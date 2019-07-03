«فيسبوك» تعلق على عطل منصاتها حول العالم

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م

فيسبوك - صورة أرشيفية

تعرضت منصات وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستجرام وواتس آب"، حول العالم إلى الانهيار اليوم الأربعاء، إذ واجه المستخدمون مشكلات مختلفة، على رأسها الصور التي لم يتم تحميلها على إنستجرام وفيسبوك، والمشاكل المتعلقة بتوجيهات تويتر المباشرة، بما في ذلك التطبيق الذي يعرض إشعارات برسائل DM غير المقروءة التي لم تكن موجودة عند قيام المستخدمين بفحص البريد الوارد. وأكدت شركة "فيسبوك"، أنها تعمل على حل مشكلات تواجه بعض المستخدمين عند إرسال ملفات المواد الإعلامية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي بما فيها واتس آب، وإنستجرام.

وذكر موقع "داون ديدكتور دوت كوم" لمتابعة الأعطال الإلكترونية، أن أكثر من 14 ألف مستخدم أبلغوا عن مشاكل واجهتهم في إنستجرام، وأبلغ أكثر من 7500 مستخدم عن مشاكل في فيس بوك، وواتس آب. وفي مارس الماضي، تعرض موقع "فيسبوك" إلى حالة انقطاع جزئي أثرت على المستخدمين على مستوى العالم، وامتدت لمدة 24 ساعة. وألقت