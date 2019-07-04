سلجادو عن دور الـ16: نكون أو لا نكون

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ ص

منتخب مصر

أكد ميشيل سلجادو، مستشار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري، أن تأهل الفراعنة إلى دور الـ16 ببطولة الأمم الإفريقية، لم يكن أمرًا سهلًا. وأوضح سلجادو في تصريحاته لقناة «ON sport»، أنه بالنظر إلى منافسات دور المجموعات وتأمل معاناة فرق كبيرة مثل تونس في التأهل للدور التالي، سيعلم الجميع مدى صعوبة التأهل بسبب قوة معظم الفرق، مشيرا إلى أن مرحلة الأدوار النهائية ستكون مختلفة تماما. وتابع: «ليس من السهل الحصول على العلامة الكاملة في دور المجموعات، والحفاظ على نظافة الشباك، كل هذه إيجابيات عديدة يجب أن يبني الفريق عليها في المرحلة المقبلة».

واستمر لاعب ريال مدريد السابق في حديثه: «بالطبع نحتاج لتطوير الأداء خاصة في خط الهجوم، ونسعى لخلق حالة من التوازن ونقل الكرة بسرعة إلى خط الهجوم ونتمني أن يحالفنا التوفيق فيما هو قادم». واختتم: «مرحلة الأدوار الاقصائية صعبة للغاية وسنخوضها تحت شعار نكون أو لا نكون، وهناك استعدادات