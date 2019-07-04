جريمة

متوفيان وحادثان.. خريطة كثافات محاور القاهرة والجيزة

انتشار مروري بشكل ملحوظ نفذه رجال الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارتي مرور القاهرة والجيزة لتحقيق أعلى معدلات السيولة المروية خلال توقيت الذروة الصباحية
تحرير:محمد الشاملي ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ ص
انتشار رجال المرور بالمحاور الرئيسية
انتشار رجال المرور بالمحاور الرئيسية
بمعدلات سير تصل إلى 65 %، سجلت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية خلال الذروة الصباحية وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف المحاور والطرق الصحراوية، خاصة التي تشهد ازدحاما مروريا خلال توقيت الذروة الصباحية مع طرح طرق بديلة للهرب من الزحام.
حالة من التكدس المروري شهدها الطريق الزراعي بمنطقة مسطرد والخصوص للمتجه إلى شبرا الخيمة، والقادم من المريوطية والمنيب إلى الأوتوستراد بدءًا من البساتين وأثر النبي وحتى منزل الأوتوستراد. تكدس مروري معتاد أعلى محور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد اتجاه ميدان لبنان، ويفضل خلال الذروة الصباحية
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حادث تصادم سيارتين بالبحيرة (10)

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص في حادثي تصادم على طريقي مصر إسكندرية الزراعي والصحراوي بنطاق محافظة البحيرة، إذ اصطدمت سيارتان بالطريق الزراعي أمام قرية البيضا بمركز كفر الدوار، وتلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين، أسفر الحادث عن إصابة "دينا ا"، 13 سنة، "فاتن ا"، 10 سنوات، "ملك ا"، 6 سنوات، "محمود ا"، 3 سنوات، "إبراهيم م"، 35 سنة، "مها ع"، 30 سنة، وتم نقلهم لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.
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مباحث التموين تكشف عن 5 منشآت بدون رخصة بالجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 50 قضية تموينية تنوعت ما بين 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 5 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 19 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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ضبط 54 مشتبها بهم و4 عناصر إجرامية خطرة في الهرم

نفذت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين بالمنطقة الأثرية بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير السياح والمواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق.
انقلاب-اتوبيس

إصابة 29 سودانيا في انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي

تعرض 29 شخصا يحملون الجنسية السودانية، للإصابة، اليوم الخميس، وذلك إثر انقلاب أتوبيس تابع لشركة نقل بالكيلو 50 على الطريق الصحراوي الشرقي "قنا - سوهاج"، وتم نقل المصابين لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج. والبداية بتلقي اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارا من الدكتور خالد يوسف مدير مرفق إسعاف قنا، بالحادث، وكشفت تحريات العميد محمود حسن مدير المباحث الجنائية، أنه وقع انقلاب أتوبيس يقل مجموعة من السودانيين بالكيلو 50 على الطريق الصحراوى نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.
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مرور

سيولة بشوارع العاصمة.. والمرور تطبق ملصقها الجديد

سيولة مرورية سجلتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والميادين الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وسط انتشار الخدمات المرورية، والبداية من العاصمة، إذ رصدت غرفة عمليات مرور القاهرة حالة من الانسيابية المرورية شملت ميدان التحرير وشارع قصر العيني ووسط المدينة مع انتظام حركة السيارات، الأمر نفسه بكورنيش النيل في الاتجاه القادم من المعادي وصولا إلى وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
حادث-تصادم

متوفى وإصابة 5 في حادثي مرور بالجيزة

حالة وفاة و5 مصابين كانوا حصيلة حادثي مرور متفرقين وقعا في محافظة الجيزة، مساء اليوم السبت، البداية من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في نطاق المحافظة، وتحديدا بالقرب من قرية السليمانية بمدينة الشيخ زايد، تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق بوقوع حادث مروري ووجود حالة وفاة ومصابين، ووجه اللواء عصام الدين شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور بانتقال القيادات الميدانية للوقوف على ملابسات الحادث.
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رائحة موت وقطع خردة.. آخر ما تبقى من كارثة حلوان

رائحة الدماء تخيم على المكان، بقع حمراء شكلت تجمعات على الأسفلت، جثامين مغطاة، سيارات تحولت لخردة، بكاء ممزوج بصدمة من هول الفاجعة، تلخص هذه الكلمات ما تبقى من حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في نطاق مدينة حلوان، ظهر الأربعاء، والذي أسفر عن مصرع 14 شخصا وإصابة 8 آخرين نُقلوا إلى المستشفى، رجال الشرطة منتشرون في كل مكان ما بين سؤال مصابين حالتهم مستقرة للإجابة على السؤال الأبرز "ايه اللي حصل؟" وآخرون من رجال المرور يعكفون على تسيير حركة المرور انتظارا لوصول أوناش الإغاثة لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق.
حادث-الأوتستراد‎ (4)

ارتفاع ضحايا كارثة الأوتوستراد لـ14 حالة وفاة

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في نطاق مدينة حلوان إلى 14 حالة وفاة و8 مصابين؛ إذ وقع الحادث بين سيارتي ميكروباص وأخرى ملاكي بسبب السرعة الزائدة أعلى كوبري طرة الأسمنت، وهرعت سيارات الإسعاف إلى نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي، وجثامين المتوفين إلى ثلاجة المشرحة لحين حضور فريق من النيابة العامة للمعاينة والتصريح بالدفن بعد الوقوف على ملابسات الحادث كاملة من خلال سماع أقوال المصابين عقب استقرار حالتهم الصحية وتلقيهم الإسعاافات اللازمة.
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