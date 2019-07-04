رياضة

سلجادو عن دور الـ16: نكون أو لا نكون

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
أكد ميشيل سلجادو، مستشار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري، أن تأهل الفراعنة إلى دور الـ16 ببطولة الأمم الإفريقية، لم يكن أمرًا سهلًا. وأوضح سلجادو في تصريحاته لقناة «ON sport»، أنه بالنظر إلى منافسات دور المجموعات وتأمل معاناة فرق كبيرة مثل تونس في التأهل للدور التالي، سيعلم الجميع مدى صعوبة التأهل بسبب قوة معظم الفرق، مشيرا إلى أن مرحلة الأدوار النهائية ستكون مختلفة تماما. وتابع: «ليس من السهل الحصول على العلامة الكاملة في دور المجموعات، والحفاظ على نظافة الشباك، كل هذه إيجابيات عديدة يجب أن يبني الفريق عليها في المرحلة المقبلة».
واستمر لاعب ريال مدريد السابق في حديثه: «بالطبع نحتاج لتطوير الأداء خاصة في خط الهجوم، ونسعى لخلق حالة من التوازن ونقل الكرة بسرعة إلى خط الهجوم ونتمني أن يحالفنا التوفيق فيما هو قادم». واختتم: «مرحلة الأدوار الاقصائية صعبة للغاية وسنخوضها تحت شعار نكون أو لا نكون، وهناك استعدادات
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كهربا

كهربا يخرج عن صمته وينفجر: لكل فعل رد فعل

وجه محمود عبد المنعم «كهربا» نجم نادي الزمالك، رسالة لمنتقديه، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عبر حسابه على «إنستجرام» دون توضيح أية تفاصيل. وشهدت الأيام الماضية أزمة بين كهربا ونادي الزمالك، بعدما انقطع اللاعب عن التدريبات، عقب الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق الأول بالزمالك، وهو ما ترتب عليه إعلان رئيس النادي توقيع غرامات مالية ضد اللاعب، بدأت بـ300 ألف جنيه عن اليوم الأول تزيد بواقع 100 ألف جنيه عن كل يوم غياب عن التدريبات.
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أجيري: محمد صلاح سيفوز بالكرة الذهبية في هذه الحالة

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، يملك فرصة قوية للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب العالم لعام 2019. وأضاف اجيري، خلال تصريحاته مساء الأربعاء لإذاعة «كادينا سير» الإسبانية، أن صلاح يجتهد ويكافح بكل قوة للمنافسة على الكرة الذهبية عن العام الحالي، معلقًا: «أرى أن صلاح قريب من هذا الحلم خاصة إذا تمكن من قيادة منتخب مصر للتتويج ببطولة الأمم الإفريقية 2019».
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كريم شحاتة: عواد وقع للزمالك وينتظر رد الإسماعيلي

كشف الإعلامي كريم شحاتة عن أن محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، وقع على عقود انضمامه لنادي الزمالك، وذلك بعد جلسة عقدها مع رئيس النادي الأبيض. وقال كريم، خلال برنامجه «كورة كل يوم» الذي يعرض عبر شاشة الأولى: «محمد عواد أخطر إدارة النادي الإسماعيلي بأنه لن ينضم للتدريبات مرة أخرى». وأضاف: «محمد عواد ينتظر إنهاء إدارة الزمالك المفاوضات مع إدارة الإسماعيلي للإعلان عن الصفقة بشكل نهائي، خاصة وأن عقد عواد مازال مستمرا مع النادي الأصفر». جاء ذلك فيما كانت مصادر مقربة من حارس الدراويش قد كشفت أن أن اللاعب يتواجد في القاهرة حاليا.
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محمد صلاح يكشف عن حذائه في كأس الأمم الإفريقية

كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني عن حذائه الجديد، الذي من المقرر أن يرتديه في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 من يوليو المقبل، حيث ظهر حذاء نجم ليفربول باللون الأزرق الداكن وعليه 3 علامات صفراء بالإضافة إلى وجود اسمه على الحذاء عند الجزء الخاص بكعب القدم، ونشر صلاح صورة حذائه على الاستوري الخاص بالحساب الشخصي له على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
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ملك إفريقيا أمل مصر في التتويج بالكان

يتطلع نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، والتى تعد الحلقة الوحيدة التى تنقص مسيرته المميزة مع المنتخب الوطنى، وقاد صلاح الفراعنة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم الذى أقيم فى روسيا العام الماضى، وذلك للمرة الثالثة فى تاريخ مصر والأولى منذ نسخة إيطاليا 1990، محققًا حينها الحلم الذى طال انتظاره، بل أصبح الهداف التاريخى للفراعنة فى المونديال بتسجيله هدفين مناصفة مع عبد الرحمن فوزى، ويعد صلاح هو الأمل المصري في التتويج بالكان ومصدر الرعب الأساسي لجميع المنتخبات المشاركة، كيف لا وهو ملك إفريقيا في آخر عامين.
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قائد الكونغو: يمكننا الوصول للنهائي في هذه الحالة

أكد يوسف مولومبو، نجم منتخب الكونغو الديمقراطية، أن اتباع الأسلوب الدفاعي في مباريات فريقه بكأس الأمم الإفريقية، سيقودهم للتأهل عن المجموعة الأولى، وقال مولومبو خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أوغندا، المقرر لها في الرابعة والنصف من مساء يوم السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو: «من الصعب أن نقول إننا في ظروف جيدة أو مميزة، لكن في الأسابيع القليلة الأخيرة عملنا بجدية ونستعد بقوة للبطولة».
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غينيا تسجل أول حالة استبدال لاعب في «كان»

شهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في مصر بدءا من يوم الجمعة المقبل وحتى يوم 19 يوليو المقبل، أول حالة استبدال في قوائم المنتخبات المشاركة في البطولة، وأتى ذلك التغيير من منتخب غينيا، الذي قرر استبعاد لاعبه بايساما سانكوه الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام المنتخب الوطني في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي، على ملعب برج العرب، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة (3-1)، في آخر محطة إعدادية للمنتخبين قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.
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