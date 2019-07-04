كهربا يخرج عن صمته وينفجر: لكل فعل رد فعل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ ص

كهربا

وجه محمود عبد المنعم «كهربا» نجم نادي الزمالك، رسالة لمنتقديه، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عبر حسابه على «إنستجرام» دون توضيح أية تفاصيل. وشهدت الأيام الماضية أزمة بين كهربا ونادي الزمالك، بعدما انقطع اللاعب عن التدريبات، عقب الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق الأول بالزمالك، وهو ما ترتب عليه إعلان رئيس النادي توقيع غرامات مالية ضد اللاعب، بدأت بـ300 ألف جنيه عن اليوم الأول تزيد بواقع 100 ألف جنيه عن كل يوم غياب عن التدريبات.

وكتب كهربا عبر خاصية الـ«ستوري» الخاصة به: «متحكمش على حد من رد فعل، متحكمش على حد استحمل كتير وفي الآخر انفجر، متحكمش على حد علق مستقبله بوعد ومحصلش، متحكمش على حد بذل كل طاقته ومتقدرش.. فلا تلمني فيما لا تعلم ولا تعتب علي فيما لا تعيشه، لكل فعل رد فعل». وكان الزمالك قد أصدار