بن صالح: الجزائر تحتاج إلى رئيس جديد تجنبا للفراغ

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

عبدالقادر بن صالح

قال الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، إن التغيير والتحول الديمقراطي أهم أولويات السلطات في الجزائر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأضاف بن صالح، في كلمة له مساء اليوم الأربعاء، أن الشعب أظهر وعيًا عبر التظاهرات الحضارية، وأن عملية التطهير لأجهزة الدولة تتزامن مع مكافحة صارمة للفساد. وتابع أن الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية يُعد الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة في الجزائر، موضحًا أنها تشكل السبيل الوحيد لتجنب إدخال البلاد في الفراغ. وأكد أن إجراء الانتخابات واختيار رئيس جديد هو الحل الديمقراطي الوحيد لتلبية مطالب الشعب بالتغيير.

وشدد بن صالح على أن الرئيس المنتخب وحده من سيتمتع بالصلاحيات الكاملة لإحداث التغيير. وأشار إلى حرص الدولة على توفير الشروط المطلوبة للانتخابات الرئاسية الجزائرية، ومراقبة جميع مراحل إجرائها، مجددًا دعوته لجميع الفاعلين السياسيين للانخراط في مسار حوار وطني شامل. وطالب بالعمل على توفير كافة ظروف التنظيم