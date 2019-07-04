مسؤولو الأهلي في عزاء نادية شريف (صور)

تحرير:التحرير ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٥ ص

عزاء نادية شريف

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة ومسؤولي النادي الأهلي على حضور عزاء الراحلة كابتن نادية شريف، إحدى أبرز الرياضيات في مصر والوطن العربي وإفريقيا، في مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، مساء الأربعاء، والتي وافتها المنية، يوم الأحد الماضي، إذ تعد واحدة من رائدات الرياضات الأخرى في النادي الأهلي. حضر من مجلس إدارة النادي الأهلي إبراهيم الكفراوي ، وجوهر نبيل، عضوا المجلس، إضافة إلى محرم الراغب، مدير عام النادي الأسبق، وعبدالمنعم شطة، نجم الأهلي في السبعينيات.

كما حضر سمير عبد ربه، مدير النشاط الرياضي السابق في النادي، ومحمد تامر، مدير مجمع السباحة السابق في مدينة نصر، وياسر داوود، المدير الفني لألعاب القوى، ومحمد فرج، المدير الفني للسباحة، ومحمد علام، مدير جهاز السباحة، وياسر نصير، مساعد مدير النشاط الرياضي بالنادي، ومحمد عبدالمعطي، المدير الفني السابق لكرة