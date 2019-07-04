أجيري: محمد صلاح سيفوز بالكرة الذهبية في هذه الحالة

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ ص

محمد صلاح

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، يملك فرصة قوية للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب العالم لعام 2019. وأضاف اجيري، خلال تصريحاته مساء الأربعاء لإذاعة «كادينا سير» الإسبانية، أن صلاح يجتهد ويكافح بكل قوة للمنافسة على الكرة الذهبية عن العام الحالي، معلقًا: «أرى أن صلاح قريب من هذا الحلم خاصة إذا تمكن من قيادة منتخب مصر للتتويج ببطولة الأمم الإفريقية 2019».

وأشاد مدرب الفراعنة، بشخصية محمد صلاح والذي وصفه بالطفل المتواضع، موضحًا أنه يملك شخصية رائعة مع زملائه في منتخب مصر، أما على المستوى الفني فهو لاعب غير عادي. وتابع: «صلاح نجح في التتويج مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، وأعتقد أنه في حالة فوزه ببطولة أمم إفريقيا فلن يحصل أحد على الجائزة أمامه». وعن