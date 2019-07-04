وزير التعليم يرد على المشككين في نتائج أولى ثانوي

تحرير:محمد عودة ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ ص

الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن أعداد طلاب الصف الأول الثانوى الناجحين ونسب النجاح وعدد الطلاب الذين لهم فرصة ثانية على مستوى كل مادة. وقال وزير التربية والتعليم، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أردنا أن نعرض على حضراتكم بشكل علمي الأرقام الدقيقة والنهائية للناجحين في كل مادة، ومن يجب عليهم دخول الدور الثاني، وكذلك نسبة النجاح في كل مادة على حدة». وأضاف الوزير: «كثرت المحاولات من البعض بهدف التشكيك في الدرجات والتصحيح والنظام بأكمله».

وعقب الوزير: «نحن نتحدى هؤلاء أن يقدموا دليلا واحدا على ما يتشدقون به ليل نهار، وقد كانت آخر "صيحة" في عالم التشكيك هي إدعاء أن مدارس بأكملها رسبت، وقد وصل الأمر أن يدعي البعض رسوب طلاب بسبب التقنيات والتابلت في خطابات إعلامية رسمية، وقد تبين أن هذه المدارس لطلاب الخدمات الذين امتحنوا ورقيا في