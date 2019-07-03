مصرع 3 وإصابة 6 في حريق سيارة بـ«إسكندرية الصحراوي»

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٧ م

حريق سيارة- صورة أرشيفية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرون أثر نشوب حريق بسيارة أجرة بالكيلو 62 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق الإسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى؛ ما أدى لتوقف حركة المرور بالطريق فى الاتجاه للإسكندرية، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين للمستشفى. وعلى الطريق الصحراوي بقنا بالقرب من كمين الكرنك، اليوم، لقي 7 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 4 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أمام مدخل قرية أبو شوشة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القاضى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل ووقوع ضحايا ومصابين. وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف، 10 سيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين. وكشفت المعاينة الأولية، أن سبب انقلاب الميكروباص،