الخضار في السوق الشهيرة، ويسابق رجال الحماية المدنية الوقت للسيطرة عليه.
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حريق هائل في عمارة تجارية بميدان باب الشعرية

نشب حريق هائل، قبل قليل، في عمارة بها معارض أحذية بميدان باب الشعرية، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه، بعد تصاعد ألسنة اللهب إلى عنان السماء، وحرصت قوات الإطفاء بالتعاون مع رجال المباحث على إخلاء العقار من السكان، خشية حدوث إصابات بينهم نتيجة الاختناقات بسبب تصاعد الأدخنة الناتجة عن الحريق، في الوقت الذي يكافح فيه رجال الإطفاء الحريق من خلال الدفع بخزانات المياه نحو موقع الحريق، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
حريق

السيطرة على حريق بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق محدود شب بالطابق الرابع بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، دون خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.. بدأت الواقعة بتلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق محدود بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، انتقل على الفور المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية للتعامل مع الحادث واتخاذ اللازم.
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