علي ربيع: لن نواصل تقديم «مسرح مصر» في هذه الحالة

تحرير:التحرير ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م

علي ربيع

علق الفنان علي ربيع، على تصريح الفنان أشرف عبدالباقي بشأن تقديم موسم سابع وأخير من مسرح مصر خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن عبدالباقي عقد اجتماعًا مع فرقة "مسرح مصر"، وطالبهم بالتركيز كي يخرج الموسم بشكل لائق. وكشف ربيع، أن عبدالباقي قال إن الموسم الجديد سيكون الأخير "في حال عدم تحقيق نجاح يوازي ما حصدته المواسم السابقة"، معقبًا: "لو لدينا نصوص مسرحيات على نفس المستوى الذي نقدمه، فأعتقد أنه لن يوقف أحد المسرح، ولا حقيقة لما يردده البعض بشأن أن مسرح مصر لم يعد يتسع لنجومه".

وأكمل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" على قناة TEN: "إننا لا نتعامل مع مسرح مصر على أنه مجرد عمل، لكنه بمثابة مكان مولد نجوميتنا، ونلتقي فيه من أجل محبتنا لبعض، وذكرياتنا، وللعمل الجماعي مجددا". وأضاف: "قدمنا 120 مسرحية، وحرصنا على التجديد، ولا نريد أن نتواجد من أجل الاستمرار فقط، فقد حققنا نجاحات