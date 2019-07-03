رياضة

الكاف: الشناوي أحسن حارس مرمى في دور المجموعات

تحرير:محمد جمال ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م
محمد الشناوى
محمد الشناوى
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن أفضل حارس مرمى فى دور الـ32 من بطولة كأس امم إفريقيا، التى تستضيفها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو، حيث اختار الكاف محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب الوطنى كأفضل حارس مرمى لدور المجموعات. وقدم الشناوى مستوى رائعا فى حراسة مرمى المنتخب الوطنى، حيث خاض المنتخب الوطنى ثلاث مباريات فى دور المجموعات حافظ فيها الشناوى على نظافة مرماه بدون أى هدف، وتأهل المنتخب المصرى لدور الـ16 بالعلامة الكاملة.
ونشر حساب الكاف عبر حسابه الرسمى على "تويتر" تغريدة عن الشناوى: "حائط منيع تصدى لكل هجمات الخصوم فى الثلاث مباريات الأولى مع منتخب الفراعنة".   وصعد المنتخب الوطنى لدور الـ16 بعد تحقيقه فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين الأحد الماضى، على استاد القاهرة
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نكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع محمد عواد

كشفت مصادر مقربة من محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي أن اللاعب يتواجد في القاهرة حاليا للاجتماع مع مسؤولي نادي الزمالك من أجل إتمام الاتفاق على انتقاله إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأوضح المصدر أن حارس الدراويش لديه رغبة قوية في الانتقال لصفوف الزمالك، وأنه سيجتمع مع رئيس الزمالك خلال ساعات قليلة للتوقيع على العقود مشددًا على أن الحارس طالب مسؤولي القلعة البيضاء باتفاق رسمي ونهائي مع مجلس إدارة الإسماعيلي قبل توقيعه على أي عقود.
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أول قرار من الاتحاد التونسي ضد الجهاز الفني

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم استبعاد الفرنسي دافيد مارسال، المعد البدني للمنتخب المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وتستمر حتى 19 يوليو الجاري، على خلفية تقصيره في إعداد اللاعبين، الذين قدموا أداء مخيبا في دور المجموعات بالبطولة. وأشار الاتحاد التونسي في بيان إلى أنه «على أثر نهاية مقابلات المنتخب التونسي في دور المجموعات، وضمان ترشحه للدور ثمن نهائي تقرر إنهاء مهام المعد البدني الفرنسي الجنسية دافيد مارسال».
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الكاف: جمال بلماضي أفضل مدرب فى دور المجموعات

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن أفضل مدرب فى دور الـ32 من بطولة كأس أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو، حيث اختار الكاف جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر كأفضل مدرب لدور المجموعات. وقدم منتخب الجزائر عرضا رائعًا على مدار دور المجموعات، بعدما فاز فى مبارياته الثلاث أمام السنغال وكينيا وتنزانيا التى خاضها دون أن تدخل شباكه أي أهداف ليتأهل بالعلامة الكاملة مع الوضع في الاعتبار أنه قام باستبعاد 9 لاعبين دفعة واحدة في مباراة الجولة الثالثة.
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معتز عبدالفتاح يتفاعل مع افتتاح أمم إفريقيا بشكل خاص

تفاعل الإعلامى معتز عبد الفتاح مع حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 32 بطريقة خاصة، حيث رصد ردود الفعل الأجنبية حول الافتتاح الذى جاء مبهرًا، إذ بدأ بعرض التنورة الصوفي، مع شاشة غطت أرضية ستاد القاهرة الدولي بالكامل، ووضع فوقها مجسمات للأهرامات الثلاثة. وجاءت تغريدات عبد الفتاح عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» لتعكس مدى الانبهار الذى ظهر بعد الحفل. ونقل معتز عبد الفتاح فى أول تغريدة له صورة لزوسكى مابونجوا تقول فيها: «ستاد القاهرة يبدو رائعا».
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الكاف عن ستاد القاهرة:"جمال مش عادى"

تغزل الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في ظهور جماهير استاد القاهرة الجمالي والمُذهل، في افتتاحية كأس الأمم الإفريقية والاستعدادات الخاصة التى سبقت الافتتاح الرائع لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 . وظهر الحفل مبهرا إذ بدأ بعرض التنورة الصوفي، مع شاشة غطت أرضية ستاد القاهرة الدولي بالكامل، وضع فوقها مجسمات للأهرامات الثلاثة. وجاء تعليق حساب الكاف عبر تويتة على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"عن الحضور الجماهيرى قائلا:"ستاد القاهرة الدولي يتزين بجماهير الفراعنة" .
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في حالة الانسحاب..العقوبات تنتظر الكاميرون وزيمبابوي

شهدت الساعات القليلة الماضية أكثر من أزمة بين صفوف المنتخبات الإفريقية المشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستنطلق في العاشرة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة، خاصة منتخبي الكاميرون وزيمبابوي بعد أن رفض لاعبو المنتخبين خوض منافسات البطولة بسبب عدم حصولهم على مكافآت التأهل وعدم التزام اتحادات بلادهم بالموعد المحدد لتسليم المكافآت، حيث رفض لاعبو الكاميرون السفر إلى مصر للمشاركة في البطولة وتدخل صامويل إيتو قائد الكاميرون السابق لإثناء اللاعبين عن قرارهم، بينما رفض لاعبو زيمبابوي خوض المران الأخير قبل مواجهة الفراعنة في مباراة الافتتاح.
عيسى حياتو

رئيس الكاف يكشف لماذا لم يدعُ عيسى حياتو

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن الأسباب التي منعته من عدم توجيه الدعوة إلى عيسي حياتو، رئيس الكاف السابق، من أجل الحضور لحفل بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر غدًا الجمعة، حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية: «لم نوجه الدعوة إلى حياتو بسبب أزمة قضائية حاليا»، وتابع أحمد أحمد: «حياتو لم يهنئني عندما توليت رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم».
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