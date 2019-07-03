اختيار ماجي أنور مستشارا لمهرجان الفيلم العالمي

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

ماجي أنور

اختار المنتج البريطاني، كارل توني، رئيس مهرجان الفيلم العالمي international film festival، المنتجة والمخرجة ماجي أنور؛ لتكون المستشار الرسمي والموزع المعتمد لأفلام المهرجان، الذي يقام في أربع مدن عالمية مختلفة، وهي لندن ومدريد ونيس وميلانو. وأعلن كارل، عبر الموقع الرسمي للمهرجان، التعاون مع ماجي لتكون المنسق الوحيد والجهة الخاصة بتوزيع أفلام المهرجان حول العالم، إضافة إلى كون شركتها ماجيكا هاوس الجهة الوحيدة للتواصل مع المهرجان من العالم العربي بشكل خاص.

ومن جانبها، عبرت ماجي عن سعادتها بمنصبها الجديد، مؤكدة أنها شهادة تعتز بها من مجموعة من السينمائيين العالميين. وأوضحت أن هناك دولة رابعة يسعى المهرجان لإقامة فعالياته بها خلال الأسابيع المقبلة، وهي بلجيكا. وتعمل ماجي حاليا مع ادارة المهرجان على تنسيق إقامة الفعاليات القادمة واختيار الأفلام المشاركة. يذكر