رياضة

بسبب ملعب «التيتش».. جماهير الأهلي غاضبة على «تويتر»

تحرير:محمد جمال ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص
ملعب مختار التتش
ملعب مختار التتش
تصدر هاشتاج «تطوير أرضية التيتش واجب» موقع «تويتر »، إذ تخطت التغريدات التي تداولها رواد الموقع أكثر من 51 ألف تغريدة، تطالب فيها جماهير القلعة الحمراء إدارة النادى الأهلى بتطوير ملعب مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة. ملعب مختار التتش، الصرح الرياضي التاريخي للأهلي، كان أول ملعب يستضيف نهائيات كأس الأمم الإفريقية بعدما استضاف النسخة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية قبل 60 عامًا، في عام 1959، والتي نظمتها مصر بمشاركة 3 منتخبات هي مصر، والسودان، وإثيوبيا.
وجاءت تغريدات رواد موقع «تويتر»، لمطالبة إداراة النادى الأهلى بالإهتمام بتجديد ملعب مختار التتش، بعدما تابعوا ودية فريق الأهلي أمام فريق المتحدة التي أقيمت على 4 أشواط وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، بالإضافة إلى احتفال النادي بمرور 60 عاما على استضافة الملعب نهائيات كاسي الأمم الإفريقية
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كريم شحاتة: عواد وقع للزمالك وينتظر رد الإسماعيلي

كشف الإعلامي كريم شحاتة عن أن محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، وقع على عقود انضمامه لنادي الزمالك، وذلك بعد جلسة عقدها مع رئيس النادي الأبيض. وقال كريم، خلال برنامجه «كورة كل يوم» الذي يعرض عبر شاشة الأولى: «محمد عواد أخطر إدارة النادي الإسماعيلي بأنه لن ينضم للتدريبات مرة أخرى». وأضاف: «محمد عواد ينتظر إنهاء إدارة الزمالك المفاوضات مع إدارة الإسماعيلي للإعلان عن الصفقة بشكل نهائي، خاصة وأن عقد عواد مازال مستمرا مع النادي الأصفر». جاء ذلك فيما كانت مصادر مقربة من حارس الدراويش قد كشفت أن أن اللاعب يتواجد في القاهرة حاليا.
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نجم الزمالك: تريزيجيه الأفضل في المنتخب آخر 4 سنوات

يرى محمود فتح الله، مدافع نادي النجوم، أن محمود حسن «تريزيجيه»، هو أفضل لاعب في المنتخب الوطني خلال الـ4 سنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الشكل الهجومي للمنتخب بيد المدير الفني، لأن الفراعنة لديهم عدد كبير من اللاعبين القادرين على تقديم أداء أفضل في خط الهجوم. وأضاف فتح الله، خلال تصريحاته بحلقة الأربعاء، من برنامج «ستاد إفريقيا» الذي يعرض على قناة «ON sport»، أن منتخب مصر لديه لاعبين مميزين للغاية يمكنهم قيادة الفريق لتحقيق أفضل نتائج ممكنة في بطولة الأمم الإفريقية.
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مسؤولو الأهلي في عزاء نادية شريف (صور)

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة ومسؤولي النادي الأهلي على حضور عزاء الراحلة كابتن نادية شريف، إحدى أبرز الرياضيات في مصر والوطن العربي وإفريقيا، في مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، مساء الأربعاء، والتي وافتها المنية، يوم الأحد الماضي، إذ تعد واحدة من رائدات الرياضات الأخرى في النادي الأهلي. حضر من مجلس إدارة النادي الأهلي إبراهيم الكفراوي ، وجوهر نبيل، عضوا المجلس، إضافة إلى محرم الراغب، مدير عام النادي الأسبق، وعبدالمنعم شطة، نجم الأهلي في السبعينيات.
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«التحرير» تكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي وإنبي لضم جلال

كشف مصدر بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن محاولات إدارة التعاقدات بالنادي للحصول على خدمات أسامة جلال، مدافع فريق إنبي مواليد 1998، وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، بعد أن أبدى الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للمارد الأحمر موافقته على تدعيم خط الدفاع استعدادًا للموسم الجديد. وقال المصدر لـ«التحرير»، إن إدارة التعاقدات بالأهلي تواصلت مع إدارة إنبي برئاسة علاء خشب، وطلبت الحصول على خدمات أسامة جلال مدافع الفريق البترولي والمنتخب الأوليمبي، حيث عرضت ضمه مُقابل 20 مليون جنيه.
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لاسارتي يحدد مطالبه للجنة التخطيط بالأهلي

كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي الأهلي عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم مع الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة؛ لمناقشة احتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني للمرحلة القادمة، موضحًا أن الاجتماع مع لاسارتي جاء إيجابيا، خاصة أن اللجنة استمعت لتصوره حول العديد من الأمور المهمة التي تخص اللاعبين ومستقبل الفريق. وأضاف أن الرؤية التي طرحها الأوروجواياني جاءت متوافقة كثيرا مع رؤية لجنة التخطيط، وقال إن الأهلي يمتلك أفضل العناصر.
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عبدالحفيظ: جلسة مع لاسارتي لحسم كل الملفات

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عقد اجتماع هام غدا الأحد مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق من أجل حسم الكثير من الأمور المهمة، ومنها حسم مكان معسكر الفريق الإعدادي الخارجي وعدد من الأمور الأخرى المتعلقة بالعروض المُقدمة للاعبي للفريق وحسم قائمة الراحلين. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، فور وصوله إلى القاهرة عائدًا من إسبانيا: "سنحسم غدًا مع لاسارتي موعد معسكر الإعداد، حيص نفاضل بين مدينتي مدريد وبرشلونة ".
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أول تعليق من ميدو بعد إحالته للتحقيق

أبدي أحمد حسام (ميدو)، نجم منتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي لفريق مصر للمقاصة، رضاه التام عن أداء المنتخب الوطني حاليًا مع المكسيكي خافيير أجيري، خلال مباراتي تنزانيا وغينيا ضمن الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 من يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل، وقال «ميدو» في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء عبر راديو «9090»، إن الراحة التي حصل عليها محمد صلاح بمثابة قرار جيد جدًا لأن اللاعب كان بحاجة إليها بعد الموسم الشاق مع ليفربول.
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