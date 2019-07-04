رياضة

كريم شحاتة: عواد وقع للزمالك وينتظر رد الإسماعيلي

تحرير:التحرير ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ ص
محمد عواد
محمد عواد
كشف الإعلامي كريم شحاتة عن أن محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، وقع على عقود انضمامه لنادي الزمالك، وذلك بعد جلسة عقدها مع رئيس النادي الأبيض. وقال كريم، خلال برنامجه «كورة كل يوم» الذي يعرض عبر شاشة الأولى: «محمد عواد أخطر إدارة النادي الإسماعيلي بأنه لن ينضم للتدريبات مرة أخرى». وأضاف: «محمد عواد ينتظر إنهاء إدارة الزمالك المفاوضات مع إدارة الإسماعيلي للإعلان عن الصفقة بشكل نهائي، خاصة وأن عقد عواد مازال مستمرا مع النادي الأصفر». جاء ذلك فيما كانت مصادر مقربة من حارس الدراويش قد كشفت أن أن اللاعب يتواجد في القاهرة حاليا.
وأكدت المصادر أنه سيجتمع مع مسؤولي نادي الزمالك من أجل إتمام الاتفاق على انتقاله إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية.وأوضحت المصادر أن عواد لديه رغبة قوية في الانتقال لصفوف الزمالك، وأنه سيجتمع مع رئيس الزمالك خلال ساعات قليلة للتوقيع على العقود مشددًا على أن الحارس طالب مسؤولي القلعة
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نجم الزمالك: تريزيجيه الأفضل في المنتخب آخر 4 سنوات

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خالد جلال يطمئن على جنش ويدعمه بعد تعرضه للإصابة

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رسالة مؤثرة من حازم إمام لجنش بعد الإصابة

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الشناوي السبب في استدعاء أبو جبل لمعسكر الفراعنة

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الطيب متراجعًا: مفترٍ وظالم من يتهم ناجي بإصابة جنش

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