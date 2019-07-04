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الأرصاد: طقس اليوم حار.. ورياح مثيرة للأتربة

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ ص
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة غدا: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 25 37 شبين الكوم 25 36 الإسكندرية 25 31 بلطيم 24 31 مطروح 23
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السيسي-يوقع

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الخميس، 3 قرارات جمهورية، إذ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي والموقع في نيقوسيا والموقع بتاريخ 19 سبتمبر 2018، كما أصدر السيسي قرارا رقم 225 لسنة 2019 بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة مشروعات تنموية عليها بمحافظة الإسكندرية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم يرد على المشككين في نتائج أولى ثانوي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن أعداد طلاب الصف الأول الثانوى الناجحين ونسب النجاح وعدد الطلاب الذين لهم فرصة ثانية على مستوى كل مادة. وقال وزير التربية والتعليم، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أردنا أن نعرض على حضراتكم بشكل علمي الأرقام الدقيقة والنهائية للناجحين في كل مادة، ومن يجب عليهم دخول الدور الثاني، وكذلك نسبة النجاح في كل مادة على حدة». وأضاف الوزير: «كثرت المحاولات من البعض بهدف التشكيك في الدرجات والتصحيح والنظام بأكمله».
جامعة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتنسيق رغباتهم لليوم الثاني-18

«التعليم العالي» توضح خطوات التسجيل في اختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خطوات تسجيل الطلبة في اختبارات القدرات. وقالت الوزارة في بيان لها، إن الطالب يمكنه التقدم لأداء اختبار القدرات، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني في الفترة من يوم السبت الموافق 6 / 7 / 2019 حتى يوم السبت الموافق 20 / 7 / 2019. وأوضحت الوزارة أن الطالب يقوم بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني (www.tansik.egypt.gov.eg) بالرقم القومي أو رقم الجلوس الخاص به، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع، وبعد تسجيل الطالب في اختبارات القدرات، ستظهر له بياناته الشخصية، وعليه التأكد من صحتها.
فحص-العين-مرض-التراخوما

عمره 5 آلاف سنة.. شبح «التراخوما» يطارد سكان المنيا

لم يكن الأمر بالشيء العابر، الحدث جلل، الخبر انتشر كالنار في الهشيم، يجوب أزقة وشوارع عروس الصعيد مثل سرعة البرق وسط حالة من الفزع الشديد لدى صدمة انتشار مرض التراخوما والمعروف بـ"الرمد الحبيبي" وارتفاع حالات الإصابة به بين أهالي ثلاثة مراكز هي (مطاي، أبو قرقاص، ديرمواس) في محافظة المنيا، بينما تتدفق أسئلة في مخيلة الجميع تلوح غالبيتها في الأفق، تبحث عن إجابات قاطعة مع تناقل البعض معلومات طبية تفيد بأن ذلك الخطر الوشيك يتسبب في فقدان البصر وينتقل عن طريق العدوى.
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طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 3 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض الحرارة 3 درجات، ويسود، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية غربية، وتنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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