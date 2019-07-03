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بن صالح: الجزائر تحتاج إلى رئيس جديد تجنبا للفراغ

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
عبدالقادر بن صالح
عبدالقادر بن صالح
قال الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، إن التغيير والتحول الديمقراطي أهم أولويات السلطات في الجزائر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأضاف بن صالح، في كلمة له مساء اليوم الأربعاء، أن الشعب أظهر وعيًا عبر التظاهرات الحضارية، وأن عملية التطهير لأجهزة الدولة تتزامن مع مكافحة صارمة للفساد. وتابع أن الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية يُعد الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة في الجزائر، موضحًا أنها تشكل السبيل الوحيد لتجنب إدخال البلاد في الفراغ. وأكد أن إجراء الانتخابات واختيار رئيس جديد هو الحل الديمقراطي الوحيد لتلبية مطالب الشعب بالتغيير.
وشدد بن صالح على أن الرئيس المنتخب وحده من سيتمتع بالصلاحيات الكاملة لإحداث التغيير. وأشار إلى حرص الدولة على توفير الشروط المطلوبة للانتخابات الرئاسية الجزائرية، ومراقبة جميع مراحل إجرائها، مجددًا دعوته لجميع الفاعلين السياسيين للانخراط في مسار حوار وطني شامل. وطالب بالعمل على توفير كافة ظروف التنظيم
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الجيش-الليبى

الجيش الليبي يعلن تدمير غرفة تحكم الطائرات التركية المسيرة

أعلن الجيش الوطني الليبي، تدمير غرفة التحكم بالطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بصفته قائدا للقوات الليبية، أعلن، في 30 يونيو الماضي، حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا، ردا على التهديدات التركية. وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، اللواء محمد منفور، إنه تم استهداف طائرة مسيرة تركية في طرابلس، كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي.
مجلس-النواب (1)

«تضامن النواب» تنتهي من قانون دعم المرأة المصرية

تعتزم لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، إعداد تقرير خلال الأيام القليلة المقبلة، حول المناقشات الخاصة بقانون دعم المرأة المصرية، يأتي ذلك بعد أن انتهت اللجنة اليوم الأربعاء، من مناقشة مشروع قانون دعم المرأة المصرية، إذ أكد القصبي، أن هذا القانون مر بعدة مراحل بحيث تمت مناقشته من كافة الجوانب، موضحا أن الدولة المصرية دعمت المرأة من الجانب السياسي، وجاءت فلسفة هذا القانون لدعم المرأة اقتصاديا وثقافيا وصحيا لكي تكون طاقة إيجابية فاعلة في المجتمع.
السيسى-وبوتين

بوتين: السيسي يشارك في رئاسة قمة روسيا أكتوبر المقبل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستشارك في رئاسة قمة «روسيا- إفريقيا»، التي ستعقد بمنتجع سوتشي في الأسبوع الأخير من أكتوبر المقبل، إذ قال بوتين خلال مراسم استلام وثائق اعتماد سفراء دول أجنبية في موسكو، وفقًا لما نقله موقع روسيا اليوم الإخباري: «ستجرى لدينا في المستقبل القريب سلسلة من الفعاليات الدولية الكبيرة، حيث سنستضيف في سبتمبر المقبل بمدينة فلاديفوستوك المنتدى الاقتصادي الشرقي الجديد».
مظاهرات-الجزائر

رحيل ثاني «الباءات» وسط غموض حول مستقبل الجزائر

رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ما زال الحراك الشعبي مستمرا، يطالب برحيل رموز النظام السابق، فرحيل بوتفليقة لم يرضِ الشارع الجزائري وراح الشعب يطالب برحيل كل رموز النظام السابق ومحاربة كل أشكال الفساد. الحراك الشعبي نجح في الإطاحة برمزين من رموز بوتفليقة بعد استقالة معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية في البرلمان، أمس، من منصبه تحت ضغط الحراك ونواب الأغلبية، والذي كان أحد مطالب الحراك الشعبي المتواصل منذ أشهر.
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مظاهرات-الجزائر

رحيل ثاني «الباءات» وسط غموض حول مستقبل الجزائر

رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ما زال الحراك الشعبي مستمرا، يطالب برحيل رموز النظام السابق، فرحيل بوتفليقة لم يرضِ الشارع الجزائري وراح الشعب يطالب برحيل كل رموز النظام السابق ومحاربة كل أشكال الفساد. الحراك الشعبي نجح في الإطاحة برمزين من رموز بوتفليقة بعد استقالة معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية في البرلمان، أمس، من منصبه تحت ضغط الحراك ونواب الأغلبية، والذي كان أحد مطالب الحراك الشعبي المتواصل منذ أشهر.
مظاهرات-في-الجزائر

رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب يستقيل من منصبه

ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، أن رئيس البرلمان الجزائري "معاذ بوشارب" تقدم بالاستقالة من منصبه. جاء ذلك عقب تصريح فؤاد سبوتة القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، بأن 4 كتل في البرلمان الجزائري وقعت أول أمس الأحد عريضة جماعية دعت فيها معاذ بوشارب إلى الاستقالة الفورية، وهذه هي أول مرة تتفق فيها 4 أحزاب سياسية في البرلمان الجزائري على مطلب استقالة معاذ بوشارب من رئاسة المجلس، منذ أن تحول رحيل "بوشارب" إلى مطلب شعبي في مظاهرات الجزائريين، ضمن ما بات يعرف بـ"الباءات الثلاث".
مظاهرات-الجزائر (2)

«حراك الجزائر» يرفض الحوار.. ويصر على رحيل «بن صالح»

لم تنجح خطوة تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر التي كان من المقرر أن تنعقد يوليو المقبل في امتصاص غضب الشارع، فلا يزال الشارع الجزائري ينتفض ضد رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح. المؤسسة العسكرية جددت دعوتها للحوار من أجل حل الأزمة السياسية للجزائر، ورفضها بشكل قطعي المرحلة الانتقالية التي قالت إنها ستفرز وضعا يصعب التحكم فيه. ورد الجزائريون على دعوة الرئيس المؤقت للحوار بالخروج أمس في مسيرات مليونية جديدة بالعاصمة ومختلف الولايات في تظاهرة جديدة هي الأولى منذ إلغاء انتخابات الرئاسة.
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حجم التنازلات يحدد فرص التوافق الوطني بالجزائر

لم يفقد الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح، الأمل في أن تنجح محاولات التهدئة في تجنيب الجزائر مزيدا من التخبط السياسي، وترجيح الحكمة لتجاوز الأزمة الراهنة في البلاد، لا سيما أن دعوات التظاهر والحراك لا تزال رافضة للشكل السياسي الحالي. وشهد خطاب ابن صالح، أمس الخميس، محاولة جادة من أجل تجنيب البلاد مزيدا من التوترات، إذ دعا المجتمع المدني إلى حوار توافقي بشأن تنظيم انتخابات رئاسية خلال أقرب فرصة، متناسيًا صعوبة إجراء انتخابات مطلع الشهر المقبل.
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