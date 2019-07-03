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«فيسبوك» تعلق على عطل منصاتها حول العالم

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م
فيسبوك - صورة أرشيفية
فيسبوك - صورة أرشيفية
تعرضت منصات وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستجرام وواتس آب"، حول العالم إلى الانهيار اليوم الأربعاء، إذ واجه المستخدمون مشكلات مختلفة، على رأسها الصور التي لم يتم تحميلها على إنستجرام وفيسبوك، والمشاكل المتعلقة بتوجيهات تويتر المباشرة، بما في ذلك التطبيق الذي يعرض إشعارات برسائل DM غير المقروءة التي لم تكن موجودة عند قيام المستخدمين بفحص البريد الوارد. وأكدت شركة "فيسبوك"، أنها تعمل على حل مشكلات تواجه بعض المستخدمين عند إرسال ملفات المواد الإعلامية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي بما فيها واتس آب، وإنستجرام.
وذكر موقع "داون ديدكتور دوت كوم" لمتابعة الأعطال الإلكترونية، أن أكثر من 14 ألف مستخدم أبلغوا عن مشاكل واجهتهم في إنستجرام، وأبلغ أكثر من 7500 مستخدم عن مشاكل في فيس بوك، وواتس آب. وفي مارس الماضي، تعرض موقع "فيسبوك" إلى حالة انقطاع جزئي أثرت على المستخدمين على مستوى العالم، وامتدت لمدة 24 ساعة. وألقت
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مواقع-التواصل-الاجتماعى

عطل فني بـ«فيسبوك وإنستجرام وواتس آب» حول العالم

يواجه مستخدمو موقع فيسبوك حول العالم، مشكلة تقنية في استخدام الموقع وكذلك الوصول إلى تطبيق إنستجرام، وواتس آب، ويُعد الأشخاص الأكثر تضررًا في قارة أوروبا، بالإضافة إلى عدد قليل في شرق الولايات المتحدة الأمريكية. وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم، بأنها تواصلت مع مسؤولي "فيسبوك"، للحصول على تعليق بشأن العطل لكنها لم تتلق ردًّا. واشتكا العديدد من مستخدمي "فيسبوك"، بسبب عدم قدرتهم على تصفح الموقع الشهير وقراءة المنشورات ومطالعة الصور أول بأول.
هواوي-تبيع 10 مليون هاتف P30‎

رقم قياسي.. هواوي تبيع 10 ملايين هاتف P30 في 85 يوما

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أن سلسلة هواتفها P30 حققت رقم مبيعات قياسيا جديدا، إذ باعت 10 ملايين وحدة من سلسلة هواتف P30 في وقت قصير جدا من إطلاقها في أواخر شهر مارس الماضي، وتضم السلسلة P30 ،P30 Pro، وقال "كيفين هو"، رئيس قطاع أعمال الأجهزة المحمولة بمجموعة هواوي لأعمال المستهلك: "لقد حققت هواوي إنجازا جديدا في أداء مبيعاتها، إذ وصل حجم مبيعات سلسلة هواتف P30 إلى 10 ملايين وحدة مبيعة في 85 يوما فقط، بينما وصل إجمالي عدد شحنات هواتف هواوي الذكية إلى 100 مليون وحدة، يوم 30 مايو من عام 2019".
واتساب

5 ميزات جديدة لواتساب ليكون تطبيقا لا غنى عنه

من الأشياء التي تميز تطبيق التراسل الفوري "واتساب" عن جميع تطبيقات الدردشة الأخرى، مستوى الاهتمام الذي توليه الشركة لأمان المستخدم، فيقول معظم مستخدمي "واتساب" إنه على الرغم من حقيقة أن تطبيق الدردشة يوفر مجموعة كبيرة من الميزات، فإن ما يعجبهم حقيقةً هو أنه يمكنهم الإحساس بالأمان في ما يتعلق بمحادثاتهم أو ملفات الوسائط التي يشاركونها مع أقرانهم. وتضيف النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق التراسل الفوري "واتساب" العديد من الميزات الجديدة، التي تضمن عدم الاستغناء عن ذلك التطبيق على هاتفك المحمول.
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مواقع-التواصل-الاجتماعى

عطل فني بـ«فيسبوك وإنستجرام وواتس آب» حول العالم

يواجه مستخدمو موقع فيسبوك حول العالم، مشكلة تقنية في استخدام الموقع وكذلك الوصول إلى تطبيق إنستجرام، وواتس آب، ويُعد الأشخاص الأكثر تضررًا في قارة أوروبا، بالإضافة إلى عدد قليل في شرق الولايات المتحدة الأمريكية. وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم، بأنها تواصلت مع مسؤولي "فيسبوك"، للحصول على تعليق بشأن العطل لكنها لم تتلق ردًّا. واشتكا العديدد من مستخدمي "فيسبوك"، بسبب عدم قدرتهم على تصفح الموقع الشهير وقراءة المنشورات ومطالعة الصور أول بأول.
واتساب

دراسة: واتس آب يزيد من العلاقات الاجتماعية والأصدقاء

أشارت عدد من الدراسات السابقة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وتويتر، تسببت فى شعور المزيد من المستخدمين بالوحدة، وأفادت دراسة أجراها باحثون فى جامعة بيتسبرج الأمريكية بأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لأكثر من ساعتين خلال اليوم يضاعف فرص شعور المستخدمين بالعزلة الاجتماعية. كما أشارت الدراسة ذاتها إلى أن زيادة الوقت الذى يقضيه الأشخاص فى استخدام هذه المواقع على الإنترنت يقلل من فرص التواصل الاجتماعى الفعلى، كما يزيد من الشعور بالإقصاء مثلما يحدث فى حالة مشاهدة صور لأشخاص فى احتفال لم يُدع إليه المستخدم.
فيسبوك

دراسة: منشوراتك على فيسبوك قد تعكس مرضك

من منا لا ينشر منشورات بشكل يومي عبر حسابه على فيسبوك! قد أشارت العديد من الدراسات في وقت سابق، إلى أن المنشورات ربما تكون مؤشرا لمرضك النفسي، لتأتي دراسات أخرى وتفيد أن منشوراتك ربما تكون دليلا على مرضك العضوي أيضًا. زعمت دراسة جديدة أنه يمكن استخدام منشورات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخاصة بالمستخدمين، لتحديد ما إذا كانوا يعانون من أمراض معينة. قام باحثون من جامعة بنسلفانيا بتحليل تحديثات الحالة التي تضمنت أكثر من 500 حالة، لنحو 999 شخصًا.
ليبرا

كيف تستخدم عملة فيسبوك الرقمية الجديدة؟

كشفت الشبكة الاجتماعية "فيسبوك"، الفترة الماضية، النقاب عن عملتها الرسمية المشفّرة الخاصة، وهي العملة السرية التي تعمل عليها منذ أكثر من عام، وتم دعمها عن طريق الاستثمار من شركات الدفع الكبرى؛ مثل Mastercard وVisa وPayPal، بالإضافة إلى عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك شركتا أوبر وسبوتيفاي. تعلق فيسبوك آمالا كبيرة على عملتها الرسمية، وتركز تلك الخدمة بشكل مباشر على تقديم خدمات مالية بسعر رخيص، ما يسهّل على 1.7 مليار شخص حول العالم، جميع التعاملات المادية، دون الحاجة إلى حسابات بنكية.
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