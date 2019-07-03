جريمة

سر «شبشب» كشف جريمة الانتقام والدم في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م
جثة
جثة
"شبشب بمسرح الجريمة" قاد ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة إلى كشف لغز العثور على ربة منزل مقتولة غارقة في دمائها بمركز إيتاي البارود، بعد بلاغ تلقاه اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، بالعثور على "م. ل. ح" 21 سنة، بها طعنات بالصدر والبطن داخل منزل زوجها، وكشفت معاينة الرائد إسلام السعدني رئيس وحدة مباحث إيتاي البارود، عن وجود جثة المجني عليها داخل إحدى حجرات المنزل مُكبلة اليدين والقدمين وبها طعنات.
توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة أحد أفراد عائلة الضحية ويدعى "ص. م. ص"، وأمكن ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له، وأرشد عن الأداة المستخدمة في الجريمة وعُثر على ملابس ملطخة بالدماء كان يرتديها إبان ارتكاب جريمته. أمام رجال التحقيق أدلى المتهم باعترافات تفصيلية لما اقترفته يداه، مشيرا إلى أنه تسلل خلسة
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مصرع 3 وإصابة 6 في حريق سيارة بـ«إسكندرية الصحراوي»

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرون أثر نشوب حريق بسيارة أجرة بالكيلو 62 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق الإسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى؛ ما أدى لتوقف حركة المرور بالطريق فى الاتجاه للإسكندرية، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين للمستشفى. وعلى الطريق الصحراوي بقنا بالقرب من كمين الكرنك، اليوم، لقي 7 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 4 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أمام مدخل قرية أبو شوشة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.
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جثة ومصابون وخسائر فادحة| حريق الـ180 دقيقة بأكتوبر

أدخنة تتصاعد، لهيب النيران يلوح في الأفق، حالة من الذعر انتابت العاملين في منشآت ومصانع المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، الأمر يُنذر بكارثة محققة، دقائق معدودة تحولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية ما بين رجال إطفاء بزيهم المعروف وقوات شرطة بالزي الميري يترأسهم مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر اللواء رمزي بسيوني الذي بدت عليه ملامح الصرامة والحزم الشديدين لاسيما تأزم الموقف وخطورة امتداد النيران إلى باقي المنشآت المجاورة لموقع الحريق.
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بمساعدة مواطنين.. «الرقابة الإدارية» تضبط موظفين مرتشين

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، عن ضبط عدد من الموظفين الفاسدين على مستوى الجمهورية، وذلك بفضل المشاركة الإيجابية من جانب المواطنين، ومثمنة الموظفين الشرفاء الذين أبوا الحصول على منافع مادية من وظائفهم وشاركوا في ضبط عدد من القضايا.
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رفضت معاشرته فمزقها أمام رضيعها.. جريمة هزت البحيرة

هدوء يطبق على المكان، حركة المارة تكاد تكون منعدمة، صوت احتكاك عجلات السيارات بالأسفلت المتقطع يقطع حالة الصمت بالتزامن مع انتهاء المصلين من أداء صلاة الفجر في المسجد الجامع بالقرية البسيطة وخروج بعض عمال التراحيل واليومية إلى محال عملهم بحثا عن رزق مكتوب بفجر يوم جديد، لكن عاطلا كان ينتظر الفرصة التي سينقض فيها على فريسته المغلوبة على أمرها، تحول من شخص مُخير إلى آخر مُسير، يلهث وراء إشباع شهوته ونزواته الشيطانية إلا أن الأمر انتهى بسيناريو مغاير لما أعده سلفا.
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جثة

رفضت معاشرته فمزقها أمام رضيعها.. جريمة هزت البحيرة

هدوء يطبق على المكان، حركة المارة تكاد تكون منعدمة، صوت احتكاك عجلات السيارات بالأسفلت المتقطع يقطع حالة الصمت بالتزامن مع انتهاء المصلين من أداء صلاة الفجر في المسجد الجامع بالقرية البسيطة وخروج بعض عمال التراحيل واليومية إلى محال عملهم بحثا عن رزق مكتوب بفجر يوم جديد، لكن عاطلا كان ينتظر الفرصة التي سينقض فيها على فريسته المغلوبة على أمرها، تحول من شخص مُخير إلى آخر مُسير، يلهث وراء إشباع شهوته ونزواته الشيطانية إلا أن الأمر انتهى بسيناريو مغاير لما أعده سلفا.
جثة-فى-شقة

رجب بعد قطع العضو التناسلي لصديقه: مراتي وبنتي السبب

"أنا عمري ما كنت أتخيل إني أقتل فى يوم من الأيام، بس ساعات الظروف والمواقف بتفرض عليك تصرفات معينة لو ماتعملتش العار هيطولك طول العمر، وهتبقى سبب إن كل أهلك راسهم فى الأرض.. وبالنسبة للموضوع اللى أنا جاي فيه النهارده أيوه فعلا مثلت بجثته عشان يكون عبرة، وعلشان الناس كلها تعرف إن الشرف غالي".. هكذا بدأ المتهم بقتل صديقه اعترافاته في تحقيقات النيابة، بعد أن نسبت إليه تهمة القتل العمد، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، كما قررت النيابة حبس نجل شقيقة المتهم بتهمة معاونة خاله في تنفيذ الجريمة.
العثور علي جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (2)

العثور على جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (صور)

عثر أهالي قرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، منذ قليل، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل القرية المجاور لمنزل القتيل، وتم إبلاغ المباحث الجنائية بمركز كفر الدوار. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل قرية كوم الطرفاية التابعة للمركز.
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ضيف بدرجة قاتل.. الفصل الأخير في حياة مُسن وزوجته

منذ الوهلة الأولى لاستيقاظها شعرت السيدة الثلاثينية بانقباض في الصدر، ثمة شيء يحدثها بأن مكروها قد أصاب والديها مع تدهور حالتيهما الصحية، خصوصا أنهما يقيمان بمفردهما لدى بلوغهما أرذل العمر، فقررت الابنة التوجه إلى المنزل الذي نشأت بين جدرانه وهرولت متخطية إشارات المرور من منزلها وصولا إلى بيت الأسرة في حي الزيتون بمحافظة القاهرة، ضربات قلبها أخذت ترتفع بوتيرة متسارعة، إلا أنها كانت على موعد مع فاجعة لدى دخولها الشقة التي تحولت بعدها إلى مسرح الجريمة.
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