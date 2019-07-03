رسميا.. أتليتكو مدريد يعلن ضم نجم بنفيكا البرتغالي

تحرير:محمد جمال ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م

جواو فيلكس

أعلن نادى أتليتكو مدريد الإسبانى اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عن ضم النجم البرتغالى الصاعد جواو فيلكس قادما من صفوف بنفيكا، ولم يعلن أتليتكو مدريد عن قيمة أو مدة التعاقد مع اللاعب صاحب الـ19 عاما. وذكرت تقارير صحفية سابقة أن انضمام فيلكس إلى الروخى بلانكوس كلف خزائنهم 126 مليون يورو ليصبح خامس أغلى لاعب في التاريخ بعد نيمار وكيليان مبابي وفيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي، وأغلى صفقة فى تاريخ البرتغال ونادى بنفيكا.

ونشر النادي الإسباني فيديو لتقديم فيليكس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "موهبة حقيقية". شارك صاحب الـ19 عاما مع الفريق البرتغالى في 43 مباراة سجل خلالها 20 هدفا وصنع 11 أخرى، وتألق فيليكس في الدوري البرتغالي الموسم الماضى حيث سجل 15 هدفا في 26 مباراة، وساهم بتحقيق فريقه