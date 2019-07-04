«العسكري السوداني» يجتمع بالمعارضة ويفرج عن سياسيين

تحرير:وكالات ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ ص

اجتماع المجلس العسكري السوداني بالمعارضة

عقد المجلس العسكري الانتقالي السودانى، والتحالف الرئيسي للمعارضة، اجتماعا، في أحد فنادق الخرطوم لاستئناف المحادثات بشأن من يتولى قيادة السودان لحين إجراء انتخابات. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت قوى إعلان الحرية والتغيير، تحالف المعارضة الرئيسي في السودان، إنها مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن قيادة المجلس السيادي الذي من المقرر أن يتولى قيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات، مؤكدة أن المحادثات التي تأتي استجابة لدعوة الوسيط الإثيوبي، ستستمر 3 أيام.

كما طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير، الحكومة بالإفراج عن السجناء السياسيين.وبدا أن هناك تقدما قد حدث بشأن الاستجابة لهذا المطلب في وقت لاحق الأربعاء، إذ أصدر المجلس العسكري عفوا عن 235 معتقلا من حركة تحرير السودان، وهي جماعة متمردة تنشط في إقليم دارفور بغرب البلاد، بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمى،