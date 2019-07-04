رياضة

مسؤولو الأهلي في عزاء نادية شريف (صور)

تحرير:التحرير ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٥ ص
عزاء نادية شريف
عزاء نادية شريف
حرص عدد كبير من نجوم الرياضة ومسؤولي النادي الأهلي على حضور عزاء الراحلة كابتن نادية شريف، إحدى أبرز الرياضيات في مصر والوطن العربي وإفريقيا، في مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، مساء الأربعاء، والتي وافتها المنية، يوم الأحد الماضي، إذ تعد واحدة من رائدات الرياضات الأخرى في النادي الأهلي. حضر من مجلس إدارة النادي الأهلي إبراهيم الكفراوي ، وجوهر نبيل، عضوا المجلس، إضافة إلى محرم الراغب، مدير عام النادي الأسبق، وعبدالمنعم شطة، نجم الأهلي في السبعينيات.
كما حضر سمير عبد ربه، مدير النشاط الرياضي السابق في النادي، ومحمد تامر، مدير مجمع السباحة السابق في مدينة نصر، وياسر داوود، المدير الفني لألعاب القوى، ومحمد فرج، المدير الفني للسباحة، ومحمد علام، مدير جهاز السباحة، وياسر نصير، مساعد مدير النشاط الرياضي بالنادي، ومحمد عبدالمعطي، المدير الفني السابق لكرة
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محمد-عواد (1)

كريم شحاتة: عواد وقع للزمالك وينتظر رد الإسماعيلي

كشف الإعلامي كريم شحاتة عن أن محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، وقع على عقود انضمامه لنادي الزمالك، وذلك بعد جلسة عقدها مع رئيس النادي الأبيض. وقال كريم، خلال برنامجه «كورة كل يوم» الذي يعرض عبر شاشة الأولى: «محمد عواد أخطر إدارة النادي الإسماعيلي بأنه لن ينضم للتدريبات مرة أخرى». وأضاف: «محمد عواد ينتظر إنهاء إدارة الزمالك المفاوضات مع إدارة الإسماعيلي للإعلان عن الصفقة بشكل نهائي، خاصة وأن عقد عواد مازال مستمرا مع النادي الأصفر». جاء ذلك فيما كانت مصادر مقربة من حارس الدراويش قد كشفت أن أن اللاعب يتواجد في القاهرة حاليا.
تريزيجية (1)

نجم الزمالك: تريزيجيه الأفضل في المنتخب آخر 4 سنوات

يرى محمود فتح الله، مدافع نادي النجوم، أن محمود حسن «تريزيجيه»، هو أفضل لاعب في المنتخب الوطني خلال الـ4 سنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الشكل الهجومي للمنتخب بيد المدير الفني، لأن الفراعنة لديهم عدد كبير من اللاعبين القادرين على تقديم أداء أفضل في خط الهجوم. وأضاف فتح الله، خلال تصريحاته بحلقة الأربعاء، من برنامج «ستاد إفريقيا» الذي يعرض على قناة «ON sport»، أن منتخب مصر لديه لاعبين مميزين للغاية يمكنهم قيادة الفريق لتحقيق أفضل نتائج ممكنة في بطولة الأمم الإفريقية.
مختار-التتش-تدريب-الأهلي

بسبب ملعب «التيتش».. جماهير الأهلي غاضبة على «تويتر»

تصدر هاشتاج «تطوير أرضية التيتش واجب» موقع «تويتر »، إذ تخطت التغريدات التي تداولها رواد الموقع أكثر من 51 ألف تغريدة، تطالب فيها جماهير القلعة الحمراء إدارة النادى الأهلى بتطوير ملعب مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة. ملعب مختار التتش، الصرح الرياضي التاريخي للأهلي، كان أول ملعب يستضيف نهائيات كأس الأمم الإفريقية بعدما استضاف النسخة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية قبل 60 عامًا، في عام 1959، والتي نظمتها مصر بمشاركة 3 منتخبات هي مصر، والسودان، وإثيوبيا.
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نادية شريف

نادية شريف.. أسطورة الرياضة النسائية في مصر

فقدت الرياضة المصرية بشكل عام والنادي الأهلي بشكل خاص، مساء الأحد واحدة من أساطير الرياضة النسائية في مصر، هى الكابتن نادية شريف إحدى أبرز الرياضيات في مصر والوطن العربي وإفريقيا، التي تعد واحدة من رائدات الرياضات الأخرى في النادي الأهلي، حيث لم تكن تمارس لعبة واحدة فقط، بل أكثر من لعبة وبنفس درجة الإجادة، وشاركت في العديد من الألعاب بداية من لعبة كرة اليد وكرة السلة وألعاب القوى والسباحة والتزحلق. تعد نادية شريف واحدة من أبرز الرياضيات بالنادي الأهلي، وهي من عائلة رياضية من الدرجة الأولى، والدها أحد مؤسسي ألعاب القوى في النادي الأهلي.
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تعرف على وجهة أحمد حسام ميدو القادمة

توصل مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، إلى اتفاق مع أحمد حسام ميدو، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيومي بدايةً من الموسم المقبل، ومعه عادل مصطفى مدربا عاما، بالإضافة لمدرب أحمال ومحلل أداء، وسيتم الإعلان الرسمي يوم الإثنين المقبل في مؤتمر صحفي سيعقد بأحد فنادق القاهرة، بعد الجلسة التي ستتم بين ميدو ومسئولي المقاصة بعد غد الأحد للاتفاق على جميع البنود، خاصة أن رئيس الفريق الفيومي يوجد حاليًا في الإمارات، فيما يوجد ميدو في الجونة".
حسين -الشحات

حسين الشحات يغازل جماهير العين الإماراتي

وجه حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، رسالة شكر لجمهور نادي العين الإماراتي الذي كان يلعب بين صفوفه العام الماضي، وقال الشحات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أكيد الجمهور محترم جدًا ونفس الحب موجود، وأشكرهم على دعمهم لي وأنا لاعب في نادي العين، نحن دائمًا نتواصل، وحتى الآن الجمهور يدعمني وأنا لاعب في النادي الأكبر في إفريقيا الأهلي، شكرًا جمهور الزعيم". وانتقل الشحات لصفوف العين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من المقاصة على سبيل الإعارة قبل أن يفعل النادي الإماراتي بند الشراء ثم انتقل اللاعب لصفوف الأهلي.
محمد-هاني-بعثة-الأهلى-تصل-الجزائر (3)

الأهلي يوضح موقفه من رحيل محمد هاني

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تلقي محمد هاني الظهير الأيمن للقلعة الحمراء عرضا من نادي أيك أثينا اليوناني، وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم الجمعة: "تلقينا عرضا رسميا من أيك أثينا اليوناني لاستعارة محمد هاني لمدة موسم مع وجود بند يسمح بشرائه، لكن من الصعب التفريط في اللاعب الذي نراه أحد العناصر المهمة للفريق في الموسم المقبل فهو يقدم أداءً قويا ومتميزا ويحتاج الفريق لبقائه ووجوده، ونمتلك فريقا قويا، ونحن بصدد زيادة الدعم وإكمال كل الصفوف بلاعبين على أعلى مستوى من أجل المنافسة محليا وإفريقيا، الموسم المقبل".
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