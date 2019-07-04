«التخابر الكبرى وفض رابعة» أبرز محاكمات الخميس

التحقيقات أسندت لقيادات الإخوان ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة تستعمل عليه ومفرقعات وقنابل شديدة الانفجار

تحرير:سماح عوض الله ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ ص

محكمة- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات ختام أسبوع العمل الرسمي اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا يتصدرها قضايا العنف والإرهاب المسئول عنها جماعة الإخوان، وعلى قائمة الأجندة تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وفي مقدمتهم الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي في قضية "التخابر مع حماس" المعروفة إعلاميًا بقضية التخابر الكبرى، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة. وطعن المتهمون على الحكم فقضت محكمة النقض بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس