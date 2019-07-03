الكاف: الشناوي أحسن حارس مرمى في دور المجموعات

تحرير:محمد جمال ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م

محمد الشناوى

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن أفضل حارس مرمى فى دور الـ32 من بطولة كأس امم إفريقيا، التى تستضيفها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو، حيث اختار الكاف محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب الوطنى كأفضل حارس مرمى لدور المجموعات. وقدم الشناوى مستوى رائعا فى حراسة مرمى المنتخب الوطنى، حيث خاض المنتخب الوطنى ثلاث مباريات فى دور المجموعات حافظ فيها الشناوى على نظافة مرماه بدون أى هدف، وتأهل المنتخب المصرى لدور الـ16 بالعلامة الكاملة.

ونشر حساب الكاف عبر حسابه الرسمى على "تويتر" تغريدة عن الشناوى: "حائط منيع تصدى لكل هجمات الخصوم فى الثلاث مباريات الأولى مع منتخب الفراعنة". وصعد المنتخب الوطنى لدور الـ16 بعد تحقيقه فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين الأحد الماضى، على استاد القاهرة