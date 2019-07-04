بسبب ملعب «التيتش».. جماهير الأهلي غاضبة على «تويتر»

تحرير:محمد جمال ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

ملعب مختار التتش

تصدر هاشتاج «تطوير أرضية التيتش واجب» موقع «تويتر »، إذ تخطت التغريدات التي تداولها رواد الموقع أكثر من 51 ألف تغريدة، تطالب فيها جماهير القلعة الحمراء إدارة النادى الأهلى بتطوير ملعب مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة. ملعب مختار التتش، الصرح الرياضي التاريخي للأهلي، كان أول ملعب يستضيف نهائيات كأس الأمم الإفريقية بعدما استضاف النسخة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية قبل 60 عامًا، في عام 1959، والتي نظمتها مصر بمشاركة 3 منتخبات هي مصر، والسودان، وإثيوبيا.

وجاءت تغريدات رواد موقع «تويتر»، لمطالبة إداراة النادى الأهلى بالإهتمام بتجديد ملعب مختار التتش، بعدما تابعوا ودية فريق الأهلي أمام فريق المتحدة التي أقيمت على 4 أشواط وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، بالإضافة إلى احتفال النادي بمرور 60 عاما على استضافة الملعب نهائيات كاسي الأمم الإفريقية