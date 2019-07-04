رياضة

نجم الجزائر أفضل لاعب في دور المجموعات بأمم إفريقيا

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ ص
منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء الأربعاء، عن اختيار الجزائري إسماعيل بن ناصر، أفضل لاعب في دور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو. وتأهل المنتخب الجزائرى إلى دور الـ16 على رأس المجموعة الثالثة بعد الفوز الكبير الذى حققه على منتخب تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات، وتجمد رصيد كينيا فى المركز الأخير بدون نقاط ليودع البطولة الإفريقية.
وشهدت مباريات دور المجموعات ظهور لافت لإسماعيل بن ناصر مع منتخب محاربي الصحراء، وساهم في فوز الفريق بمباريات الدور الأول الثلاثة على حساب كينيا والسنغال تنزانيا، وتصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.   وفاز لاعب نادي إمبولي الإيطالي بجائزة «رجل المباراة» مرتين على التوالي لمباراتي
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كريم شحاتة: عواد وقع للزمالك وينتظر رد الإسماعيلي

كشف الإعلامي كريم شحاتة عن أن محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، وقع على عقود انضمامه لنادي الزمالك، وذلك بعد جلسة عقدها مع رئيس النادي الأبيض. وقال كريم، خلال برنامجه «كورة كل يوم» الذي يعرض عبر شاشة الأولى: «محمد عواد أخطر إدارة النادي الإسماعيلي بأنه لن ينضم للتدريبات مرة أخرى». وأضاف: «محمد عواد ينتظر إنهاء إدارة الزمالك المفاوضات مع إدارة الإسماعيلي للإعلان عن الصفقة بشكل نهائي، خاصة وأن عقد عواد مازال مستمرا مع النادي الأصفر». جاء ذلك فيما كانت مصادر مقربة من حارس الدراويش قد كشفت أن أن اللاعب يتواجد في القاهرة حاليا.
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نجم الزمالك: تريزيجيه الأفضل في المنتخب آخر 4 سنوات

يرى محمود فتح الله، مدافع نادي النجوم، أن محمود حسن «تريزيجيه»، هو أفضل لاعب في المنتخب الوطني خلال الـ4 سنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الشكل الهجومي للمنتخب بيد المدير الفني، لأن الفراعنة لديهم عدد كبير من اللاعبين القادرين على تقديم أداء أفضل في خط الهجوم. وأضاف فتح الله، خلال تصريحاته بحلقة الأربعاء، من برنامج «ستاد إفريقيا» الذي يعرض على قناة «ON sport»، أن منتخب مصر لديه لاعبين مميزين للغاية يمكنهم قيادة الفريق لتحقيق أفضل نتائج ممكنة في بطولة الأمم الإفريقية.
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مسؤولو الأهلي في عزاء نادية شريف (صور)

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة ومسؤولي النادي الأهلي على حضور عزاء الراحلة كابتن نادية شريف، إحدى أبرز الرياضيات في مصر والوطن العربي وإفريقيا، في مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، مساء الأربعاء، والتي وافتها المنية، يوم الأحد الماضي، إذ تعد واحدة من رائدات الرياضات الأخرى في النادي الأهلي. حضر من مجلس إدارة النادي الأهلي إبراهيم الكفراوي ، وجوهر نبيل، عضوا المجلس، إضافة إلى محرم الراغب، مدير عام النادي الأسبق، وعبدالمنعم شطة، نجم الأهلي في السبعينيات.
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الكاف: جمال بلماضي أفضل مدرب فى دور المجموعات

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن أفضل مدرب فى دور الـ32 من بطولة كأس أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو، حيث اختار الكاف جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر كأفضل مدرب لدور المجموعات. وقدم منتخب الجزائر عرضا رائعًا على مدار دور المجموعات، بعدما فاز فى مبارياته الثلاث أمام السنغال وكينيا وتنزانيا التى خاضها دون أن تدخل شباكه أي أهداف ليتأهل بالعلامة الكاملة مع الوضع في الاعتبار أنه قام باستبعاد 9 لاعبين دفعة واحدة في مباراة الجولة الثالثة.
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رسميا.. مصر تواجه جنوب إفريقيا في دور الـ16 بالكان

تأكد رسميا مواجهة المنتخب الوطني لنظيره الجنوب إفريقي، في منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وذلك بعد خسارة أنجولا أمام مالي بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء. الفراعنة تأهلوا إلى ثمن النهائي بعدما تصدروا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بالفوز خلال الثلاث مواجهات الماضية، حيث كانت الأولى أمام زيمبابوي وانتهت بفوز منتخبنا بهدف دون رد، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/ صفر، وختامًا بنفس النتيجة على أوغندا.
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رياض محرز: بدأت مرحلة الحسم ونسعى لإثبات قوتنا

قال رياض محرز، نجم منتخب الجزائر، إن فريقه استحق التأهل كمتصدر بالعلامة الكاملة عن المجموعة الثالثة في أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أن محاربي الصحراء قدموا مباراة رائعة أمام تنزانيا، مساء الاثنين. وحقق المنتخب الجزائري، فوزًا كبيرًا على نظيره تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الإثنين، على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الحالي.
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بلماضي: حققنا كل المطلوب.. ومستوى البدلاء لم يفاجئني

أعرب جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر لكرة القدم، عن سعادته بفوز فريقه على نظيره التنزاني، مساء الإثنين، مؤكدًا أن الأهداف التي سعى إليها في دور المجموعات تحققت. وتغلب المنتخب الجزائري على نظيره تنزانيا بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو. بهذا الفوز رفع الخضر رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة ليتأهل بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد المنتخب التنزاني بدون نقاط في المركز الأخير.
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