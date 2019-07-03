بعد مظاهرات بأمريكا.. رسالة قاسية من ترامب للمهاجرين

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١١ م

دونالد ترامب

في ظل تواصل الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، للمطالبة بإغلاق مراكز الاحتجاز الحدودية، نظرا للظروف غير الإنسانية التى يعيشها نزلاء هذه المراكز، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المهاجرين بعدم القدوم إلى أمريكا إذا كانوا غير راضين عن ظروفهم في هذه المراكز. وكتب ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "إذا كان المهاجرون غير الشرعيين غير سعداء بظروفهم في مراكز الاحتجاز التي تم إنشاؤها سريعًا، عليهم ألا يأتوا، وكل المشكلات ستحل".

وبحسب قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم الأربعاء، فإن المحتجين خرجوا فى تظاهرات بولايات أمريكية عديدة من بينها نيويورك وفلوريدا، داعين أعضاء الكونجرس إلى إغلاق هذه المراكز التى تؤوى مهاجرين غير شرعيين بينهم مئات الأطفال. وأشارت القناة الإخبارية إلى أن هذه الاحتجاجات تمت من خلال جهد منسق على مستوى الولايات