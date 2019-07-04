بيرو تصعق تشيلي وتتأهل لنهائي كوبا أمريكا

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ ص

مباراة تشيلي وبيرو

حقق منتخب بيرو مفاجأة كبرى، بتأهله إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا، بعد تغلبه على تشيلي بنتيجة 3 - 0، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، الخميس، على ملعب جريميو أرينا، في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها البرازيل. بدأ اللقاء بضغط هجومي من الفريقين، وتمكن منتخب بيرو من مباغتة تشيلي بالهدف الأول في الدقيقة 21 عن طريق إيديسون فلوريس من متابعة داخل منطقة الجزاء سددها في الشباك، قبل أن يستغل كاريلو خطأ الحارس أرياس، ويمرر عرضية رائعة ليوشيمار يوتون الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول على عكس التوقعات بنتيجة 2 - 0 لصالح بيرو.

وفي الشوط الثاني كثف تشيلي هجومه في محاولة لتعديل النتيجة، لكن مدافعي وحارس بيرو بيدرو جاليسي، كانوا في الموعد وتمكنوا من إبعاد كل المحاولات، في الوقت الذي أهدر فيه المهاجمون أكثر من فرصة محققة لمضاعفة النتيجة. وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع تمكن باولو جيريرو من إضافة الهدف الثالث، قبل أن يهدر