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«العسكري السوداني» يجتمع بالمعارضة ويفرج عن سياسيين

تحرير:وكالات ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ ص
اجتماع المجلس العسكري السوداني بالمعارضة
اجتماع المجلس العسكري السوداني بالمعارضة
عقد المجلس العسكري الانتقالي السودانى، والتحالف الرئيسي للمعارضة، اجتماعا، في أحد فنادق الخرطوم لاستئناف المحادثات بشأن من يتولى قيادة السودان لحين إجراء انتخابات. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت قوى إعلان الحرية والتغيير، تحالف المعارضة الرئيسي في السودان، إنها مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن قيادة المجلس السيادي الذي من المقرر أن يتولى قيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات، مؤكدة أن المحادثات التي تأتي استجابة لدعوة الوسيط الإثيوبي، ستستمر 3 أيام.
كما طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير، الحكومة بالإفراج عن السجناء السياسيين.وبدا أن هناك تقدما قد حدث بشأن الاستجابة لهذا المطلب في وقت لاحق الأربعاء، إذ أصدر المجلس العسكري عفوا عن 235 معتقلا من حركة تحرير السودان، وهي جماعة متمردة تنشط في إقليم دارفور بغرب البلاد، بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمى،
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الجيش الليبي يعلن تدمير غرفة تحكم الطائرات التركية المسيرة

أعلن الجيش الوطني الليبي، تدمير غرفة التحكم بالطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بصفته قائدا للقوات الليبية، أعلن، في 30 يونيو الماضي، حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا، ردا على التهديدات التركية. وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، اللواء محمد منفور، إنه تم استهداف طائرة مسيرة تركية في طرابلس، كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي.
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بن صالح: الجزائر تحتاج إلى رئيس جديد تجنبا للفراغ

قال الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، إن التغيير والتحول الديمقراطي أهم أولويات السلطات في الجزائر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأضاف بن صالح، في كلمة له مساء اليوم الأربعاء، أن الشعب أظهر وعيًا عبر التظاهرات الحضارية، وأن عملية التطهير لأجهزة الدولة تتزامن مع مكافحة صارمة للفساد. وتابع أن الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية يُعد الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة في الجزائر، موضحًا أنها تشكل السبيل الوحيد لتجنب إدخال البلاد في الفراغ. وأكد أن إجراء الانتخابات واختيار رئيس جديد هو الحل الديمقراطي الوحيد لتلبية مطالب الشعب بالتغيير.
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«تضامن النواب» تنتهي من قانون دعم المرأة المصرية

تعتزم لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، إعداد تقرير خلال الأيام القليلة المقبلة، حول المناقشات الخاصة بقانون دعم المرأة المصرية، يأتي ذلك بعد أن انتهت اللجنة اليوم الأربعاء، من مناقشة مشروع قانون دعم المرأة المصرية، إذ أكد القصبي، أن هذا القانون مر بعدة مراحل بحيث تمت مناقشته من كافة الجوانب، موضحا أن الدولة المصرية دعمت المرأة من الجانب السياسي، وجاءت فلسفة هذا القانون لدعم المرأة اقتصاديا وثقافيا وصحيا لكي تكون طاقة إيجابية فاعلة في المجتمع.
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بوتين: السيسي يشارك في رئاسة قمة روسيا أكتوبر المقبل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستشارك في رئاسة قمة «روسيا- إفريقيا»، التي ستعقد بمنتجع سوتشي في الأسبوع الأخير من أكتوبر المقبل، إذ قال بوتين خلال مراسم استلام وثائق اعتماد سفراء دول أجنبية في موسكو، وفقًا لما نقله موقع روسيا اليوم الإخباري: «ستجرى لدينا في المستقبل القريب سلسلة من الفعاليات الدولية الكبيرة، حيث سنستضيف في سبتمبر المقبل بمدينة فلاديفوستوك المنتدى الاقتصادي الشرقي الجديد».
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المجلس العسكري السوداني

«العسكري السوداني» يعلن استعداده للتفاوض مع المحتجين

أبدى المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، استعداده للتفاوض مع المحتجين. وقال المجلس إن الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، وتم تسلمه في 27 يونيو، ملائم لاستئناف المحادثات مع المعارضة بشأن الانتقال إلى الديمقراطية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قدم الوسطاء، يوم الخميس، اقتراحا مشتركا للجانبين، بعد أن رفض المجلس العسكري اقتراحا إثيوبيا سابقا ودعا إلى توحيد جهود الوساطة. واقترحت مسودة للاقتراح المشترك بضعة تغييرات في اقتراح إثيوبي سابق وافق عليه تحالف المعارضة.
حميدتي والعشائر

حل الأزمة السودانية بين الضغط الدولي واللجوء للعشائر

يسعى كل طرف من أطراف النزاع في السودان للبحث عن مخرج من الأزمة التي تشهدها البلاد نتيجة عدم وجود توافق وتعثر المفاوضات بين الجانبين والذي تصاعدت حدته بعد فض الاعتصام بالقوة وهو ما أدى إلى سقوط العشرات الضحايا بين قتيل وجريح. فلا تزال شوارع الخرطوم تنتفض من أجل هدف واحد وهو تسليم المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، السلطة لحكومة مدنية وهو شرط أساسي من قبل المعارضة المتمثلة في قوى الحرية والتغيير، لإنهاء الاحتجاجات.
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جسور التجارة الخارجية لأسواق إفريقيا ينطلق 2 يوليو

تنظم وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للنقل البحري والبري بالتعاون مع الشركة القابضة للتأمين مؤتمرا للمتعاملين في التجارة الخارجية تحت عنوان "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط إفريقيا"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق الثاني من يوليو المقبل. وخلال المؤتمر، تعلن الوزارة إطلاق سلسلة من خدمات النقل واللوجستيات التي توفرها الشركات التابعة لها في مجالات النقل البحري والبري والتجميع والشحن والتخليص وإدارة المخازن والمراكز اللوجستية والتأمين والتسويق لفتح أسواق جديدة.
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من هم «المجاهدون» منفذو محاولة الانقلاب في السودان؟

أعلنت مصادر سودانية، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، حيث تم توقيف 68 ضابطا، يخضعون للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية في السودان، وفقا لما ذكرته قناة "العربية". وقالت المصادر إن المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري أغلبها ضباط إسلاميون، يطلقون على أنفسهم اسم "تنظيم المجاهدين" وإنهم موالون للنظام السابق. وبحسب "العربية"، حاولت مجموعة يقودها عدد من الضباط الإسلاميين، وآخرون مدنيون، تنفيذ انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي، غير أنه تم الكشف عنها قبل الشروع في تنفيذها.
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