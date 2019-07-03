رياضة

كبار إنجلترا يتصارعون على ضم لاعب ريال مدريد

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م
ريال مدريد
ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الساعات الأخيرة، شهدت صراعًا بين عمالقة البريميرليج، للفوز بخدمات النجم الإسباني الشاب داني سيبايوس لاعب فريق ريال مدريد ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من ريال مدريد، فإن أندية توتنهام وآرسنال وليفربول، مهتمون بالتعاقد مع لاعب الوسط الشاب خلال فترة الانتقالات الحالية. وأشارت الصحيفة إلى إن توتنهام هو الأقرب لضم اللاعب في ظل العلاقات الجيدة التي تربط بين الناديين، وقد يستغل ريال مدريد رغبة السبيرز في ضم سيبايوس، من أجل الحصول على خدمات الدنماركي كريستيان إريكسن.
يأتي ذلك في الوقت الذي يرغب فيه اللاعب الشاب بخوض خطوته المقبلة على سبيل الإعارة، أملا في إقناع زيدان بإمكانية عودته مجددًا لريال مدريد. وأبدى آرسنال رغبته في ضم سيبايوس بناء على طلب أوناي إيمري المدير الفني، الذي يرى أن اللاعب يناسب أسلوب لعب فريقه، لكن العقبة التي تهدد الصفقة هي أنهم يرغبون في أن
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منتخب-الجزائر‎ (1)

الكاف: جمال بلماضي أفضل مدرب فى دور المجموعات

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن أفضل مدرب فى دور الـ32 من بطولة كأس أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو، حيث اختار الكاف جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر كأفضل مدرب لدور المجموعات. وقدم منتخب الجزائر عرضا رائعًا على مدار دور المجموعات، بعدما فاز فى مبارياته الثلاث أمام السنغال وكينيا وتنزانيا التى خاضها دون أن تدخل شباكه أي أهداف ليتأهل بالعلامة الكاملة مع الوضع في الاعتبار أنه قام باستبعاد 9 لاعبين دفعة واحدة في مباراة الجولة الثالثة.
الاهلي-وسموحة (11)

ودية الأهلي والمتحدة 4 أشواط والنتيجة مفاجأة

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق المتحدة بدون أهداف في المباراة الودية جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة في إطار استعدادات الأهلي لاستكمال مسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. بدأ الأهلي الشوط الأول بالتشكيل التالي.. علي لطفي في حراسة المرمي أمامه باسم علي ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول، وفي خط الوسط، هشام محمد وعربي بدر، وفي الأمام، جونيور أجايي وحسين الشحات ومحمد شريف وعمرو جمال.
جواو-فليكس

رسميا.. أتليتكو مدريد يعلن ضم نجم بنفيكا البرتغالي

أعلن نادى أتليتكو مدريد الإسبانى اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عن ضم النجم البرتغالى الصاعد جواو فيلكس قادما من صفوف بنفيكا، ولم يعلن أتليتكو مدريد عن قيمة أو مدة التعاقد مع اللاعب صاحب الـ19 عاما. وذكرت تقارير صحفية سابقة أن انضمام فيلكس إلى الروخى بلانكوس كلف خزائنهم 126 مليون يورو ليصبح خامس أغلى لاعب في التاريخ بعد نيمار وكيليان مبابي وفيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي، وأغلى صفقة فى تاريخ البرتغال ونادى بنفيكا.
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حفل-زفاف-راموس‎ (4)

بهتافات «مو صلاح».. راموس وزوجته يصلان إلى الغردقة

وصل الدولي الإسباني سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد، إلى مطار الغردقة اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة بصحبة أسرته لقضاء إجازته السنوية بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، حيث استقبله كامل أبو علي رئيس النادي المصري البورسعيدي السابق، واصطحبه إلى المنتجع السياحي حيث تم تعليق صور ترحيبية براموس بمداخل المنتجع. وتم تخصيص حراسات خاصة بجانب الكردون الأمني منذ وصوله لصالة الوصول حتى السيارة التي استقلها للفندق حيث استقبله عدد من الركاب الذين كانوا في مطار الغردقة الدولي، وشاهدوا وصول قائد المرينجي ومنتخب إسبانيا سيرجيو راموس، بهتافات مو صلاح.
ايمانويل-اديبايور (2)

معاناة أديبايور.. من معجزة المشي للعائلة العاقة

في صباح يوم 26 فبراير من عام 1984، رزق الأبوين شادراش أدي وزجته هاجا بطفل لم يبتسم له الحظ في بداية حياته، ففي السنوات الأربع الأولى لم يتمكن هذا الصبي من المشي، ولم تترك والدته أي مستشفى في غرب القارة الإفريقية إلا وتوجهت إليها بحثًا عن علاج صغيرها والذي قال: "تواجدت في إحدى الكنائس نائمًا عند حدود الساعة التاسعة صباًحا، كنت أستمع إلى الأطفال يلعبون في الخارج، وفجأة، ركل أحدهم الكرة داخل الكنيسة، وكان أول من وقف وركض تجاهها، هو أنا لرغبتي في الإمساك بها، هنا حدثت المعجزة، وأدركت في ذلك اليوم أن الله قدر لي لعب كرة القدم".
ماوريسيو-بوكيتينو (2)

لماذا يحسد «بوكيتينو» جوارديولا وكلوب؟

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن أنه لا يمتلك الكلمة النهائية في ما يتعلق بصفقات فريقه. واعترف بوكيتينو بأنه ينظر بحسد إلى الإسباني بيب جوارديولا (المدير الفني لنادي مانشستر سيتي)، والألماني يورجين كلوب (المدير الفني لنادي ليفربول)، بسبب سيطرتهما المتزايدة على عمليات الانتقال. وقال المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، لقناة "تي في 3" الإسبانية: "في توتنهام وتشيلسي وأرسنال ليست هناك الحرية التي يتمتع بها بيب جوارديولا ويورجين كلوب في مانشستر سيتي وليفربول".
صلاح-وماني‎

نجم ريال مدريد سلاح الملكي لضم ماني

كشفت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني، يخطط للحصول على خدمات السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول في الميركاتو الصيفي الجاري، وأضافت أن إدارة الملكي ستحاول استغلال رغبة الريدز في ضم اللاعب ماركو أسينسيو، من أجل الحصول على خدمات ماني. ويريد مدرب ليفربول، يورجن كلوب، تعزيز صفوفه قبل بداية الموسم الجديد، ويرى في أسينسيو، خيارا مناسبا لتنويع قدراته الهجومية، علمًا بأن أسينسيو، أحد أهداف يورجن كلوب في الصيف الماضي، قبل أن يتمسك ريال مدريد باستمرار اللاعب.
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