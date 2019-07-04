نجم الزمالك: تريزيجيه الأفضل في المنتخب آخر 4 سنوات

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ ص

تريزيجيه

يرى محمود فتح الله، مدافع نادي النجوم، أن محمود حسن «تريزيجيه»، هو أفضل لاعب في المنتخب الوطني خلال الـ4 سنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الشكل الهجومي للمنتخب بيد المدير الفني، لأن الفراعنة لديهم عدد كبير من اللاعبين القادرين على تقديم أداء أفضل في خط الهجوم. وأضاف فتح الله، خلال تصريحاته بحلقة الأربعاء، من برنامج «ستاد إفريقيا» الذي يعرض على قناة «ON sport»، أن منتخب مصر لديه لاعبين مميزين للغاية يمكنهم قيادة الفريق لتحقيق أفضل نتائج ممكنة في بطولة الأمم الإفريقية.

وعن دور المجموعات، أكد نجم الزمالك السابق، أن منتخب تونس كان أسوأ المنتخبات المتأهلة إلى إلى دور الـ16، موضحًا أن منتخب نسور قرطاج نظريًا كان من ضمن الفرق المرشحة، لكنه قدم أداء باهتا في مباريات دور المجموعات الثلاث. ويواجه المنتخب الوطني نظيره الجنوب إفريقي، في منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية