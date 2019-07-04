متوفيان وحادثان.. خريطة كثافات محاور القاهرة والجيزة

انتشار مروري بشكل ملحوظ نفذه رجال الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارتي مرور القاهرة والجيزة لتحقيق أعلى معدلات السيولة المروية خلال توقيت الذروة الصباحية

تحرير:محمد الشاملي ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ ص

انتشار رجال المرور بالمحاور الرئيسية

بمعدلات سير تصل إلى 65 %، سجلت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية خلال الذروة الصباحية وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف المحاور والطرق الصحراوية، خاصة التي تشهد ازدحاما مروريا خلال توقيت الذروة الصباحية مع طرح طرق بديلة للهرب من الزحام.

حالة من التكدس المروري شهدها الطريق الزراعي بمنطقة مسطرد والخصوص للمتجه إلى شبرا الخيمة، والقادم من المريوطية والمنيب إلى الأوتوستراد بدءًا من البساتين وأثر النبي وحتى منزل الأوتوستراد. تكدس مروري معتاد أعلى محور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد اتجاه ميدان لبنان، ويفضل خلال الذروة الصباحية

حالة من التكدس المروري شهدها الطريق الزراعي بمنطقة مسطرد والخصوص للمتجه إلى شبرا الخيمة، والقادم من المريوطية والمنيب إلى الأوتوستراد بدءًا من البساتين وأثر النبي وحتى منزل الأوتوستراد.



تكدس مروري معتاد أعلى محور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد اتجاه ميدان لبنان، ويفضل خلال الذروة الصباحية اتخاذ محور روض الفرج أو القوس الغربي في ذلك التوقيت.



بالانتقال إلى العاصمة، لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم وقع بين 3 سيارات ودراجة نارية أمام مقر مشيخة الأزهر الشريف، مما تسبب في حالة من الشلل المروري للمتجه من السيدة عائشة والقلعة قاصدا كوبري الفردوس، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بالطرق لتجنيب حطام الحادث وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.



ورصدت غرفة عمليات مرور العاصمة كثافات مرتفعة للقادم من أرض المعارض إلى مسجد الشرطة ونفق الأزهر إثر تخطي سيارة الجزيرة الوسطى ما قبل مسجد الرحمن الرحمن وتقاطعه مع شارع "السكة البيضاء" ويفضل اتخاذ محور الأوتوستراد أو المتجه إلى العباسية يستخدم الخلفية المأمون ومطلع كوبري أكتوبر من لطفي السيد وغمرة.



وعن الكباري الناقلة للحركة المرورية بين محافظتي القاهرة والجيزة، يفضل الابتعاد عن كوبري 15 مايو، واتخاذ كباري الجلاء والساحل والجامعة التي تعمل بشكل أفضل، إذ يشهد كوبري 15 مايو كثافات مرتفعة للقادم من الجيزة إلى وسط المدينة.



ويفضل للقادم من الطريق الدائري إلى محافظة الجيزة اتخاذ محور أحمد عرابي بدلا من محور صفط اللبن، إذ تم رصد حالة من الزحام المروري للقادم من المحور اتجاه جامعة القاهرة وشارع ثروت، وتم رصد كثافات بشارع الهرم، ويفضل شارع فيصل الذي يعمل بشكل جيد وطبيعي.



ورصدت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة زحاما مروريا بشارع السودان بمحيط محطة مترو الجامعة، ويفضل شارع الجامعة، وشارع التحرير للقادم من الدقي إلى وسط المدينة، وجه اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بسرعة سحبها.



ووضعت الإدارة العامة للمرور خطة أمنية موسعة لمواجهة الزحام المروري والتكدسات، وعقد اللواء علاء الدجوى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة اجتماعا مع وكلاء ومساعدي المدير للمناطق المختلفة والضباط والأفراد والمجندين لوضع خطة لتكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى والمتجهة إلى مختلف المحافظات الأخرى.



ونسقت وزارة الداخلية مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق من وإلى القاهرة.



وأفادت إدارة المرور بأن الخطة الأمنية ارتكزت على عدة محاور منها نشر وتكثيف الخدمات المرورية وتفعيل دور خدمة الإغاثة لتلبية احتياجات المواطنين في حالة حدوث أي طارئ، ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة، وتكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدي المركبات متعاطي المواد المخدرة.



