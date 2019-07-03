رياضة

الكاف: جمال بلماضي أفضل مدرب فى دور المجموعات

تحرير:محمد جمال ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م
جمال بلماضى
جمال بلماضى
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن أفضل مدرب فى دور الـ32 من بطولة كأس أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو، حيث اختار الكاف جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر كأفضل مدرب لدور المجموعات. وقدم منتخب الجزائر عرضا رائعًا على مدار دور المجموعات، بعدما فاز فى مبارياته الثلاث أمام السنغال وكينيا وتنزانيا التى خاضها دون أن تدخل شباكه أي أهداف ليتأهل بالعلامة الكاملة مع الوضع في الاعتبار أنه قام باستبعاد 9 لاعبين دفعة واحدة في مباراة الجولة الثالثة.
ونشر الكاف تغريدة عبر حسابه على تويتر تغنى فيها بالمدير الفنى لمحاربى الصحراء: "جمالك جمال يا جمال، مدرب محاربى الصحراء بلماضى أفضل مدرب فى مرحلة المجموعات". وصعد المنتخب الجزائرى إلى دور الـ16 على رأس المجموعة الثالثة بعد الفوز الكبير الذى حققه على نظيره تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة
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ودية الأهلي والمتحدة 4 أشواط والنتيجة مفاجأة

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الكاف يصف ما قامت به مصر لتنظيم كأس الأمم الإفريقية

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لسبب أخلاقي.. بلماضي يستبعد لاعب بريست الفرنسي

قرر جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر استبعاد هريس بلقبلة، لاعب بريست الفرنسي من معسكر محاربي الصحراء، لأسباب أخلاقية قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، ليقرر ضم مواطنه أندي دولور مهاجم فريق مونبلييه الفرنسي، وحسب ما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن جمال بلماضي، قرر استبعاد اللاعب الذي يلعب في الدوري الفرنسي، بسبب خروجه عن الأداب العامة، في أثناء وجوده في معسكر المنتخب المقام حالياً في قطر.
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