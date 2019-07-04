«التعليم العالي» توضح خطوات التسجيل في اختبارات القدرات

تحرير:محمد عودة ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ ص

التسجيل في اختبارات القدرات - أرشيفية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خطوات تسجيل الطلبة في اختبارات القدرات. وقالت الوزارة في بيان لها، إن الطالب يمكنه التقدم لأداء اختبار القدرات، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني في الفترة من يوم السبت الموافق 6 / 7 / 2019 حتى يوم السبت الموافق 20 / 7 / 2019. وأوضحت الوزارة أن الطالب يقوم بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني (www.tansik.egypt.gov.eg) بالرقم القومي أو رقم الجلوس الخاص به، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع، وبعد تسجيل الطالب في اختبارات القدرات، ستظهر له بياناته الشخصية، وعليه التأكد من صحتها.

وأضافت الوزارة أن الطالب تظهر له قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة، والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة، ويقوم باختيار نوع القدرات والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية، وعقب الانتهاء من التسجيل، يقوم بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى