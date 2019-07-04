احتجاجات عنيفة بعد مقتل إثيوبي على يد شرطي بإسرائيل

تحرير:وكالات ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ ص

أعمال عنف في إسرائيل

تشهد إسرائيل احتجاجات عنيفة لمتظاهرين يهود من أصول إثيوبية، وذلك بعد قيام شرطي إسرائيلي بقتل شاب إثيوبي الأصل بالرصاص يوم الأحد الماضى. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم تفريق المتظاهرين واعتقال عدد منهم. وأظهرت مقاطع فيديو، تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعى، عمليات تكسير واسعة النطاق نفذها المتظاهرون، طالت سيارات الشرطة. جاء ذلك فى إطار تصعيد أبناء الطائفة اليهودية الإثيوبية «الفلاشا»، الذين تظاهروا قبالة مركز الشرطة في حيفا.

وأفاد شهود عيان بأن الشاب تعرض لإطلاق النار على يد الشرطى لمجرد الاشتباه فى قيامه ورفاقه بقذفه بالحجارة. وبحسب الموقع الروسى، أفادت هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، بأن متظاهرين من أصول إثيوبية ألقوا الحجارة باتجاه أفراد شرطة في محيط مفرق «ريشون لتسيون»، وتم تفريقهم واعتقال اثنين