ودية الأهلي والمتحدة 4 أشواط والنتيجة مفاجأة

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ م

الاهلى

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق المتحدة بدون أهداف في المباراة الودية جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة في إطار استعدادات الأهلي لاستكمال مسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. بدأ الأهلي الشوط الأول بالتشكيل التالي.. علي لطفي في حراسة المرمي أمامه باسم علي ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول، وفي خط الوسط، هشام محمد وعربي بدر، وفي الأمام، جونيور أجايي وحسين الشحات ومحمد شريف وعمرو جمال.

ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة على مرمى الفريقين في الوقت الذي دفع فيه لاسارتي، المدير الفني للأهلي، بعدد من التغييرات في الشوط الثاني، حيث أشرك الجهاز الفني ناصر ماهر، ووليد أزارو، وحمدي فتحي، ومحمود وحيد، وأحمد فتحي، وعمرو السولية، وأحمد حمودي، وأحمد طارق سليمان، وميشو عمارة، وإسلام محارب، ومصطفى عزت. استمرت