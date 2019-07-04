رياضة

كهربا يخرج عن صمته وينفجر: لكل فعل رد فعل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ ص
كهربا
كهربا
وجه محمود عبد المنعم «كهربا» نجم نادي الزمالك، رسالة لمنتقديه، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عبر حسابه على «إنستجرام» دون توضيح أية تفاصيل. وشهدت الأيام الماضية أزمة بين كهربا ونادي الزمالك، بعدما انقطع اللاعب عن التدريبات، عقب الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق الأول بالزمالك، وهو ما ترتب عليه إعلان رئيس النادي توقيع غرامات مالية ضد اللاعب، بدأت بـ300 ألف جنيه عن اليوم الأول تزيد بواقع 100 ألف جنيه عن كل يوم غياب عن التدريبات.
وكتب كهربا عبر خاصية الـ«ستوري» الخاصة به: «متحكمش على حد من رد فعل، متحكمش على حد استحمل كتير وفي الآخر انفجر، متحكمش على حد علق مستقبله بوعد ومحصلش، متحكمش على حد بذل كل طاقته ومتقدرش.. فلا تلمني فيما لا تعلم ولا تعتب علي فيما لا تعيشه، لكل فعل رد فعل». وكان الزمالك قد أصدار
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أجيري: محمد صلاح سيفوز بالكرة الذهبية في هذه الحالة

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، يملك فرصة قوية للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب العالم لعام 2019. وأضاف اجيري، خلال تصريحاته مساء الأربعاء لإذاعة «كادينا سير» الإسبانية، أن صلاح يجتهد ويكافح بكل قوة للمنافسة على الكرة الذهبية عن العام الحالي، معلقًا: «أرى أن صلاح قريب من هذا الحلم خاصة إذا تمكن من قيادة منتخب مصر للتتويج ببطولة الأمم الإفريقية 2019».
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كريم شحاتة: عواد وقع للزمالك وينتظر رد الإسماعيلي

كشف الإعلامي كريم شحاتة عن أن محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، وقع على عقود انضمامه لنادي الزمالك، وذلك بعد جلسة عقدها مع رئيس النادي الأبيض. وقال كريم، خلال برنامجه «كورة كل يوم» الذي يعرض عبر شاشة الأولى: «محمد عواد أخطر إدارة النادي الإسماعيلي بأنه لن ينضم للتدريبات مرة أخرى». وأضاف: «محمد عواد ينتظر إنهاء إدارة الزمالك المفاوضات مع إدارة الإسماعيلي للإعلان عن الصفقة بشكل نهائي، خاصة وأن عقد عواد مازال مستمرا مع النادي الأصفر». جاء ذلك فيما كانت مصادر مقربة من حارس الدراويش قد كشفت أن أن اللاعب يتواجد في القاهرة حاليا.
محمد صلاح - عبد الله السعيد

سلجادو عن دور الـ16: نكون أو لا نكون

أكد ميشيل سلجادو، مستشار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري، أن تأهل الفراعنة إلى دور الـ16 ببطولة الأمم الإفريقية، لم يكن أمرًا سهلًا. وأوضح سلجادو في تصريحاته لقناة «ON sport»، أنه بالنظر إلى منافسات دور المجموعات وتأمل معاناة فرق كبيرة مثل تونس في التأهل للدور التالي، سيعلم الجميع مدى صعوبة التأهل بسبب قوة معظم الفرق، مشيرا إلى أن مرحلة الأدوار النهائية ستكون مختلفة تماما. وتابع: «ليس من السهل الحصول على العلامة الكاملة في دور المجموعات، والحفاظ على نظافة الشباك، كل هذه إيجابيات عديدة يجب أن يبني الفريق عليها في المرحلة المقبلة».
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كهربا

رئيس الزمالك يفتح النار على كهربا: كنت بتركب توك توك

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على لاعب الفريق محمود عبد المنعم «كهربا»، بسبب انقطاعه عن التدريبات طيلة الأيام الماضية، قائلًا: «كهربا أثبت أنه ناكر للجميل رغم أن الزمالك صاحب الفضل عليه، وجعله يجمع أكثر من 150 مليون جنيه بسبب إعارته مرتين لنادي اتحاد جدة السعودي». وأضاف رئيس القلعة البيضاء، خلال فيديو تم نشره عبر الموقع الرسمي للنادي، أن كهربا بعد أن كان يركب "توك توك" أصبح يركب الآن سيارة ثمنها 20 مليون جنيه، بسبب فضل نادي الزمالك عليه.
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الزمالك يُحيل كهربا للتحقيق.. تعرف على السبب

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، قرارًا بإحالة محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب القلعة البيضاء، إلى التحقيق، وجاء قرار الزمالك بسبب انقطاع كهربا عن التدريبات، وتخلفه عن فترة الإعداد التي بدأت منذ أسبوعين، وكان رئيس نادي الزمالك، تحدث عن أنباء انتقال لاعب الفريق الأبيض إلى الغريم التقليدي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وشدد رئيس القلعة البيضاء، خلال تعليقه عبر الإذاعة الداخلية للنادي، قائلا: «كهربا لن ينتقل للأهلي لأن عقده مستمر لـ3 سنوات مقبلة، حيث إن عقده مع الزمالك كانت مدته 5 سنوات، ومر منها عامان فقط».
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رئيس الزمالك عن كهربا: الأهلي ما يقدرش ياخد لاعب مني

تحدث رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن أنباء انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأبيض إلى الغريم التقليدي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وشدد رئيس القلعة البيضاء، خلال تعليقه عبر الإذاعة الداخلية للنادي، قائلًا: «كهربا لن ينتقل للأهلي لأن عقده مستمر لـ3 سنوات قادمة، حيث أن عقده مع الزمالك كانت مدته 5 سنوات، ومر منهم عامين فقط. وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن توقيع كهربا الأهلي وهو ما نفاه وكيله وأكد أن كهربا مرتبط بعقد مع نادي الزمالك يمتد لمدة موسمين ولا يحق له التوقيع لأي ناد آخر إلا بموافقة ناديه.
كهربا

هل طلب كهربا فسخ تعاقده مع الزمالك؟ الجبلاية ترد

في تطور جديد للأحداث المتلاحقة حول أزمة محمود "كهربا" لاعب الزمالك، نفى وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، ما تردد عن تقديم اللاعب شكوى للمطالبة بفسخ عقده مع ناديه، حيث قال العطار في تصريحات خاصة "للتحرير"، إن عقد كهربا ممتد مع الزمالك عامين واللاعب لم يقدم أي شكوى كما تردد. وترددت أنباء أمس الخميس عن توقيع محمود عبدالمنعم كهربا للنادي الأهلي وهو ما نفاه وكيله اللاعب وأكد أن كهربا مرتبط بعقد مع نادي الزمالك يمتد لمدة موسمين ولا يحق له التوقيع لأي ناد آخر إلا بموافقة ناديه الحالي.
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