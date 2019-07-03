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الجيش الليبي يعلن تدمير غرفة تحكم الطائرات التركية المسيرة

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م
الجيش الوطني الليبي - صورة أرشيفية
الجيش الوطني الليبي - صورة أرشيفية
أعلن الجيش الوطني الليبي، تدمير غرفة التحكم بالطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بصفته قائدا للقوات الليبية، أعلن، في 30 يونيو الماضي، حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا، ردا على التهديدات التركية. وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، اللواء محمد منفور، إنه تم استهداف طائرة مسيرة تركية في طرابلس، كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي.
وأوضح منفور أن سلاح الجو الليبي، استهدف الطائرة التركية من نوع "بيرقدار"، في مطار معيتيقة بطرابلس. وأضاف "هناك فريق عسكري تركي إجرامي يعمل هناك، ويسير هذه الطائرات"، مشيرا إلى أن الغارة الجوية كانت "ناجحة بنسبة مئة بالمئة".تأتي تصريحات منفور بعد رد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد
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عبد-القادر-بن-صالح (1)

بن صالح: الجزائر تحتاج إلى رئيس جديد تجنبا للفراغ

قال الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، إن التغيير والتحول الديمقراطي أهم أولويات السلطات في الجزائر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأضاف بن صالح، في كلمة له مساء اليوم الأربعاء، أن الشعب أظهر وعيًا عبر التظاهرات الحضارية، وأن عملية التطهير لأجهزة الدولة تتزامن مع مكافحة صارمة للفساد. وتابع أن الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية يُعد الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة في الجزائر، موضحًا أنها تشكل السبيل الوحيد لتجنب إدخال البلاد في الفراغ. وأكد أن إجراء الانتخابات واختيار رئيس جديد هو الحل الديمقراطي الوحيد لتلبية مطالب الشعب بالتغيير.
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«تضامن النواب» تنتهي من قانون دعم المرأة المصرية

تعتزم لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، إعداد تقرير خلال الأيام القليلة المقبلة، حول المناقشات الخاصة بقانون دعم المرأة المصرية، يأتي ذلك بعد أن انتهت اللجنة اليوم الأربعاء، من مناقشة مشروع قانون دعم المرأة المصرية، إذ أكد القصبي، أن هذا القانون مر بعدة مراحل بحيث تمت مناقشته من كافة الجوانب، موضحا أن الدولة المصرية دعمت المرأة من الجانب السياسي، وجاءت فلسفة هذا القانون لدعم المرأة اقتصاديا وثقافيا وصحيا لكي تكون طاقة إيجابية فاعلة في المجتمع.
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بوتين: السيسي يشارك في رئاسة قمة روسيا أكتوبر المقبل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستشارك في رئاسة قمة «روسيا- إفريقيا»، التي ستعقد بمنتجع سوتشي في الأسبوع الأخير من أكتوبر المقبل، إذ قال بوتين خلال مراسم استلام وثائق اعتماد سفراء دول أجنبية في موسكو، وفقًا لما نقله موقع روسيا اليوم الإخباري: «ستجرى لدينا في المستقبل القريب سلسلة من الفعاليات الدولية الكبيرة، حيث سنستضيف في سبتمبر المقبل بمدينة فلاديفوستوك المنتدى الاقتصادي الشرقي الجديد».
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رحيل ثاني «الباءات» وسط غموض حول مستقبل الجزائر

رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ما زال الحراك الشعبي مستمرا، يطالب برحيل رموز النظام السابق، فرحيل بوتفليقة لم يرضِ الشارع الجزائري وراح الشعب يطالب برحيل كل رموز النظام السابق ومحاربة كل أشكال الفساد. الحراك الشعبي نجح في الإطاحة برمزين من رموز بوتفليقة بعد استقالة معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية في البرلمان، أمس، من منصبه تحت ضغط الحراك ونواب الأغلبية، والذي كان أحد مطالب الحراك الشعبي المتواصل منذ أشهر.
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صحف سعودية

صحف سعودية: الرياض تتوعد الحوثي واتفاق وشيك بالسودان

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على تداعيات الهجوم على مطار أبها، كما تناولت آخر تطورات الأوضاع في السودان، والعديد من القضايا التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مجلس الوزراء السعودي أكد خلال لقائه، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، أن الهجوم الإرهابي الذي شنته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، ضد مطار أبها الدولي فجر أمس، يعد جريمة حرب.
عقيلة-صالح (1)

«النواب الليبي» يعلن النفير العام ردا على تهديدات تركية

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بصفته قائدا للقوات الليبية، حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا، ردا على التهديدات التركية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، اللواء محمد منفور، مساء اليوم، إنه تم استهداف طائرة مسيرة تركية في طرابلس، كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي. وأوضح منفور أن سلاح الجو الليبي، استهدف الطائرة التركية من نوع "بيرقدار"، في مطار معيتيقة بطرابلس. وأضاف "هناك فريق عسكري تركي إجرامي يعمل هناك، ويسير هذه الطائرات"، مشيرا إلى أن الغارة الجوية كانت "ناجحة بنسبة مئة بالمئة".
الجيش الليبي

الجيش الليبي: دمرنا طائرة مسيرة تركية

قالت غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، إنه تم استهداف طائرة تركية من نوع "بيرقدار" مساء اليوم الأحد، في مطار معيتيقة بطرابلس. ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، اللواء محمد منفور، أن الطائرة التركية التي تم استهدافها في طرابلس كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي.
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إعلان حرب.. أوامر بالقبض على الأتراك في ليبيا وضرب سفنهم

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الأراضي الليبية تتعرض لغزو تركي، مشيرا إلى أن هناك تدخلا تركيا في معركة طرابلس من البحر والجو والبر، وأكد خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن الجيش الوطني الليبي، يعتبر الأهداف التركية في ليبيا "أهدافا معادية"، وأنهم سوف يستهدفون أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا، مضيفا: "تركيا وفرت غطاء جويا بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات مدينة غريان، وأصدرنا أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية".
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