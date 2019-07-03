رياضة

ودية الأهلي والمتحدة 4 أشواط والنتيجة مفاجأة

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ م
الاهلى
الاهلى
تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق المتحدة بدون أهداف في المباراة الودية جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة في إطار استعدادات الأهلي لاستكمال مسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. بدأ الأهلي الشوط الأول بالتشكيل التالي.. علي لطفي في حراسة المرمي أمامه باسم علي ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول، وفي خط الوسط، هشام محمد وعربي بدر، وفي الأمام، جونيور أجايي وحسين الشحات ومحمد شريف وعمرو جمال.
ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة على مرمى الفريقين في الوقت الذي دفع فيه لاسارتي، المدير الفني للأهلي، بعدد من التغييرات في الشوط الثاني، حيث أشرك الجهاز الفني ناصر ماهر، ووليد أزارو، وحمدي فتحي، ومحمود وحيد، وأحمد فتحي، وعمرو السولية، وأحمد حمودي، وأحمد طارق سليمان، وميشو عمارة، وإسلام محارب، ومصطفى عزت. استمرت
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محمد الشناوى (3)

الكاف: الشناوى أحسن حارس مرمى فى دور المجموعات

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" عن أفضل حارس مرمى فى دور الـ32 من بطولة كأس امم إفريقيا، التى تستضيفها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو، حيث اختار الكاف محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب الوطنى كأفضل حارس مرمى لدور المجموعات . وقدم الشناوى مستوى رائع فى حراسة مرمى المنتخب الوطنى، حيث خاض المنتخب الوطنى ثلاث مباريات فى دور المجموعات حافظ فيها الشناوى على نظافة مرماه بدون أى هدف، وتأهل المنتخب المصرى لدور الـ16 بالعلامة الكاملة .
منتخب-الجزائر‎ (1)

الكاف: جمال بلماضي أفضل مدرب فى دور المجموعات

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن أفضل مدرب فى دور الـ32 من بطولة كأس أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو، حيث اختار الكاف جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر كأفضل مدرب لدور المجموعات. وقدم منتخب الجزائر عرضا رائعًا على مدار دور المجموعات، بعدما فاز فى مبارياته الثلاث أمام السنغال وكينيا وتنزانيا التى خاضها دون أن تدخل شباكه أي أهداف ليتأهل بالعلامة الكاملة مع الوضع في الاعتبار أنه قام باستبعاد 9 لاعبين دفعة واحدة في مباراة الجولة الثالثة.
ريال-مدريد (2)

كبار إنجلترا يتصارعون على ضم لاعب ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الساعات الأخيرة، شهدت صراعًا بين عمالقة البريميرليج، للفوز بخدمات النجم الإسباني الشاب داني سيبايوس لاعب فريق ريال مدريد ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من ريال مدريد، فإن أندية توتنهام وآرسنال وليفربول، مهتمون بالتعاقد مع لاعب الوسط الشاب خلال فترة الانتقالات الحالية. وأشارت الصحيفة إلى إن توتنهام هو الأقرب لضم اللاعب في ظل العلاقات الجيدة التي تربط بين الناديين، وقد يستغل ريال مدريد رغبة السبيرز في ضم سيبايوس، من أجل الحصول على خدمات الدنماركي كريستيان إريكسن.
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لاسارتى (1)

لاسارتي يحدد مطالبه للجنة التخطيط بالأهلي

كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي الأهلي عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم مع الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة؛ لمناقشة احتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني للمرحلة القادمة، موضحًا أن الاجتماع مع لاسارتي جاء إيجابيا، خاصة أن اللجنة استمعت لتصوره حول العديد من الأمور المهمة التي تخص اللاعبين ومستقبل الفريق. وأضاف أن الرؤية التي طرحها الأوروجواياني جاءت متوافقة كثيرا مع رؤية لجنة التخطيط، وقال إن الأهلي يمتلك أفضل العناصر.
شريف-اكرامى

الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة شريف إكرامي

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حالة شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، تحسنت بشكل كبير، وأوضح الجهاز الفني، في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، اليوم السبت، أن اللاعب يواصل برنامجه التأهيلي بنجاح وحالته تتحسن بشكل كبير، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد دخول اللاعب مرحلة جديدة من التأهيل، تمهيدًا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة. يذكر أن إكرامي خضع لجراحة إزالة عظام زائدة في الركبة في ألمانيا مؤخرًا، ويؤدي برنامجا تأهيليا للتعافي.
تدريب-الأهلي

ألمانيا تحسم موقف الثنائي وبرنامج بدني لثلاثي الأهلي

قال الجهاز الفني للنادي الأهلي إن التقارير الطبية التي سيعود بها سعد سمير وكريم نيدفيد، لاعبا الفريق، من ألمانيا، تحسم موعد انتظامهما في التدريبات الجماعية. وأضاف الجهاز الفني أن الثنائي سيعود بتقرير طبي وافٍ؛ لاستكمال تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة، وأيضا لتحديد موعد انتظامهما بشكل تدريجي في تدريبات الفريق، علمًا بأن سعد سمير يعاني من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، في حين أجرى كريم نيدفيد جراحة غضروف الركبة في ألمانيا.
حميد احداد

علم الوداد يشعل فرح حميد أحداد (فيديو)

عقد المغربي حميد أحداد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حفل زفافه ليلة أمس الأحد، في مسقط رأسه، بإحدى القاعات بمدينة أكادير، في أجواء حماسية وخاصة، حضرها عدد من أصدقائه وزملائه من اللاعبين خاصة في صفوف الدفاع الحسني الجديدي والوداد البيضاوي والنادي القنيطري، علاوة على أسرته الصغيرة والكبيرة وعائلة زوجته، وظهر نجم القلعة البيضاء، وهو يرتدي الملابس المغربية التراثية، بينما ارتدت العروس قفطانا باللون الأخضر، وظهرت فيما بعد وهي ترتدي الأبيض، المزين بالتطريزات الذهبية.
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