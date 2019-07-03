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بعد مظاهرات بأمريكا.. رسالة قاسية من ترامب للمهاجرين

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١١ م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
في ظل تواصل الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، للمطالبة بإغلاق مراكز الاحتجاز الحدودية، نظرا للظروف غير الإنسانية التى يعيشها نزلاء هذه المراكز، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المهاجرين بعدم القدوم إلى أمريكا إذا كانوا غير راضين عن ظروفهم في هذه المراكز. وكتب ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "إذا كان المهاجرون غير الشرعيين غير سعداء بظروفهم في مراكز الاحتجاز التي تم إنشاؤها سريعًا، عليهم ألا يأتوا، وكل المشكلات ستحل".
وبحسب قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم الأربعاء، فإن المحتجين خرجوا فى تظاهرات بولايات أمريكية عديدة من بينها نيويورك وفلوريدا، داعين أعضاء الكونجرس إلى إغلاق هذه المراكز التى تؤوى مهاجرين غير شرعيين بينهم مئات الأطفال. وأشارت القناة الإخبارية إلى أن هذه الاحتجاجات تمت من خلال جهد منسق على مستوى الولايات
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ترامب-أمام الدبابات

انتقادات لترامب بسبب العرض العسكري في يوم الاستقلال

تحتفل الولايات المتحدة، غدا الخميس، بعيد الاستقلال، حيث كما جرت العادة ستقام احتفالات بالألعاب النارية في العاصمة واشنطن وغيرها من الولايات. إلا أن احتفال هذا العام سيكون مختلفا قليلا، حيث قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنظيم عرض عسكري بمشاركة الدبابات والمقاتلات في الرابع من يوليو، بالإضافة إلى الألعاب النارية. ويخشى عدد من النقاد أن يستغل الرئيس الأمريكي هذا الحدث، ويحوله إلى تجمع انتخابي، ويثير خلاله الخلاف السياسي، كما يطالبون ترامب بتحمل تكلفة أي أضرار تلحق بشوارع واشنطن وجسورها ومعالمها الأثرية بسبب عرضه "الاستبدادي" للأبهة العسكرية.
ترامب

ترامب بعد خرق إيران الاتفاق النووي: تلعب بالنار

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران تلعب بالنار بتجاوزها الحد المسموح به لمخزونها من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، الإثنين، أن "كميات اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوزت حاجز الـ300 كيلوجرام". وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزنوا كميات اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، ووجدوا أنها تجاوزت حاجز الـ 300 كيلوجرام.
البيت-الأبيض

البيت الأبيض: أمريكا لن تسمح لإيران مطلقا بحيازة سلاح نووي

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران مطلقا بحيازة السلاح النووي ومستمرة في سياسة فرض أقصى ضغط على إيران. وقال البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إنه يجب الحيلولة دون تخصيب إيران لليورانيوم، مضيفا أن "سياسة الضغوط القصوى على إيران ستستمر، إلى أن تغير إيران مسارها".
قمة-ترامب-وكيم في كوريا-الشمالية (4)

لقاء ترامب وكيم يفتح جبهة جديدة ضد البيت الأبيض

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم بذهابه لكوريا الشمالية ولقائه زعيمها كيم جونج أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، إلا أن هذا القرار لم يكن ذا اهتمام واسع من الناحية العالمية فقط، ولكنه أثار أيضًا لغطا في البيت الأبيض. اتهام ترامب للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه فشل في لقاء كيم جونج أون رغم محاولاته المكثفة على حد زعمه، أثار غضبًا كبيرًا، لا سيما أنه لا يزال هناك خلاف واضح في تقييم سياسات الرئيس الأمريكي تجاه كوريا الشمالية على مدى العامين الماضيين.
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مارك-إسبر

مارك إسبر.. وزير دفاع جديد لن يعارض ترامب

منذ بضعة أيام فقط، كان وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان يقوم بحملات لدعم ترشيحه رسميا لمنصبه، ففي تقرير نشر يوم الجمعة الماضي، ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أنه "قام بأكثر من عشرين رحلة إلى الكونجرس في الأشهر القليلة الماضية للفوز بدعم النواب"، وحشد "دعم قادة الأمن القومي في كلا الحزبين". إلا أنه في خطوة مفاجئة، بعد ظهر أمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شاناهان "قرر عدم المُضي في عملية ترشيحه رسميا حتى يتسنى له تخصيص مزيد من الوقت لعائلته".
دونالد-ترامب (2)

رفض التعيين.. ترامب يعلن رحيل القائم بأعمال «الدفاع»

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، الثلاثاء، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن القائم بأعمال وزير الدفاع في البلاد، باتريك شاناهان، قرر عدم المضي قدما في إجراءات تعيينه بشكل دائم مؤكدا أنه اختار مارك إسبر لهذا المنصب. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه على الرغم من أن شاناهان قام بعمله بشكل رائع إلا أنه قرر عدم المضي قدمًا في هذا الأمر "كي يكرس المزيد من الوقت لعائلته". وأكد ترامب أنه اختار مارك إسبر ليشغل منصب وزير الدفاع، بدلا من باتريك شانهان.
كيم وشي في الصين

أهداف مشتركة وراء قمة كيم وشي المفاجئة

يسافر الرئيس الصيني شي جين بينج إلى كوريا الشمالية، للقاء الزعيم كيم جونج أون هذا الأسبوع بهدف تقوية العلاقات بين البلدين، والتي تشهد بعض الأزمات أحيانا، في الوقت الذي يخوض فيه كل منهما نزاعا مع الولايات المتحدة، حيث تواجه بكين حربا تجارية مع واشنطن، فيما توترت العلاقة بين كيم وترامب بسبب الأسلحة النووية. فيما يلي نظرة على ما قد يحاول كل من شي وكيم تحقيقه خلال أول رحلة يقوم بها زعيم صيني إلى كوريا الشمالية منذ 14 عاما بعد أن التقى الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، كيم جونج إيل الزعيم الكوري الشمالي السابق، في بيونج يانج في عام 2005.
نتنياهو-ترامب

لماذا لم يدع ترامب إسرائيل لقمة البحرين؟

تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، تستضيف العاصمة البحرينية المنامة، في يومي 25 و26 من شهر يونيو الجاري، ورشة اقتصادية بدعوة من الولايات المتحدة. الورشة، تعد هي الخطوة الأولى التي تمثل الشق الاقتصادي من خطة السلام المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين فلسطين وإسرائيل، والمعروفة باسم "صفقة القرن". إلا أن العديد من التقارير الإعلامية تحدثت عن عدم مشاركة أي جانب إسرائيلي في المؤتمر، وهو ما يعني غياب الجانبين المعنيين بالقضية، بعد إعلان السلطة الفلسطينية مقاطعتها للمؤتمر.
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