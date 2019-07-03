كبار إنجلترا يتصارعون على ضم لاعب ريال مدريد

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م

ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الساعات الأخيرة، شهدت صراعًا بين عمالقة البريميرليج، للفوز بخدمات النجم الإسباني الشاب داني سيبايوس لاعب فريق ريال مدريد ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من ريال مدريد، فإن أندية توتنهام وآرسنال وليفربول، مهتمون بالتعاقد مع لاعب الوسط الشاب خلال فترة الانتقالات الحالية. وأشارت الصحيفة إلى إن توتنهام هو الأقرب لضم اللاعب في ظل العلاقات الجيدة التي تربط بين الناديين، وقد يستغل ريال مدريد رغبة السبيرز في ضم سيبايوس، من أجل الحصول على خدمات الدنماركي كريستيان إريكسن.

يأتي ذلك في الوقت الذي يرغب فيه اللاعب الشاب بخوض خطوته المقبلة على سبيل الإعارة، أملا في إقناع زيدان بإمكانية عودته مجددًا لريال مدريد. وأبدى آرسنال رغبته في ضم سيبايوس بناء على طلب أوناي إيمري المدير الفني، الذي يرى أن اللاعب يناسب أسلوب لعب فريقه، لكن العقبة التي تهدد الصفقة هي أنهم يرغبون في أن