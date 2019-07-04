نجم الجزائر أفضل لاعب في دور المجموعات بأمم إفريقيا

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ ص

منتخب الجزائر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء الأربعاء، عن اختيار الجزائري إسماعيل بن ناصر، أفضل لاعب في دور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو. وتأهل المنتخب الجزائرى إلى دور الـ16 على رأس المجموعة الثالثة بعد الفوز الكبير الذى حققه على منتخب تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات، وتجمد رصيد كينيا فى المركز الأخير بدون نقاط ليودع البطولة الإفريقية.

وشهدت مباريات دور المجموعات ظهور لافت لإسماعيل بن ناصر مع منتخب محاربي الصحراء، وساهم في فوز الفريق بمباريات الدور الأول الثلاثة على حساب كينيا والسنغال تنزانيا، وتصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط. وفاز لاعب نادي إمبولي الإيطالي بجائزة «رجل المباراة» مرتين على التوالي لمباراتي