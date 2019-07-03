رياضة

نكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع محمد عواد

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م
محمد عواد
محمد عواد
كشفت مصادر مقربة من محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي أن اللاعب يتواجد في القاهرة حاليا للاجتماع مع مسؤولي نادي الزمالك من أجل إتمام الاتفاق على انتقاله إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأوضح المصدر أن حارس الدراويش لديه رغبة قوية في الانتقال لصفوف الزمالك، وأنه سيجتمع مع رئيس الزمالك خلال ساعات قليلة للتوقيع على العقود مشددًا على أن الحارس طالب مسؤولي القلعة البيضاء باتفاق رسمي ونهائي مع مجلس إدارة الإسماعيلي قبل توقيعه على أي عقود.
وشهدت الأيام القليلة الماضية مفاوضات مكثفة من جانب مسؤولي الزمالك مع محمد عواد من أجل الانتقال لصفوف أبناء ميت عقبة، حيث ترغب إدارة الزمالك في التعاقد مع حارس مرمى بعد الإصابة القوية التي تعرض لها محمود عبدالرحيم جنش حارس الفريق بقطع في وتر أكيليس خلال أحد تدريبات المنتخب الوطني التي سبقت مباراة الفراعنة
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تونس-وموريتانيا-الشوط-الثانى (7)

أول قرار من الاتحاد التونسي ضد الجهاز الفني

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم استبعاد الفرنسي دافيد مارسال، المعد البدني للمنتخب المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وتستمر حتى 19 يوليو الجاري، على خلفية تقصيره في إعداد اللاعبين، الذين قدموا أداء مخيبا في دور المجموعات بالبطولة. وأشار الاتحاد التونسي في بيان إلى أنه «على أثر نهاية مقابلات المنتخب التونسي في دور المجموعات، وضمان ترشحه للدور ثمن نهائي تقرر إنهاء مهام المعد البدني الفرنسي الجنسية دافيد مارسال».
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الكاف: الشناوي أحسن حارس مرمى في دور المجموعات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن أفضل حارس مرمى فى دور الـ32 من بطولة كأس امم إفريقيا، التى تستضيفها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو، حيث اختار الكاف محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب الوطنى كأفضل حارس مرمى لدور المجموعات. وقدم الشناوى مستوى رائعا فى حراسة مرمى المنتخب الوطنى، حيث خاض المنتخب الوطنى ثلاث مباريات فى دور المجموعات حافظ فيها الشناوى على نظافة مرماه بدون أى هدف، وتأهل المنتخب المصرى لدور الـ16 بالعلامة الكاملة.
منتخب-الجزائر‎ (1)

الكاف: جمال بلماضي أفضل مدرب فى دور المجموعات

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن أفضل مدرب فى دور الـ32 من بطولة كأس أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو، حيث اختار الكاف جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر كأفضل مدرب لدور المجموعات. وقدم منتخب الجزائر عرضا رائعًا على مدار دور المجموعات، بعدما فاز فى مبارياته الثلاث أمام السنغال وكينيا وتنزانيا التى خاضها دون أن تدخل شباكه أي أهداف ليتأهل بالعلامة الكاملة مع الوضع في الاعتبار أنه قام باستبعاد 9 لاعبين دفعة واحدة في مباراة الجولة الثالثة.
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محمود-الخطيب (2)

رئيس الزمالك: خايف من إيه ومن مين يا خطيب؟

أبدى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اندهاشه من مطالب النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ببطلان بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم رغم تصدره جدول المسابقة المحلية، قائلًا: "إنت الأول خايف من إيه؟ ومن مين؟.. طب أنا بقى اللي لسه فاضلي الجونة وبعدين الإسماعيلي وبعدين مباراتي معاك على فرصة واحدة إني أكسبك". وأكد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونة أن ما يفعله الأهلي يعد تهريجا، قائلًا: "دي ناس لسه في أولى حضانة، وأنا ألتمس لهم العذر، لكن الذي يدافع عن الأهلي دلوقتي ثنائي بيدعي إنه زملكاوي هما إبراهيم فايق وهاني حتحوت".
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رئيس الزمالك: «لو خدنا كأس الأمم هيبقى عشان السيسي»

كشف رئيس الزمالك عن عدم تفاؤله لمشوار المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، بعد أن كانت 16 منتخبًا، حيث قال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية اليوم إذا أراد الله أن يتوج المنتخب بالبطولة فسيكون من أجل الشعب والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يترأس الاتحاد الإفريقي قائلًا: «لو خدنا البطولة هيبقى عشان الشعب المصري العظيم والرئيس السيسي رئيس الدورة الإفريقية وربنا مش عاوز يخذله بسبب المجهود الكبير الذي بذله في الاستعداد للبطولة».
خالد جلال (1)

تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع خالد جلال

عقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة خاصة، مساء اليوم الأربعاء، مع خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور أحمد جلال نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس وبحضور أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة، لعرض رؤيته لخطة عمل الفريق خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن يعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة جلسة خاصة مع جلال، غدًا الخميس، لبحث خطة إعداد الفريق والمعسكر الخارجي خلال فترة توقف الدوري العام، قبل عرض التصور النهائي على مجلس الإدارة.
اتحاد-الكرة

رئيس الزمالك في الجبلاية لهذا السبب

وصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى مقر اتحاد الكرة منذ قليل لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها الرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والذي تضمن اتهامات عديدة لمجلس إدارة اتحاد الكرة، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي نظرًا لعدم إنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية، كما سيناقش مجلس الجبلاية الاتفاق على التصور النهائي للدوري وكأس مصر.
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