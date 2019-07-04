حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

في مثل هذا اليوم..هزم صلاح الدين الصليبيين في «حطين»

تحرير:محمد عودة ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
معركة حطين - تعبيرية
معركة حطين - تعبيرية
في مثل هذا اليوم 4 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1187: انتصار المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في معركة حطين. وفي عام 1953: افتتاح إذاعة صوت العرب في العاصمة المصرية القاهرة. وفي عام 1886: إقامة تمثال الحرية في ولاية نيويورك الأمريكية. وفي عام 1837: تدشين أول خط للسكة الحديدية طويلة المدى في العالم يربط بين برمنغهام وليفربول بإنجلترا.
وفي عام 1776: استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن التاج البريطاني وذلك بعد حرب طويلة ساعدتهم فرنسا فيها.وفي عام 1810: القوات الفرنسية تحتل مدينة أمستردام الهولندية.وفي عام 1827: ولاية نيويورك الأمريكية تصدر قرارا تمنع فيه الرق على أراضيهاوفي عام 2002: تحطم طائرة من نوع بوينغ 707 في مطار بانغي بجمهورية
اقرأ المزيد
انتصار طفلة على سرطان المخ.

انتصار طفلة في عمر السابعة على سرطان المخ

لا يزال يوجد في حياتنا قصص بطولة صغيرة لم تُحك بعد، فعندما ترى طفلة صغيرة تحارب مرضًا شاقا يقتل براءتها وكل ما فيها من قوة، عليك أن تتعلم الإرادة منها، تتعلم كيف تنظر إلى الحياة بعين قادرة على التغلب والانتصار، فالاستسلام ليس من شيم الأقوياء، والدليل على ذلك ما فعلته الطفلة روكسان نايت البالغة من العمر سبعة أعوام عندما استطاعت التغلب على سرطان المخ بعد رحلة طويلة من العلاج والجراحات التي قام بها الأطباء، لذا لا تستسلم فالانتصار على المرض يحتاج فقط إلى الصبر، نقلًا عن "dailymail".
جواز السفر البريطاني

اليابان وسنغافورة تتصدران قائمة أقوى جوازات السفر

جاءت ثلاثة دول آسيوية على صادرة قوائم جوازات السفر الأكثر قوة لعام 2019. الآن، ونحن ندخل النصف الثاني من عام 2019 ، احتفظت اليابان وسنغافورة بمركزهما كأكثر جوازات السفر ودية في العالم، مع احتلال كوريا الجنوبية للمركز الثاني، حسب مؤشر هنلي لجوازات السفر "Henley Passport Index" ، الذي يقيس بشكل دوري إمكانية الوصول إلى وثيقة سفر كل دولة. تصدرت جوازات سفر سنغافورة واليابان التصنيف العالمي، حيث نالتا 189 درجة للإعفاء من التأشيرة عند الوصول إلى كل منها.
اخطاء-تنظيف-المنزل

تخلصي من حشرات الصيف.. الشطة والقرفة للنمل

تعاني الكثيرات من ربات البيوت من كثرة الحشرات داخل المنزل في فصل الصيف، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة الذي يكوّن بيئة خصبة لانتشار بعض الحشرات، ومنها النمل. الكثير من المبيدات الحشرية لا تؤدي إلى نتيجة إيجابية في التخلص من النمل، لذلك يمكنك تجربة بعض الوصفات الطبيعية من مطبخك لتساعدك في التخلص من النمل بسهولة دون الحاجة لدفع مبالغ كبيرة لشراء مبيدات حشرية ضارة ويمكن أن تؤذي أطفالك. في السطور التالية نتناول بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدك في التخلص من النمل نهائيا وبسهولة.
اقرأ المزيد من الأخبار
وفاة حجاج

مثل هذا اليوم.. وفاة 1426 حاجا في انهيار نفق المعيصم

في مثل هذا اليوم 2 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1990: حادث تزاحم داخل نفق المعيصم بإحدى مناسك الحج يؤدي إلى إنهياره ووفاة 1426 حاجًا. وفي عام 1777: ولاية فيرمونت الأمريكية تصبح أول ولاية تمنع الاستعباد والرق على أراضيها. وفي عام 1819: بريطانيا تصدر قرارا يمنع بموجبه تشغيل الأطفال. وفي عام 1853: الجيش الروسي يغزو الإمبراطورية العثمانية معلنا بداية حرب القرم.
الجامع الأزهر

في مثل هذا اليوم.. أغلق الفرنسيون الجامع الأزهر

في مثل هذا اليوم 20 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1800: السلطات الفرنسية تغلق الجامع الأزهر عقب اغتيال الجنرال كليبر على يد سليمان الحلبي، وظل المسجد مغلقا حتى خروج الفرنسيين من مصر. وفي عام 1214: تأسيس جامعة أوكسفورد في بريطانيا. وفي عام 1837: الملكة فيكتوريا تتولى حكم بريطانيا. وفي عام 1960: الإعلان عن استقلال مالي والسنغال. وفي عام 2001: انتخب برويز مشرف رئيسا لباكستان.
تمثال الحرية

في مثل هذا اليوم..وصل تمثال الحرية إلى ميناء نيويورك

في مثل هذا اليوم 19 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات،وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1885: وصول تمثال الحرية الذي جاء كهدية من الشعب الفرنسي إلى الشعب الأمريكي إلى ميناء مدينة نيويورك. وفي عام 1862: الكونجرس الأمريكي يمنع الرق في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1965: انقلاب عسكري في الجزائر ضد الرئيس أحمد بن بلة قام به هواري بومدين.
تشي جيفارا

في مثل هذا اليوم.. وُلِد تشي جيفارا

في مثل هذا اليوم 14 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1928: ولد الثائر الكوبي تشي جيفارا. وفي عام 1958: توفي الشيخ أحمد محمد شاكر، عالم ومحدث وفقيه مصري أزهري. وفي عام 2007: حركة حماس تسيطر بالقوة على قطاع غزة، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس يصدر قرارا بإقالة الحكومة برئاسة إسماعيل هنية ويعين سلام فياض رئيسا لحكومة انتقالية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org