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علي ربيع: لن نواصل تقديم «مسرح مصر» في هذه الحالة

تحرير:التحرير ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م
علي ربيع
علي ربيع
علق الفنان علي ربيع، على تصريح الفنان أشرف عبدالباقي بشأن تقديم موسم سابع وأخير من مسرح مصر خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن عبدالباقي عقد اجتماعًا مع فرقة "مسرح مصر"، وطالبهم بالتركيز كي يخرج الموسم بشكل لائق. وكشف ربيع، أن عبدالباقي قال إن الموسم الجديد سيكون الأخير "في حال عدم تحقيق نجاح يوازي ما حصدته المواسم السابقة"، معقبًا: "لو لدينا نصوص مسرحيات على نفس المستوى الذي نقدمه، فأعتقد أنه لن يوقف أحد المسرح، ولا حقيقة لما يردده البعض بشأن أن مسرح مصر لم يعد يتسع لنجومه".
وأكمل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" على قناة TEN: "إننا لا نتعامل مع مسرح مصر على أنه مجرد عمل، لكنه بمثابة مكان مولد نجوميتنا، ونلتقي فيه من أجل محبتنا لبعض، وذكرياتنا، وللعمل الجماعي مجددا". وأضاف: "قدمنا 120 مسرحية، وحرصنا على التجديد، ولا نريد أن نتواجد من أجل الاستمرار فقط، فقد حققنا نجاحات
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شيكو وهشام ماجد يستكملان تصوير مسلسل «اللعبة»

يستكمل كل من الفنان شيكو وهشام ماجد، تصوير المشاهد المتبقية لهما فى مسلسل «اللعبة» بقيادة المخرج معتز التوني، من أجل الانتهاء منه خلال منتصف شهر يوليو الحالي. ولم يتحدد بعد هل سيتم عرض المسلسل فور الانتهاء منه أم ينضم إلى موسم شتاء 2020، أو يؤجل إلى خريطة مسلسلات رمضان المقبل. وكان من المفترض أن يعرض «اللعبة» خلال موسم رمضان المنقضى، إلا أن أبطاله فوجؤوا بخروجه من خريطة العرض، قبل انطلاق الماراثون الرمضاني، دون معرفة السبب الحقيقي وراء اتخاذ هذا القرار.
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اختيار ماجي أنور مستشارا لمهرجان الفيلم العالمي

اختار المنتج البريطاني، كارل توني، رئيس مهرجان الفيلم العالمي international film festival، المنتجة والمخرجة ماجي أنور؛ لتكون المستشار الرسمي والموزع المعتمد لأفلام المهرجان، الذي يقام في أربع مدن عالمية مختلفة، وهي لندن ومدريد ونيس وميلانو. وأعلن كارل، عبر الموقع الرسمي للمهرجان، التعاون مع ماجي لتكون المنسق الوحيد والجهة الخاصة بتوزيع أفلام المهرجان حول العالم، إضافة إلى كون شركتها ماجيكا هاوس الجهة الوحيدة للتواصل مع المهرجان من العالم العربي بشكل خاص.
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رامي مالك يكشف طلبه للمشاركة في فيلم جيمس بوند

كشف الفنان الأمريكي صاحب الأصول المصرية، رامي مالك، أنه أصر على طلب واحد لقبول دوره في فيلم جيمس بوند الجديد، وهو ألا تكون شخصية الشرير التي يقدمها "ناطقة بالعربية"، أو تستخدم الدين كمبرر لجرائمها. وقال مالك، في تصريحات لموقع جريدة "The Mirror" البريطانية، إنه احتاج أن يفكر مرتين، قبل أن يوافق على المشاركة في هذا الفيلم، حيث إنه كان لديه بعض التخوفات. وأضاف: "تحمست للشخصية، لكن كان هناك أمر واحد ناقشته مع المخرج كاري فوكنجا، قبل أن أقبل بالعمل".
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عريس «ميدو مشاكل».. 5 أدوار أحبها الجمهور لعلاء مرسي

علاء مرسي واحد من الفنانين الذين يتميزون بخفة الظل، فهو شخصية استثنائية، مجرد ظهوره فى أى من المشاهد يجعلك تضحك، وهو من جيل علاء ولى الدين ومحمد هنيدي وأشرف عبد الباقي وأحمد آدم، ولكن لم يبتسم الحظ فى وجهه مثلما حدث مع زملائه الذين أصبحوا نجومًا الآن، رغم أن مشاركاته وصلت إلى 200 عمل ما بين المسرح والسينما والدراما، فأدواره كانت محصورة فى الشخصيات الثانوية، ومع ذلك نجح فى ترك بصمة فى ذاكرة المشاهدين بحضوره المميز، وأدائه البسيط، ونبرة صوته المختلفة التي تعرفها حتى إن كنت بعيدًا عن التليفزيون.
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ريهام سعيد: المرض مش هيمنعني من مساعدة الأطفال

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة لها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت عليها بدعاء: "اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم اشفني وعافني، اللهم أنت الرحيم ارحمني، يا غافر الذنب اغفر لي وأعنى على شكرك وذكرك وحسن عبادتك"، مطالبة جمهورها بالدعاء لها قائلة: "دعواتكم بالشفاء يا رب"، وذلك على خلفية إصابتها ببكتيريا خطرة فى وجهها، وحرص عدد من النجوم على التعليق، منهم أصالة وكتبت "سلامة قلبك يا رهامتي وما تشوفي شر والله يكون معك"، ونجم مسرح مصر أوس أوس معلقًا علق: "سلامتك ألف سلامة وهتبقى زى الفل بإذن الله".
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فنانون يدافعون عن عمرو وردة: اتظلم واللي حصله مقصود

ما زالت أصداء أزمة لاعب المنتخب الوطني وأتروميتوس اليوناني عمرو وردة قائمة، بعدما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاده نهائيا من منتخب مصر، لأسباب أخلاقية وانضباطية. ودخل على خط الدفاع عن اللاعب الكثير من المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم فنانون، فكتبت الفنانة هيدي كرم عبر "إنستجرام": "عمرو وردة بيلعب بقاله فترة طويلة في اليونان، يعني أوروبا، يعني بنات على قفا مين يشيل، تفتكروا إنه هيستنى يجي مصر علشان يعاكس! رأيي الشخصي إن عمرو اتظلم ظلم كبير واللي حصل فيه كان شر كبير مقصود، أنا بدعم عمرو وردة".
داليا-مصطفى

داليا مصطفى ليست الأولى.. 5 فنانين تعرضوا للنصب

كشفت الفنانة داليا مصطفى، خلال الساعات الماضية، عن تعرضها لعملية نصب من قبَل أحد الأشخاص، إذ تعاقد معها على حملة ترويجية لصالح إحدى الجهات، وبعد انتهاء عملها تهرب من سداد مستحقاتها المالية، فقامت بنشر صورة الشخص الذى نصب عليها، وكتبت عبر حسابها بموقع «إنستجرام»: «تحذير بعدم التعامل مع المدعو فتحي عبد الرؤوف، حيث إن المدعو قام بالاحتيال على الفنانة داليا مصطفى بعدم سداد مستحقاتها مقابل عمل ترويجي وقام بالمماطلة في السداد لأكثر من مرة، وبعد عدد كبير من المحاولات الفاشلة والوعود التي لم ينفذها اختفى وقام بإغلاق جميع أرقامه وقنوات الاتصال به».
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