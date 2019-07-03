نكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع محمد عواد

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م

محمد عواد

كشفت مصادر مقربة من محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي أن اللاعب يتواجد في القاهرة حاليا للاجتماع مع مسؤولي نادي الزمالك من أجل إتمام الاتفاق على انتقاله إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأوضح المصدر أن حارس الدراويش لديه رغبة قوية في الانتقال لصفوف الزمالك، وأنه سيجتمع مع رئيس الزمالك خلال ساعات قليلة للتوقيع على العقود مشددًا على أن الحارس طالب مسؤولي القلعة البيضاء باتفاق رسمي ونهائي مع مجلس إدارة الإسماعيلي قبل توقيعه على أي عقود.

وشهدت الأيام القليلة الماضية مفاوضات مكثفة من جانب مسؤولي الزمالك مع محمد عواد من أجل الانتقال لصفوف أبناء ميت عقبة، حيث ترغب إدارة الزمالك في التعاقد مع حارس مرمى بعد الإصابة القوية التي تعرض لها محمود عبدالرحيم جنش حارس الفريق بقطع في وتر أكيليس خلال أحد تدريبات المنتخب الوطني التي سبقت مباراة الفراعنة