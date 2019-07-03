أول قرار من الاتحاد التونسي ضد الجهاز الفني

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ م

منتخب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم استبعاد الفرنسي دافيد مارسال، المعد البدني للمنتخب المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وتستمر حتى 19 يوليو الجاري، على خلفية تقصيره في إعداد اللاعبين، الذين قدموا أداء مخيبا في دور المجموعات بالبطولة. وأشار الاتحاد التونسي في بيان إلى أنه «على أثر نهاية مقابلات المنتخب التونسي في دور المجموعات، وضمان ترشحه للدور ثمن نهائي تقرر إنهاء مهام المعد البدني الفرنسي الجنسية دافيد مارسال».

ويقدم المنتخب التونسي مستوى مخيبا للآمال منذ انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 وتعرض لانتقادات شديدة خاصة أنه لم يحقق الفوز في أي مباراة بدور المجموعات حيث وقع منتخب نسور قرطاج في المجموعة الخامسة التي ضمت معه منتخبات مالي وأنجولا وموريتانيا. وحصد منتخب تونس 3 نقاط فقط من التعادل في 3 مواجهات