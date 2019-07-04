في مثل هذا اليوم..هزم صلاح الدين الصليبيين في «حطين»

تحرير:محمد عودة ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

معركة حطين - تعبيرية

في مثل هذا اليوم 4 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1187: انتصار المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في معركة حطين. وفي عام 1953: افتتاح إذاعة صوت العرب في العاصمة المصرية القاهرة. وفي عام 1886: إقامة تمثال الحرية في ولاية نيويورك الأمريكية. وفي عام 1837: تدشين أول خط للسكة الحديدية طويلة المدى في العالم يربط بين برمنغهام وليفربول بإنجلترا.

وفي عام 1776: استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن التاج البريطاني وذلك بعد حرب طويلة ساعدتهم فرنسا فيها.وفي عام 1810: القوات الفرنسية تحتل مدينة أمستردام الهولندية.وفي عام 1827: ولاية نيويورك الأمريكية تصدر قرارا تمنع فيه الرق على أراضيهاوفي عام 2002: تحطم طائرة من نوع بوينغ 707 في مطار بانغي بجمهورية